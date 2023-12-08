Как любимый человек становится врагом

Соединяясь, любящие пары клянутся друг другу в вечной любви и верности. Но реальность может довольно быстро развеять нежные чувства, на смену которым придут споры, раздражение, конфликты и даже ненависть. Можно ли вернуть былые отношения, чтобы не разрушать союз?

Здоровье личных отношений связано с возможностью развязать конфликт и минимизировать отрицательно влияющие расхождения. Партнеры, понимающие природу и последствия конфликтов, происходящих в семейной жизни, имеют возможность предотвратить деструктивный процесс, который ведет к распаду семьи. Усугубление разногласий и абстрагирование от актуальных проблем отравит взаимоотношения и разведет «по разные стороны баррикады» в прошлом любящих друг друга мужчину и женщину, втянув их в эмоциональную битву, следствием которой будут чувства опустошения, одиночества и безнадежности.

Как близкие люди становятся врагами

Бесконечные споры и разногласия стирают границы между вероятным еще примирением и войной. Получается, что пара продолжает тратить силы на неосознанное разжигание ссор по любому поводу.

Непрекращающиеся конфликты рождают непримиримую ненависть между супругами, которая напрочь лишает малейшего шанса найти точку соприкосновения и примирения.

Вопреки их кажущейся хаотичности, бессистемности, каждый конкретный конфликт имеет систематическую составляющую. Таким образом, они состоят из четырех этапов. И с каждым последующим этапом накал страстей растет, так как «стороны» становятся костными в собственных взглядах, и все более привязываются к отрицательной реакции, без возможности продемонстрировать мотивацию к переменам.

Ознакомившись со всеми четырьмя этапами, имеет смысл выяснить, на каком из них в данный период находятся ваши отношения. Постарайтесь избежать чрезмерных обвинений в собственный адрес и адрес партнера. Постарайтесь сосредоточиться на изучении и применении новых навыков, способных погасить пожар до его опасного распространения.

1. Стычки

В романтический период отношений он и она клянутся друг другу в любви и сводят абсолютно все конфликты на нет, транслируя общую гармонию. Страсть и эмоциональное раскрытие друг перед другом рождают иллюзию, что их идеальное взаимопонимание никогда не растает.

Но неизбежные различия, разногласия, которые приводят к спорам, с течением времени пускают корни разобщенности во взаимоотношения любящей пары, и предполагают больше времени для понимания и принятия общего решения.

Если между конфликтами имеется временной промежуток, который дает возможность вернуться к стабилизации отношений, то совместный уклад может существовать долгое время.

Первые порывы мужчины и женщины, возможно, станут исходить из стремления осчастливить партнера любовью и вниманием. Однако, со временем оба могут обнаружить, что все чаще склонны посвящать время только собственной персоне. Персональные аппетиты партнеров могут оказаться разобщенными, а, значит, поиск времени и сил на удовлетворение слабостей партнера может привести в тупик. Внешние неурядицы могут подтачивать и социальные моменты, к примеру, потеря работы, материальные затруднения, проблемы со здоровьем, воспитание детей.

Что делать

На данном этапе он и она еще испытывают влюбленность и демонстрируют преданность один другому. Понимание вероятных проблем может стимулировать их стремления отыскать пути разрешения конфликта. Пусть медовый месяц какое-то время назад закончился, партнеры еще рады отношениям и стремятся, по возможности, укрепить их. Оба осознают персональную ответственность за развитие конфликта прилагают усилия чтобы конструктивно разобраться в причинах ссоры.

Партнерам необходимо разобраться с каждым из конфликтов и приложить максимум усилий для нормализации обоюдных потребностей, рассмотрев все варианты, которые помогут вернуть отношения в правильное русло.

2. Упреки и уход становятся частыми явлениями

Когда споры и разногласия прочно входят во взаимоотношения, отвлечение от реальных проблем вынуждает пару незаметно передвигаться в зону риска, где некогда близкие люди расходятся во взглядах.

Указанный этап протекает с нападениями и контратаками при обсуждении проблем. Обвиняя партнера в безответственности, неверных действиях, выставляя себя жертвой, он и она стремятся придать действиям партнера отрицательный оттенок.

Ежели вы находитесь на данном этапе и не готовы поддаться чувствам разочарования и обиды, хотите принять меры по разрешению конфликта, можете ознакомиться с ниже следующей информацией.

Что делать

По мере высказывания аргументов партнеры начинают пристрастно рассматривать мотивы друг друга, уходя в череду скандалов. Говоря о языке тела, можно указать на сокращающийся зрительный контакт. Партнеры руководствуются отстраненностью и неспособностью слушать один другого. В итоге их споров прослеживаются негативные последствия борьбы, неизвестность и обескураженность, потеря мотивов, которые уже не задействованы в совместной жизни.

3. Равнодушие

Раздражение в адрес партнера может усугубиться по причине неприятного выражения лица, тона голоса, принимаемой позы. Будучи взволнованными, они готовы отвергать чувства другого.

Но в атмосфере нарастающих повторяющихся споров партнеры продолжают проживать вместе, хотя и отстраняясь от присутствия своей половинки. На данном этапе многие пары готовы обращаться за помощью к психотерапевту, признав таким образом, что им необходима поддержка.

Что делать

Указанные пары находятся на грани развода. Не важно, какое решение они примут - продолжать проживать совместно или разойтись, их близкие чувства незаметно будут таять, если они не внести определенные коррективы в разлад и продолжать руководствоваться привычными правилами.

Если он и она продолжат использовать так называемую праведную злость и жертвенность, то в ближайшее время из душевных, отзывчивых, и любящих друзей, они трансформируются в отчужденных и холодных актеров семейной жизни.

Пребывая на данном этапе, многие пары выбирают более простые способы, предполагающие поиск нового романтического партнера, или прочие сценарии занять свое время и энергию, с неизбежным уходом от личных отношений. Подобная связь с отстраненным партнером может продолжаться по причине финансовой зависимости, споров из-за недвижимости и прочих бытовых моментов.

4. Война

Вот последний этап достигнут, конфликты становятся неотъемлемой составляющей совместной жизни, а мгновенное вспыхивание конфликтов трансформируется в стремление причинять боль, приправленное всевозможными обвинениями и угрозами.

Явная видимость деструктивных действий не снижает накал страстей.

Жизнь теперь наполнена злобой обоих партнеров, демонстрирует утрату эмпатии каждого из них. Со стороны они вполне могут выглядеть как нормальная, любящая пара, но в реальности их нетерпимость друг к другу переполнила чашу отношений, оставив лишь боль и ненависть.

Что делать

Как правило, на данном этапе оба проявляют желание категорически разорвать отношения. Когда надежда на преодоление разрыва не реальна, то есть смысл обратить внимание на отказ от последующих обвинений и самоистязаний, и переходу к мирному обсуждению развода.опубликовано econet

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