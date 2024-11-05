Как изменить свои отношения и обрести счастье: 10 советов психолога

Не надо гоняться за счастьем, оно уже в наших руках. Просто нужно немного поработать над собой, и тогда вы увидите, что ваши отношения стали более теплыми и крепкими. Эти 10 полезных советов помогут отыскать прямую дорогу к своему счастью.

Предлагаем чек – лист из десяти советов как изменить свои отношения и начать жить счастливо. На самом деле быть счастливым не так уж сложно.

Как стать счастливым

1.Выбирайте быть ответственным - только ВЫ в ответе за свое счастье. Быть ответственным – это считать себя причиной всего происходящего в своей жизни, а не своего партнера, не перекладывать вину на партнера.

2. Прекратите контролировать. Когда вы контролируете другого человека, вы теряете друг к другу доверие, нет доверия - нет отношений.

3. Проявляйте уважение к себе. Уважая себя вы уважаете и своего партнера ,а предъявляя претензии к партнеру –вы предъявляете их к себе.

4. Научитесь просить. Просьба – это прекрасный способ быть искренними, это легкость, это то, что делает отношения приятными и свободными и открытыми.

5. Учитесь говорить «нет». Как бы странно это ни звучало, в слове «нет» очень много искренности и доверия. Это умение договариваться.

6. Учитесь умению уступать. Уступать – это значит развиваться во всем. Это значит быть мудрым и великодушным.

7. Будьте за все благодарны. Если вы благодарны своему партнеру за что-либо, он точно знает, что вы счастливы с ним.

8. Восхищайтесь друг другом. Восхищение – это еще и способ поддержать партнера в развитии его положительных качеств.

9. Будьте осознанны, живите в здесь и сейчас. Осознанность – это умение посмотреть на себя со стороны.

10. Проявляйте гибкость в отношениях. Гибкость – это целое творчество. Проявляя ее, вы становитесь осознанными, ответственными и творческими

Мы люди, сложные создания с различными желаниями и главное они все должны сбываться, а если не получается возникает "трагедия". Срыв, все наше существо облекает на страдание, разочарование несет распад нашей жизни, есть одна базовая потребность - потребность в любви, любви к другому, любви к себе. Причина недовольства всем - нехватка любви, без любви мир меркнет, все становится неинтересным, и лишь стремление любить и быть любимым делает нас по-настоящему счастливыми, никакие достижения не способны заменить любовь. Основная трудность в личных отношениях - суметь сохранить любовь, несмотря на обиды и недопонимание.

10 советов помогут вам научиться уважать как себя, так и своего партнера, и помогут найти путь к обретению любви, пониманию друг друга. Это лишь маленькая капля на большом пути, я желаю вам счастья и взаимопонимания, уважения себя и своего партнера и, конечно, познать любовь во всех ее проявлениях. Удачи и успеха всем нам!опубликовано econet

Автор Наталья Волкова

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