Как избавиться от усталости за 2 минуты

Как можно быстро снять усталость и взбодриться в течение рабочего дня? Предложенные техники берут начало в упражнениях китайской практики Цигун с элементами самогипноза. У Цигун позаимствовано воздействие на тело, которое гармонизирует физиологический компонент хорошего самочувствия. А самовнушение поможет сознанию изменить свою работу в нужную сторону.

В течение дня нам случается испытывать периоды вялости, сонливости и усталости. Особенно после обеда, или в завершении рабочего дня, или после «рывка» (ответственного совещания, волнительного мероприятия). Хорошо, когда в такие периоды есть возможность сделать паузу минут на 15-20, спокойно посидеть, прогуляться, переключиться на что-то приятное для себя.

Как быстро снять усталость

Но чаще бывает так, что такой возможности, к сожалению, нет, и предстоит, сохранив включенность и сосредоточенность, работать дальше. Кофе, являющийся распространенным способом взбодрить себя, надоедает, а иногда и просто не действует. Что же предпринять?

Предлагаю вам две простые техники, которые позволяют снять с себя усталость и взбодриться в течение дня. Они практичны, просты и занимают одну-две минуты. Обе берут начало в упражнениях древней китайской практики Цигун и дополнены элементами самогипноза. Из Цигун взяты способы воздействия на тело, которые позволяют гармонизировать физиологическую составляющую хорошего самочувствия. Под элементами самогипноза я имею в виду самовнушения – такие послания к себе или создаваемые воображением образы, которые помогают сознанию изменить свою работу в желаемую для человека сторону (в данном случае – в сторону обретения бодрости).

Поскольку утомление накапливается в нас и на уровне «понимания того, что устал», и в виде определенных часто совсем незаметных мышечных зажимов, дисбалансе капиллярного кровотока, небольших отеках – сочетание упражнений с посланиями себе является действенным и эффективным.

Похлопывания

(многоточие обозначает небольшие паузы в речи, ее замедленность)

Разотрите ладони…и прохлопайте все тело…шею…плечи…грудь и живот…крестец…руки…ноги...представляя при этом, как из каждой клеточки вы выбиваете пыль…как выбивали ее когда-то хлопалкой из ковра… Ненужные напряжения, усталость….вялость… будто вытряхиваются из вашего тела…с каждым хлопком… С каждым хлопком клетки тела становятся чище… легче…свободнее от накопившейся усталости. Еще…еще…еще… Да, как следует прохлопайте… с душой… Очень хорошо… В завершении смахните, стряхните с себя остатки усталости рукой будто метелкой.

Прохлопывания следует делать мягко, с уважением к своему телу, стараясь создать приятные безболезненные ощущения. Этого легко достичь, совершая легкие, быстрые движения ладонями, покрывающие всю поверхность тела. Часто ощущение усталости наиболее ощущается в голенях – и тогда им можно уделить особое внимание при прохлопывании, сделав упражнение более длительным. Во время выполнения вы можете стоять, сидеть или лежать.

2. Встряски

Займите вертикальное положение…ощутите, как стопы опираются на пол…дают опору телу… Руки расслаблены…и свисают свободно…как плети…расслаблена шея….и голова может свободно опуститься на грудь…

В этом свободном…расслабленном состоянии приподнимитесь на носки и опуститесь на пятки, словно стараясь издать при этом топающий звук….Еще….Еще…

В своем ритме… который может быть быстрым или медленным…

Когда пятки опускаются на пол обратите внимание на то… как тело получает легкую встряску….как будто каждая клеточка встряхивается….просыпается… И с этим встряхиванием сбрасывает с себя усталость…утомление… как будто искупавшаяся собака стряхивает с себя капли воды… И с каждым опусканием на пятки тело становится чище… свободнее…легче… С каждым движением…свободнее и легче…

«Встряски» напоминают прыжки на месте без отрыва носка. Выполнять их следует, выбрав для себя силу «удара» пятками об пол – для каждого человека она своя и должна быть такой, чтобы не вызывать дискомофортных, болезненных ощущений, а создавать легкую встряску, вибрацию, поднимающуся от пяток по телу вверх.

Проделав упражнения, обратите внимание на то, как изменились ощущения в теле, как оно слово стало чище, свободнее, теплее, легче. Даже единичное выполнение этих упражнений позволяет почувствовать улучшение состояния. Их регулярная практика способствует установлению хорошего самочувствия и умения быстро приводить себя в форму.опубликовано econet

Автор: Ирина Буровихина

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