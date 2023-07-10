КАК и зачем закрывать гештальт

Случалось ли вам оставлять незавершенными какие-то свои проекты или тяготиться прошлыми отношениями? Занимаетесь ли вы перепроверкой отложенных дел, вещей, планов?

Гештальт – целостный объект, завершенный образ или действие. Термин появился в психологии, позже стал использоваться в психотерапии. Гештальт подобен доминирующей потребности. Но не все желания мы способны осуществить. Когда дело сделано, гештальт теряет свою значимость и уступает место новой потребности. Вспомните, какие события держаться в памяти дольше всего. Мы часто вспоминаем незавершенные дела с неприятным чувством жалости и упущенного момента.

Незавершенный гештальт

Примеры таких гештальтов:

Незавершенный проект, свитер, рисунок;

Невыясненные отношения и недоговоренности;

Захламленный шкаф, который вы никак не разберете;

Невыполненные обещания и долги;

Неосуществленные желания;

Невысказанные благодарности;

Сломанные и бесполезные вещи.

Для психологического здоровья гештальты нужно закрывать.

Незавершенные действия блокируют. Внутри возникает очаг хронического неудовольствия и тревоги. Незавершенные гештальты отнимают внимание и энергию, не дают сконцентрироваться на новом. Они накладываются на текущие отношения, проекты и потихоньку отравляют жизнь. Это то, что волочится по пятам и не дает спокойно дышать.

Гештальты вызывают желание вернуться в ситуацию и переиграть ее. Это заставляет создавать те же конфликты в отношениях, переносить на настоящее прошлые проблемы и болезненные переживания.

Отец, который проецирует на сына нереализованное желание стать врачом, и не оставляет ему самостоятельного выбора профессии.

Парень, которому изменила девушка, и все последующие отношения он портит маниакальной ревностью.

Кроме того, «незавершенности» могут провоцировать неврозы, депрессию, зависимости, стресс и конфликты.

Следуйте рекомендациям по закрытию гештальтов для избавления от лишнего.

Нейтрализация гештальта

Для завершения гештальта необходимо:

осознать свою потребность,

четко сформировать (упорядочить) гештальт

завершить или убрать гештальт.

Для избавления от незавершенных переживаний в гештальт-терапии предлагают три шага: прощение, прощание и благодарность.

Простить – избавиться от злости, обиды.

– избавиться от злости, обиды. Отпустить то, что эмоционально угнетает и двигаться дальше.

то, что эмоционально угнетает и двигаться дальше. Вспомнить хорошее и испытать благодарность за то, что было.

1. Научитесь выражать чувства

Главная цель этого — осознать потребность, стоящую за чувством. Не подавляйте свои чувства, а проживите и отпустите. Расскажите кому-то о переживаниях. Эмоциональная вовлеченность мешает завершению. Осознайте и примите вещи такими, каковы они есть. Безразличие к гештальту помогает успешно разобраться с ним.

Один из вариантов разрешения — написать письмо, посвященное проблеме (отправлять его не обязательно), второй – встретиться и выяснить нерешенные вопросы с человеком.

2. Генеральная уборка

Составьте свой список незавершенных дел и планов. Выберите 3-4 задачи и приступайте. Посвятите выходные разгребанию незавершенных дел.

Начните с завершения относительно простых гештальтов. Делайте все, что вы хотели, но все время откладывали, забыли, на что не хватало времени. Купите кактус, приготовьте печенье, нарисуйте пионы, выбросьте или раздайте ненужные вещи.

Завершайте по 1-3 гештальтов в месяц, чтобы провести генеральную уборку в жизни.

3. Ревизия приоритетов и желаний

Возможно то, о чем вы мечтали раньше, уже вам не нужно, а вы еще томитесь нереализованной мечтой. Желания часто приходят и уходят. Полученное слишком поздно уже не приносит должной радости.

Когда вы очень чего-то хотели, спросите «Что в тот момент хотелось на самом деле?» Может быть, ваше заветное желание было навеяно другой актуальной потребностью.

Выясните, какие незаконченные вещи по-прежнему важны для вас. Если для них нужно время, займитесь ими и детально спланируйте их выполнение. Насчет остальных решите, будете ли вы когда-нибудь этим заниматься. Если сомневаетесь – отбросьте эту идею и отпустите «не свою мечту».

4. Пробуйте на вкус

Действенный способ освободиться от искушения – испробовать его. Переводите мечты из фантазий в реальность и пробуйте. Особенно, если мысли о них не оставляют вас многие годы.

Если вы хотели заниматься танцами – возьмите и запишитесь на них. Никогда не поздно заниматься тем, что по душе. С другой стороны, возможно, спустя пару уроков танцев поймете, что это не ваше, а было бы интереснее ходить на курсы рисования.

5. Двигайтесь дальше

Основной принцип гештальт-терапии «здесь-и-сейчас». Это означает жить «с широко открытыми глазами», осознавая настоящее. Не отвлекаясь постоянно на прошлое и не фантазируя о будущем. Это означает обращать внимание на вещи и людей вокруг себя.

Для практики этого принципа существует много упражнений. Например, обращайте внимание как вы ходите, как ставите ногу на асфальт, делаете это со спешкой или неторопливо.

6. Разорвите замкнутый круг

Начните вести себя по-другому. Если вы чувствуете повторяющийся сценарий в жизни или отношениях, то значит нужно что-то менять. Примените новую стратегию, чтобы не повторять прошлых ошибок.

Если вы требовали от своего партнера много и не получали того, что хотели – перестаньте требовать, станьте сами давать больше. Иногда, когда долго пытаешься решить проблему, полезно отпустить ее и не волноваться больше по этому поводу. Решение может лежать на поверхности или прийти извне от случайного знакомого.

7. Включите фантазию

Если завершить действие в реальной жизни не выходит (фирма закрылась, человек переехал), пофантазируйте, как бы это могло завершиться. Представьте ситуацию и проиграйте ее в голове. Можно также написать рассказ об этом или создать арт-объект.

Разыграйте сценку. В психодраме используется сценическое разыгрывание эпизодов из жизни для прорабатывания травматических событий прошлого, незавершённых ситуаций, фантазий и снов. Воссоздайте или смоделируйте какую-то реальную ситуацию. Эффективным будет даже просмотр фильма с параллельной вашей ситуации и прочувствование его.

Освободитесь от цепей

Избавляйтесь от «висяков». Не храните в душе обиды и скорбь по неудачным проектам. Пробуйте на вкус и отпускайте то, что теряет свою значимость.

Если планируете какое-то дело, старайтесь сделать его в ближайшее время, без отложения. Если вы отложили выполнение задуманного больше, чем на 72 часа, то шансы выполнить это в дальнейшем минимальны.

Начните кампанию по избавлению от «незавершенки». Это освободит массу времени, энергии и пространства. И вы почувствуете, насколько ваша жизнь стала легче и комфортнее.

Все гештальты закрыть невозможно, они все равно будут возникать в процессе взаимодействия с миром. Освойте цикл завершения, чтобы успешно начинать и заканчивать. опубликовано econet

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