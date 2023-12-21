"Как хитро управлять мужчиной": Про инструкции к поеданию мужских сердец

Правда здоровых отношений такова, что, где любовь там хорошо, а от хорошего здоровым людям бежать не хочется. С помощью манипуляций можно властвовать, но нельзя обрести любовь.

Кто эти продвинутые «гуру» отношений? Выдающиеся эксперты манипуляций? Что за личные истории у авторов девизов и правил обретения «женского счастья»: «никогда не звони мужчине первой!», «счастливые женщины ходят медленно» (серьезно, есть такая публикация), «отвечай только на его четвертое сообщение!», «не признавайся в своих чувствах, пока он...» (продолжение фразы на выбор).

Про здоровые отношения

Кто эти сочинители продаваемых «самкам богомолов» пособий: «Как заполучить мужчину с квартирой и без алиментов», «Как хитро управлять мужчиной», «Как влюбить в себя миллиардера». Именно миллиардера, миллионеры - это для не достаточно уверенных в себе. А понятие «человек», тем более определенный, уникальный человек - это уж категории из словаря полных лохушек.

Все названия сих пособий/тренингов/руководств можно переформулировать в единое: «Как будучи невротиком, манипулировать невротиком».

И главный посыл схож - тщательно продумывай свои действия, создавай дефецит, контролируй, играй с контактом и чувствами.

Зачем? - спрашивается в задачнике. Ээээ, наверное, чтобы стать успешной, богатой, великой и могучей, недоступной повелительницей мужских сердец. Ого-го!

Никакого отношения к психологически здоровым людям, близости, подлинным отношениям, семейному счастью и счастью целом эти семинары/вебинары/статьи не имеют.

Душевно здоровый человек не возбуждается от того, что его отвергают, не разгорается страстью, когда его игнорируют и обесценивают. Не бежит догонять, когда несколько раз его послали подальше.

Мужчина - это человек, и, если он нормален, если он уважает себя (а только в этом случае он будет уважать и женщину рядом), то, ему нужно позитивное внимание, интерес к себе, эмоциональное тепло, нежность, забота.

Для того, чтобы откликаться на манипуляции, влюбляться в высокомерных обесценивающих женщин (в общем-то невротичных), бежать и доказывать, что он «настоящий мужчина», нужно быть сильно травмированным и иметь серьезное нарушение привязанности в детстве.

В общем затяжная игра в кошки-мышки между мужчиной и женщиной - это история двух не повзрослевших раненых детей, которые очень боятся быть уязвимыми и которые до сих пор не прожили свой болезненный детский опыт.

Жажда власти и сильнее стремления к близости, ведь быть в близости значит быть уязвимым, значит рисковать, быть иногда словно без кожи.

Высокая тревога быть отвергнутым запускает механизм сверх-контроля: собственных слов, отправленных и неотправленных сообщений, появления и исчезновения. Такая игра может длиться годами, иногда она даже может будоражить и веселить, кого-то даже возбуждать сексуально, но к счастью и психологическому благополучию она не имеет никакого отношения.

В практике мне много раз приходилось встречаться с проглоченными горе-рекомендациями. Когда девушки, по природе совсем не хищные, да и не игроки, но растерянные и сомневающиеся, старались следовать принципам «сфабрикованного счастья». Им казалось, что ведя себя именно так, они обретут таки любовь, создадут пару и семью - им так объяснили. Что чем больше они будут отвергать, тем больше их будут любить. Как по классику, но наоборот.

Но правда здоровых отношений такова, что, где любовь там хорошо, а от хорошего здоровым людям бежать не хочется.

С помощью манипуляций можно властвовать, но нельзя обрести любовь.

Да, и счастливые женщины иногда ходят быстро - всё зависит он настроения, самочувствия и обстоятельств.опубликовано econet

Автор Евгения Карлин

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