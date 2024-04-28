Как говорить с партнером так, чтобы он услышал

Когда супруги не находят общего языка, это приводит к охлаждению, он и она отдаляются друг от друга. Возникают конфликты, кто-то из партнеров возводит вокруг себя стену молчания. Как достучаться до него и направить отношения в мирное русло?

Если нарушения коммуникации в семье приводят к конфликтам и даже разводу, то что же делать для того, чтобы эту коммуникацию наладить? Психотерапевт, кандидат психологических наук Надежда Терещенко дает советы, как общаться с партнером таким образом, чтобы он услышал ваши просьбы, желания, не оборонялся и не возводил вокруг себя стены.

Как достучаться до партнера

Первое правило – самоуспокоение

Не влетать, как фурия, или не убегать из комнаты, хлопнув дверью, а сначала успокоиться и вернуться снова к разговору.

В супружеской терапии иногда даже применяют такой способ, когда на палец надевают пульсометр и когда пульсометр зашкаливает – это знак о том, что нужно остановиться, подышать, выйти в другую комнату, отвлечься. Если в этот момент ваш партнер не разводит костер на ковре, то за 5-10 минут ничего не случится. А вы за это время успеете отдышаться и прийти в себя. И продолжить разговор уже спокойно.

Второе правило: говорить "Я-посланиями"

Если вам кажется, что партнер вами манипулирует, то не обязательно это так. Возможно, он делает что-то от всей души, старается, говорит комплименты или дарит подарки. А вы считаете, что он манипулирует, на самом деле не любит и что-то замышляет с непонятной целью.

Если же вы в уверены в том, что вами манипулируют, но партнер этого не признает, то один из самых эффективных способов быть услышанным – говорить "Я-посланиями". Хотя он не гарантирует 100% выполнения ваших пожеланий, но он безопасный:

"Я сейчас чувствую то-то и то-то";

"Меня беспокоит, что ты делаешь так-то и так-то...";

"Я обижаюсь, когда ты не предупреждаешь, что ты задерживаешься на работе";

"Я чувствую себя брошенной из-за того, что ты не берешь меня в гости к друзьям".

Если на человека нападать со своими претензиями, то чаще всего он закрывается. Но, говоря о своих собственных чувствах и потребностях, всегда есть шанс все-таки быть услышанным или услышанной. Чем более конкретно мы произносим просьбу, тем гораздо больше шансов, что нас услышат.

Чем более мы завуалированно говорим о наших желаниях, или вообще ожидаем, что нас поймут без слов, прочитают тайные мысли и подарят тот случайно увиденный в Instagram букет, тем меньше шансов это получить.

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Третье правило – похвала

Не забывайте говорить своему партнеру, как вы его цените. Есть большая разница – начать разговор с критики или, наоборот, начать с похвалы и описания, что для вас очень важна забота и беспокойство партнера, который звонит вам 28 раз в день. Тогда можно продолжить – "на 21-м звонке от тебя я напрягаюсь, что мои коллеги замечают, как я на работе отвлекаюсь на твой звонок. И я бы была тебе очень благодарна, если бы ты мне звонил поменьше – скажем, раз 15, хорошо? То есть, опять же – очень конкретно выражать свои желания после похвалы.

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Четвертое правило – говорить про мечты, а не выражать претензии

Это намного приятнее и несравнимо лучше работает. Например, вы в детстве представляли себе большую семью, сидящую перед камином, и для вас это не просто сиюминутная прихоть, а мечта с пятилетнего возраста. Когда мы говорим о своих потребностях, о мечтаниях, о внутренних нуждах, гораздо больше шансов, что нас услышат, чем когда мы оформляем претензию к партнеру: "Мог бы вообще-то и камин мне построить! Потому что у всех девчонок камины, а я сижу возле обогревателя!"

Говорить о своих мечтах – почему мне это важно, в чем я нуждаюсь, что я при этом чувствую, когда я это получаю или когда я этого лишена – это очень важные моменты общения, которые безо всякого давления и манипуляций с вашей стороны могут привести к тому, что партнер вас услышит.

А если он вас не слышит, тогда задайте себе следующий вопрос: а он вообще уважает и ценит ваши потребности, мысли, чувства, идеи и так далее?опубликовано econet

Автор Ривера Кристина

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