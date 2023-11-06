Как говорить о неприятном

Говорить О НЕПРИЯТНОМ - это неприятно. Приятным этот процесс не будет. Это факт, от которого не уйдёшь. Тем не менее неприятный разговор можно провести уверенно и достойно, с минимальными потерями для обоих, сохранив шансы на то, чтобы не ухудшить отношения.

Вряд ли кто-то здесь пребывает в иллюзии, что наша жизнь состоит только из хорошего. В жизни бывает немало ситуаций, когда необходимо сказать другому человеку о чём-то для него неприятном. Сообщить плохую новость, рассказать о своей ошибке, которая принесла другому человеку вред, или начать с ним тяжёлый разговор о сложностях в отношениях. Возникает соблазн избежать неприятного разговора, однако, чем больше его откладываешь в долгий ящик, тем больше копится напряжение. В отношениях, особенно близких, оно очень хорошо чувствуется.

Как провести неприятный разговор уверенно и достойно, с минимальными потерями для обоих

1. Сперва следует убедиться, что для разговора есть по возможности подходящие условия, время и место, где можно спокойно поговорить. Что другой человек не спешит, не устал, не болеет, не хочет спать. "Извини, у тебя есть сейчас несколько минут?..."

2. Выразить позицию своей ответственности: "...я должен кое-что тебе сказать..."

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3. Показать собственное небезразличие и подготовить собеседника к неприятному: "...это непросто для меня, и, наверное и для тебя будет тоже..."

4. Без пауз, полностью и ясно выразить суть проблемы: "...в общем, я потерял/повредил твою вещь...", "...умер такой-то человек...", "...тебя отчислили из института...", "...мне не подходит/не нравится то, что ты делаешь..."

5. Если чувствуете вину, сказать о ней и о готовности её загладить: "...я чувствую себя виноватым, и хотел бы как-то исправить ситуацию...", "...что я могу сделать, чтобы загладить вину?"

6. Быть готовым к реакции другого человека. Уделить время, чтобы разделить его чувства по поводу неприятной новости: "...я сожалею, мне жаль, я понимаю, каково это, мне самому это не нравится..."

7. Если проблема предполагает поиск решения, призвать к совместности: "...давай обсудим, что можно здесь сделать...", "...предлагаю поговорить об этом, и попытаться вместе найти ответ..."

Такой открытый способ хоть и требует душевных сил, оказывается наиболее уважительным и бережным по отношению к человеку, получающему плохие вести, а также помогает сохранить отношения.опубликовано econet

Автор: Ралько Андрей

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