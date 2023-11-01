Уходя в декретный отпуск, вы легкомысленно предвкушали, что будете отдыхать и просто наслаждаться материнским счастьем? Но появившийся на свет малыш требует постоянного внимания и ухода. Это забирает всю вашу энергию и лишает вкуса к жизни. Как правильно организовать время декретного отпуска?

В декретном отпуске каждый день похож на предыдущий. Рутина предстает пред молодой мамочкой во всей своей красе. Кормления – купания – стирка – прогулки - походы в детскую поликлинику… Это просто какой-то день сурка! А ведь еще и приготовить обед и сделать уборку нужно. Кроме того, полезно вспомнить, что в квартире обитает заброшенный вами муж…

Как быть в ресурсе маме в декрете, если заела рутина

Отправляясь в декретный отпуск, вы и не предполагали, как мало времени у вас будет оставаться на себя, на отдых, на личные интересы.

Малыш требует вашего неусыпного внимания, заботы. И так практически круглосуточно. Да и быт никто не отменял. Хорошо, если можно делегировать некоторые обязанности, например, бабушке, которая поможет справиться с авралом. Но сколько бы помощников у молодой мамы ни было, основная нагрузка ложится на ее хрупкие плечи. Чего стоят одни недосыпы! В результате многие из нас машут рукой на свой внешний вид и задвигают собственные потребности на задний план.

Если вы стали впадать в уныние из-за этой непрекращающейся круговерти, вспомните, что именно вы руководите своей жизнью. И как именно вы проведете декретный отпуск, во многом зависит от вас.

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Вот ключевые правила, которые помогут изменить формат декретного отпуска

Психологический настрой. Маме важно понимать, что дети зависят от нас, а не мы от детей. Если мама благополучна, хорошо себя чувствует, то и малыш будет счастлив, спокоен. Находите время для дел, которые радуют и помогают переключиться (даже не выходя из квартиры). Можно понежиться в ароматной ванне, почитать, посмотреть фильм. Некоторые мамочки умудряются это делать, пока малыш наслаждается дневным сном.

Домашние дела. Нужно попробовать поставить быт в зависимость от себя. То есть управлять им, а не позволять управлять собой. Если вы на какое-то время забудете о перфекционизме и лишний раз не протрете кухонную плиту, армагеддон не случится.

Правильно расставлять приоритеты. Что сегодня самое важное? А что не требует особого внимания? Тайм-план мамочки должен включать в день не более трех важных дел.

Внешность. Отсутствие «парадных выходов» привело к тому, что вы уже три месяца не посещали парикмахерскую? Да и гардероб теперь подчинен принципу «так удобнее». На самом деле несложно выделить пару часов в неделю и сходить в салон, сделать маникюр. Не позволяйте себе превратиться в унылую тетю. Вы – молодая, красивая, и у вас есть маленькое сокровище, которое вы гордо везете в коляске на прогулке.

Общение. Поболтать с подругой по телефону всегда можно параллельно с приготовлением борща или во время прогулки с малышом. Но позвольте себе реальные встречи, например, в кафе. Выход «в люди» улучшает моральный настрой, дарит позитивные эмоции.

И помните: декретный отпуск – это не период домашнего рабства, а, возможно, один из самых светлых и прекрасных этапов вашей жизни!опубликовано econet

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