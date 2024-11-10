Как быть, если вас обесценивают собственные родители?

Есть мало надежды, что можно перевоспитать родителей, изменить их убеждения и привычки. Чем старше становится человек, тем менее он прислушивается к просьбам и замечаниям. Поэтому есть смысл самостоятельно позаботиться о своем душевном покое и не портить себе нервы. Вот как это можно сделать.

Тема детско-родительских отношений для многих является по-настоящему болезненной. Человек вырастает, становится самостоятельным, но все равно остаются обиды на родителей и непонимание. Да и немало таких случаев, когда родители хоть в адрес маленького, хоть в адрес взрослого и самостоятельного ребенка продолжают применять одни и те же методы.

Как поступать, когда вас обесценивают родители

Не всегда это ими осознается. А, если и осознается, то сами они это объясняют только лучшими мотивами и побуждениями.

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В чем проявляется это обесценивание?

Многие рассказывают примерно одно и то же:

постоянные сравнения с другими (с братьями-сестрами, с детьми знакомых, с самими собой),

что бы человек не сделал – все равно это слабо, недостойно, незначительно и не заслуживает похвалы,

родители пытаются навязать уже фактически взрослому человеку определенные роли и сценарии,

критики и недовольства с их стороны в разы больше, чем тепла и поддержки.

Как быть, если вы ощущаете токсичное воздействие обесценивания

Как быть, если вы взрослый, вполне самостоятельный и состоявшийся человек, все равно продолжаете ощущать на себе токсичное воздействие обесценивания?

Не надеяться, что все изменится в лучшую сторону

Для начала оставьте надежду. Чем больше человеку лет – тем меньше шансов, что в его принципах, ценностях и в его психике произойдут изменения.

Надежда – это когда ты думаешь, что все может быть иначе. Но подобная надежда приведет вас к еще большим разочарованиям.

Просто если за много лет подход и тактика родителей не изменились, то с чего вдруг они должны измениться сейчас.

Не конфликтовать и не выяснять отношений

Здесь все связано с первым пунктом. Критикой, высказыванием обид вы еще больше ухудшите ситуацию. Родители обидятся, закроются или начнут нападать еще больше.

А, главное, вы сами себя накрутите, и сделаете себе еще хуже. Не тратьте свои силы и энергию на это.

Быть снисходительными по отношению к ним

Допустите в свой голове тот факт, что даже взрослые, пожившие и многое повидавшие люди могут ошибаться, заблуждаться, могут жить в мире искаженных ценностей.

Вы же сами, наверняка, замечали за собой, что тоже где-то были не правы. Ну и ваши родители не идеальные, со своими страхами и заблуждениями. И вполне возможно, что у вас с ними разные взгляды на ваше воспитание и на то, каким вы должны быть.

Попытаться их понять

Понять – это не равно принять их точку зрения. Это не равно подчиниться им. Это не равно признать, что вы, взрослый и независимый, не правы.

Наверняка, вы знаете их мотивы, наверняка вы понимаете, что они боятся за вас и ваше будущее. У них есть их собственный опыт, их личностные особенности, которые вкупе с этими мотивами и создают то, что вы видите.

Когда начинаешь понимать, то становится легче. И себе заодно прощаешь больше.

Перестать пытаться им что-то доказывать

Многие взрослые успешные люди продолжают и в 30, и в 40, и в 50 лет что-то доказывать своим родителям. Не всегда они делают это осознанно. Но в их поведении так и сквозит: «Мама-папа, посмотри! Вот я какой!»

Просто выйдите из этого режима. Вы уже, наверное, успели понять, что это не приносит вам удовлетворения. Лучше доказывайте себе. Опять же в меру. Надо учиться расслабляться и принимать себя. Но здесь сразу вырисовывается большая ветка темы самооценки. Про нее еще поговорим.

Грамотно давать отпор и обозначать границы

Разумеется, в таких ситуациях нужно быть максимально деликатным. Тем более, если отношения с родителями неплохие, если боитесь их обидеть.

Выбирайте те методы, которые уместны в вашем случае: переводите тему, ломайте сценарий, сразу на время увеличивайте дистанцию, обговорите какие-то внутренние правила ваших отношений.

Тема болезненная для многих. Как минимум, старайтесь быть более гибкими в суждениях и терпеливыми. Но, если обид на родителей много, если отношения причиняют много боли, то лучше поработать с психологом.опубликовано econet

Автор Вера Бокарева

фото Ewa Cwikla

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