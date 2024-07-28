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Как быстро и надолго запомнить что угодно? 5 ключевых техник

Источник: zen.yandex.ru 28 июля 2024 6148
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Хорошая память необходима человеку в повседневной жизни - в быту и на работе. Что уж говорить про школьников и студентов, которые должны усваивать большие объемы разноплановой информации. Существуют полезные техники, которые помогают тренировать память и надолго запоминать важные сведения.

Как быстро и надолго запомнить что угодно? 5 ключевых техник

Приходите вы в магазин за солью, уходите с двумя полными пакетами еды. Но без соли. Бывало? У меня - да. Кто из нас может похвастаться исключительной памятью? Наверное, у каждого случалось такое, когда неожиданно вылетает из головы чье-то имя, ценное событие, дело по плану. Конечно, нужно вести ежедневники, записывать важные идеи и задачи. Но и это может подвести: ведь надо не забыть открыть ту самую страницу. И вообще блокнот не оставить дома.

Подборка интересных способов улучшить кратковременную и долговременную память

1. Мнемонические техники

Такие приемы помогают улучшить долговременную память и даже увеличить ее объем. Это - разные способы с использованием понятных для конкретного человека ассоциаций, логических связей, фантазий.

Да, мнемонические техники требуют начальных усилий и образного мышления. Но помогают прочно запомнить все самое важное. Часто это остается в памяти до конца жизни.

Вот, например, варианты мнемонических техник:

Рифма

Зарифмовать можно что угодно: правило, список, важную информацию. Вот примеры известных мнемонических рифмовок:

  • Пифагоровы штаны на все стороны равны. (геометрия)
  • Надеть одежду, одеть Надежду. (русский язык)
  • Иван Родил Девчонку, Велел Тащить Пеленку. (для запоминания падежей)
  • А сейчас попробую зарифмовать важные дела на сегодня:

Суп сварить,

Увидеть маму,

Соль купить,

Статья про память,

Взять заказ,

Сестре звонить,

Капли в глаз,

Спорт не забыть.

Аббревиатура

Например, вам нужно купить в магазине молоко, соль, яблоки, оливковое масло. Берем первые буквы из этих слов и составляем слово МЯСО. Этот способ можно применить к любому списку.

Заглавные буквы

Техника пересекается с предыдущей. Очень знакома многим из нас. Подходит для длинных перечней, для изучения последовательностей. Нужно взять первые буквы слов и придумать новые, которые начинаются с этих же букв. Так, чтобы получилась осмысленная фраза.

Например, как мы выучили последовательность цветов в радуге?

Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан.

А как насчет последовательности планет Солнечной системы? Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Мне очень понравилась вот эта фраза:

Мишка Вышел За Малиной - Юра Смог Удрать Низиной.

Придумать историю

Этот прием - еще более творческий, но может сильно выручить, если вам нужно экстренно запомнить большой объем информации с конкретными данными. А под рукой нет ни ручки с блокнотом, ни телефона.

Допустим, вы вышли на улицу погулять с собакой и стали невольным свидетелем какого-то происшествия. Вам нужно запомнить количество участников, номер машины, иные подробности. Попробуйте прямо на месте объединить все сведения в связный рассказ. Приведу пример.

Тут я вижу в магазине краску оттенка охры (ОХР - буквы на номере машины). Продавщица сказала, что осталось только 3 тюбика. Ну три так три, хоть сыр натри. (3 - первая цифра в номере) А пальцев-то у меня 5. (5 - вторая цифра в номере). Поэтому мне надо столько же - только пятерню. (5 - третья цифра в номере) Хорошо, куплю, что есть. Так и вспомнился 98-й год. (номер региона на номере) Время дефицита. И вот стоишь в очереди по 4 часа. (4 участника)

Это - реальный пример (с измененными данными), когда мне нужно было запомнить все сведения по одной подозрительной машине. Такой рассказ в голове можно проговорить несколько раз, и дома сразу выписать все цифры.

Как быстро и надолго запомнить что угодно? 5 ключевых техник

Рисование (пиктограммы)

Думаю, этот прием понравится кинестетикам. Потому что не всем подходит запоминание через словесные образы. Многим легче выучить с помощью рисования.

Использовать нужно очень простые символы. Буквально пиктограммы. Так кинестетику гораздо легче выучить, например, стихотворение. Нашла этот пример:

Однажды, в студёную зимнюю пору → Снежинки, сугроб

Я из лесу вышел; был сильный мороз. → Несколько ёлочек и изображение градусника, на котором —30.

Гляжу, поднимается медленно в гору → Гора и стрелка наверх

Лошадка, везущая хворосту воз. → Изображение лошадки и вязанки дров.

Попробуйте такой способ, например, с ребенком. Наверняка ему понравится.

Ассоциации

Мой любимый способ для запоминания. Необходимо связать в голове предмет, человека, любое сведение с определенным явлением или словом.

Расскажу на личном примере. Когда мы переехали в новую квартиру, то я долго путала клавиши на выключателе: где ванная, а где - туалет? Казалось бы, мелочь, но мне не нравилось, что постоянно перещелкиваю. И вот однажды пришло в голову: "Чистота - превыше всего". Клавиша для ванной комнаты была выше остальных. Больше я ни разу не ошиблась.

С помощью ассоциаций можно запоминать фамилии, события, предметы и т.д. Например, вас знакомят с Иваном Русаковым. Имя можно сразу связать с персонажем русской сказки, запомнив подходящую деталь образа (допустим, у этого Ивана - светлые кудрявые волосы, голубые глаза, добродушное лицо и т.д.) А фамилию связать с зайцем, обратив внимание, например, на бегающие глаза собеседника.

Иные мнемонические приемы

На самом деле их очень много, но начинать лучше с более простых. В частности, впоследствии вы сможете использовать техники, разработанные восьмикратным чемпионом мира по памяти - Домиником О'Брайеном. Я читала его книгу, но впечатления остались двоякие. Скажем так, нужно быть настоящим фанатом тренировки памяти, чтобы использовать эти техники.

В частности, О'Брайен предлагает запоминать номера телефонов, присваивая каждой цифре определенную букву. Помните, как было на кнопочных телефонах? На каждой цифре - несколько букв.

Их нужно выучить и использовать наиболее подходящие для составления слова. Цифре 1 можно сразу присвоить букву самостоятельно (допустим, А). Сможете расшифровать номер телефона? Бах шил Ю.

Мне такой способ кажется чересчур сложным. Но, наверное, это - просто дело практики. Чем больше тренироваться, тем лучше будет получаться.

2. Интервальное повторение

Думаю, большинство моих читателей наверняка знает о кривой забывания. Впервые о ней заговорил немецкий психолог Герман Эббингауз - в 1885 году. Поэтому ее часто называют кривой Эббингауза.

Суть заключается в том, что какой бы прекрасной ни была память у любого человека, он будет забывать информацию с определенной скоростью.

Самая сильная потеря происходит в первые 20 минут: из памяти исчезает 40% информации! А в течение первого часа забывается половина. Иначе бы наш мозг был постоянно перегружен потоками ненужных сведений. Он стремительно избавляется от лишнего почти с самого начала, оставляя только ключевое. И чем дальше, тем медленнее идет процесс забывания. Если ничего не повторять, то даже через месяц мы все еще будем помнить около 20% полученной информации.

Зная о кривой забывания, вы можете существенно улучшить запоминание, если будете использовать метод интервального повторения. Это - очень актуально для студентов и преподавателей, а также для всех, кто учится и работает.

Через какие интервалы необходимо повторять изученный материал:

  • Первый раз - сразу же после чтения.
  • Второй - через 20 минут после заучивания.
  • Третий - через 6-8 часов.
  • Четвертый - через сутки.
  • Пятый - еще через 2-3 недели.
  • Шестой - еще через 2-3 месяца.

3. Усиление впечатлений

Когда я работала репетитором по английскому языку, то неоднократно повышала квалификацию для работы с младшими школьниками. И невероятно эффективным оказался метод Total Physical Response (TPR). Этот метод основан на использовании двигательной активности ребенка при запоминании нового материала. Разработал профессор психологии - Джеймс Ашер.

Я очень активно использовала TPR на занятиях с детьми. Позже обнаружила, что метод отлично работает и со взрослыми. А все дело в том, что чем больше органов чувств и движения задействовано в учебе, тем быстрее и прочнее запоминается новый материал.

Примеров могу привести множество, потому что я была и остаюсь большой поклонницей TPR. Самое простое:

Когда ребенок изучает части тела, то нужно их использовать. Оптимально - с помощью подвижной песни. Просто встаем, включаем видео и повторяем.

Также отлично пополняется словарный запас по глаголам, ведь большинство из них можно легко изобразить:

Метод TPR подходит не только для изучения иностранных языков. Он помогает запомнить важную информацию из любой сферы. Особенно, если добавить впечатлений.

Например, когда вы находитесь на мероприятии с множеством выступающих, старайтесь запомнить выражение лица спикера, его манеру говорить, жесты. Какая была погода за окном. Что вы чувствовали. Все это впоследствии поможет воспроизвести в памяти в разы больше информации, чем если бы вы сидели как пассивный слушатель.

А еще от себя добавлю: чувство юмора очень помогает усилить впечатления. И хорошо, когда есть возможность во время выступления делать какие-то движения. Хотя бы пальцами.

Я помню, как на методическом семинаре запоминала ответы преподавателя на реплики. Он говорил, а я кивала или мотала головой, склоняла ее набок, использовала жесты. Конечно, записи тоже вела. Но, усиливая впечатления и добавляя движения, вы запоминаете гораздо больше. Гораздо! Попробуйте!

4. Визуальные заметки

Это актуально, когда нет возможности поставить что-то на паузу, а записать надо быстро. Я со студенчества владею некоторыми навыками стенографии, использую значки для целых слов. Однако и это не спасает, когда идет большой поток информации без остановки.

Что делать в таких случаях? Рисуйте схемы. Удобнее всего - так называемые интеллект-карты. Я познакомилась с ними пару лет назад, и с тех пор активно использую для визуальных заметок.

В центре листа обводите в рамку основную тему. От этой рамки отводите ветви, на которых записываете тезисно (в прямом смысле 1-3 слова) получаемую информацию.

Конечно, интеллект-карты не заменяют конспект. Но они дают наглядную картину и помогают восстановить в памяти самое основное.

Я рисую такие карты по книгам. Это позволяет быстро вспомнить, о чем я читала.

5. Сначала - база для укрепления памяти, потом - тренировка

Абсолютно бесполезно выполнять какие-то упражнения для тренировки памяти, если сам образ жизни приводит к ухудшению всех когнитивных способностей. Какой толк в специальных приемах, если человек находится в состоянии умственного переутомления или нездоров? Это как пытаться реанимировать гнилое яблоко.

Что же является базовым для укрепления памяти:

  • Сон. На самом первом месте. Без вариантов. Дефицит сна (как и переизбыток, между прочим!) приводит к ухудшению абсолютно всех когнитивных способностей. То есть снижается концентрация внимания, ослабевает память, появляются дефекты в речи и т.д. Об этом очень много пишет Том Рат в своей книге "Ешь, двигайся, спи". Мой отзыв:
  • Физическая активность. Ежедневные занятия любым видом спорта улучшают когнитивные способности, в том числе память. Я не буду углубляться в дебри. Но скажу самое основное: физическая активность ускоряет обмен веществ, помогает питательным веществам дойти до каждой клетки, а также способствует выведению продуктов распада из тех же клеток. В итоге мозг получает больше кислорода и питания. Это прямо сказывается на его работоспособности. Мало того, физическая активность снижает риск развития деменции.

Бонус. Как тренировать память

Эта статья была посвящена тому, как запоминать быстрее и прочнее. Но память можно тренировать и без привязки к конкретной ситуации. Что лучше всего укрепляет память:

  • Игра на музыкальных инструментах. Любых. Нотная грамота - гениальное изобретение для тренировки памяти. У музыкантов, владеющих техникой чтения по нотам, чтением произведений с листа, изучающих сольфеджио и т.д., когнитивные способности развиты гораздо лучше. Дополнительную пользу приносят занятия на клавишных инструментах, потому что это одновременно еще и активность для пальцев. Ведь пальчиковая гимнастика полезна не только детям.
  • Изучение иностранных языков. Полиглоты отличаются особенно устойчивой долговременной и цепкой кратковременной памятью.
  • Занятия, которые задействуют мелкую моторику. Ювелирное мастерство, вязание и прочие увлечения/специальности, связанные с кропотливой работой руками.
  • Решение сложных математических задач, упрощение выражений, работа с формулами и т.д. Это поддерживает мозг в тонусе так же, как тренажеры помогают телу оставаться в отличной форме.
  • Чтение качественной литературы. Подчеркиваю слово "качественной".

Человек, который не читает хороших книг, не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать. М.Твен

Качественная литература расширяет границы сознания, улучшает память, образное и логическое мышление и другие когнитивные способности. Во время чтения вы невольно запоминаете разные детали, развиваете фантазию.

  • Письмо от руки. Дело, опять же, в мелкой моторике. Писать ручкой - кропотливая работа. При этом становится активным теменной участок головного мозга. Именно он отвечает за взаимодействие между движением и зрением.
  • Использовать неведущую руку при совершении привычных действий. Например, если вы правша, то попробовать левой рукой чистить зубы, причесывать волосы, есть, использовать мышку и т.д. Это способствует активизации другого полушария мозга.
  • Учить стихи. Когда вы это делали в последний раз? В педагогике давно известно, как разучивание рифмованных строк развивает память. И в школьные годы мы это активно практиковали. А потом?
  • Ходить разными маршрутами. Если вы не бываете в новых местах, то попробуйте хотя бы идти новым путем.

Этим способом активно пользовался Лев Толстой. Сейчас такой прием хорошо знаком писателям и сценаристам, когда они находятся в поиске свежих идей. Каждый день нужно видеть что-то новое, идти неизвестным маршрутом. Вы знали, например, что для собак это - обязательная составляющая для обучения? Возможно, вас покоробит, что я привожу сравнение с собаками. Но дело в том, что и в нас природой заложено постоянное исследование новых маршрутов. А мы заглушаем собственную природу, не прислушиваемся к ней.

  • Читать вслух, придумывать истории, рисовать, заниматься творчеством - все это тоже способствует развитию памяти.

Желаю вам отличного здоровья, запоминать молниеносно и надолго!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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