Как бросить курить: Психологические стратегии, которые РЕАЛЬНО помогают

Одна из хороших психологических техник, которые реально помогают бросить курить, заключается в том, чтобы уже на этапе подготовки воспринимать себя как некурящего.
Бросить курить — всегда самое время. Но это нелегко. Мы расскажем вам о психологических стратегиях, которые реально помогают бросить курить. Лучше не ждать, когда наше тело начнет «подавать сигналы», когда возникнут проблемы со здоровьем, связанные с курением. Стоит осознать как можно раньше, что отказаться от этой вредной привычки необходимо.
И не стоит верить в «чудодейственные» техники и средства, которые якобы гарантируют полный и окончательный отказ от курения. Важно понимать, что здесь нет и не может быть волшебного рецепта, нет техники, которая бы действовала на всех одинаково, ведь каждый человек — это «набор» уникальных особенностей, привычек, потребностей.
Но одно несомненно: для того, чтобы бросить курить, необходима воля и решимость.
И в достижении этой цели нам могут помочь определенные психологические стратегии.
Выберите из них те, которые больше всего вам подходят, применяйте их постоянно, и пусть они станут для вас ключом к успеху.
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Когда человек всерьез отказывается от курения, он проходит через три фазы:
Зная об этих этапах, мы можем ясно осознавать, на каком из них мы находимся и что нам нужно делать в данный момент.
Итак, что рекомендуется делать в разные фазы отказа от курения?
Большую роль в курении играют социальные факторы. Действуют также психологические факторы, а главное — формируется физиологическая зависимость от никотина.
На фазе подготовки важно выделить ключевые аспекты и сформировать комплексный подход к борьбе со своей вредной привычкой.
Ослабить действие социальных факторов и уменьшить доступность сигарет
1. Составим список ситуаций и моментов дня, когда нас больше всего тянет взять в руки сигарету.
Например, когда встаем с постели, после завтрака, во время перерыва на отдых на работе, когда мы в компании с друзьями, когда нервничаем…
2. Идея заключается в том, чтоб уменьшить доступность сигарет в эти «критические» моменты.
Например, мы знаем, что утром, после пробуждения, нам очень захочется покурить. Нужно заранее позаботиться о том, чтобы под рукой в этот момент были не сигареты, а карамельки или жевательная резинка.
Ослабить действие психологических факторов
3. Одна из хороших психологических техник, которые реально помогают бросить курить, заключается в том, чтобы уже на этом этапе воспринимать себя как некурящего.
4. Вместо того, чтобы говорить всем, что вы бросаете курить, говорите: «Я бросила курить».
5. Если мы концентрируем внимание на процессе (бросаю курить), могут появляться сомнения, неуверенность (а стоит ли это делать…). Лучше видеть себя тем, кем вы хотите стать: некурящим.
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На этом этапе мы можем вполне осознанно желать бросить курить, но психологическая и физиологическая зависимость от сигарет делает это очень сложной задачей.
Здесь помогут такие рекомендации.
Контролировать социальные факторы и условия, побуждающие нас закурить
6. Есть места и привычки, которые автоматически актуализируют в нас потребность закурить. Это может быть чашка кофе в кафе (для курящих, разумеется), встреча с друзьями в каком-то заведении…
7. Значит, пришло время менять привычные сценарии и создавать новые привычки.
8. Займитесь Mindfulness-практикой, запишитесь в школу танцев, займитесь плаванием, рисованием…
Таким образом мозг получает новые стимулы, у вас появляются новые интересы и привычки, которые подавляют тревожность и помогают бросить курить.
Тренируйте свои эмоции, избавляйтесь от тревожности с помощью дыхательных техник, техник расслабления, медитации…
9. Вы должны учиться распознавать ситуации риска и планировать свое поведение в них. При этом очень важен позитивный настрой.
10. Воспринимайте себя как успешного человека, обладающего большой силой воли.
11. Для этого обычно рекомендуют постепенно переходить от нашей привычной марки сигарет к сигаретам, в которых содержится меньше никотина.
Этот процесс должен длиться примерно две недели
Наконец мы достигли своей цели… По крайней мере, на данный момент.
Но важно знать, что и через 5 месяцев после того, как мы бросили курить, мы еще не вступаем в фазу поддержания. В это время еще есть высокий риск вернуться к привычке.
Желание курить еще не пропало, и мы испытываем симптомы, связанные с никотиновой зависимостью. У нас болит голова, плохое настроение, мы чувствуем тревогу…
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Некоторым и через год после отказа от курения приходится контролировать психологические факторы и стараться делать сигареты менее доступными.
Но если мы выдержали 6 месяцев, мы вступаем в этап поддержания новой привычки (не курить). В это время нужно следовать таким рекомендациям:
12. Не теряйте из виду «почему», то есть причины, по которым вы отказались от курения.
13. Цените хорошо сделанную работу и усилия, которые вы приложили. Поставьте себе «высокую оценку» за то, что вы смогли это сделать. Эти чувства — лучшая мотивация к тому, чтобы не возвращаться к вредной привычке.
14. Не прекращайте занятия, которые помогают бросить курить. Имеются в виду спорт, танцы и т.д.
15. И наконец, очень хорошо делиться своим опытом и этими стратегиями с другими людьми, которые проходят этот путь.
Таким образом мы укрепляемся в нашей новой «вере» и испытываем чувство гордости и самоуважения.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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