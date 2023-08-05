Как бросить курить: Психологические стратегии, которые РЕАЛЬНО помогают

Одна из хороших психологических техник, которые реально помогают бросить курить, заключается в том, чтобы уже на этапе подготовки воспринимать себя как некурящего.

Бросить курить — всегда самое время. Но это нелегко. Мы расскажем вам о психологических стратегиях, которые реально помогают бросить курить. Лучше не ждать, когда наше тело начнет «подавать сигналы», когда возникнут проблемы со здоровьем, связанные с курением. Стоит осознать как можно раньше, что отказаться от этой вредной привычки необходимо.

Как бросить курить: психологические стратегии, которые помогут

Три фазы отказа от курения

Стратегии, которые помогают бросить курить

И не стоит верить в «чудодейственные» техники и средства, которые якобы гарантируют полный и окончательный отказ от курения. Важно понимать, что здесь нет и не может быть волшебного рецепта, нет техники, которая бы действовала на всех одинаково, ведь каждый человек — это «набор» уникальных особенностей, привычек, потребностей.

Но одно несомненно: для того, чтобы бросить курить, необходима воля и решимость.

И в достижении этой цели нам могут помочь определенные психологические стратегии.

Выберите из них те, которые больше всего вам подходят, применяйте их постоянно, и пусть они станут для вас ключом к успеху.

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Три фазы отказа от курения

Когда человек всерьез отказывается от курения, он проходит через три фазы:

Фаза подготовки, когда человек ставит перед собой цель, принимает решение и твердо решает его придерживаться.

когда человек ставит перед собой цель, принимает решение и твердо решает его придерживаться. Фаза отказа от курения, когда синдром абстиненции причиняет нам настоящие страдания, когда нас одолевают сомнения и очень хочется снова закурить. Это критический этап.

когда синдром абстиненции причиняет нам настоящие страдания, когда нас одолевают сомнения и очень хочется снова закурить. Это критический этап. И последняя фаза, фаза воздержания. Здесь важно, чтобы новая привычка (не курить) укоренилась, нельзя допускать срывов.

Зная об этих этапах, мы можем ясно осознавать, на каком из них мы находимся и что нам нужно делать в данный момент.

Итак, что рекомендуется делать в разные фазы отказа от курения?

Стратегии, которые помогают бросить курить

Рекомендации для фазы подготовки

Большую роль в курении играют социальные факторы. Действуют также психологические факторы, а главное — формируется физиологическая зависимость от никотина.

На фазе подготовки важно выделить ключевые аспекты и сформировать комплексный подход к борьбе со своей вредной привычкой.

Ослабить действие социальных факторов и уменьшить доступность сигарет

1. Составим список ситуаций и моментов дня, когда нас больше всего тянет взять в руки сигарету.

Например, когда встаем с постели, после завтрака, во время перерыва на отдых на работе, когда мы в компании с друзьями, когда нервничаем…

2. Идея заключается в том, чтоб уменьшить доступность сигарет в эти «критические» моменты.

Например, мы знаем, что утром, после пробуждения, нам очень захочется покурить. Нужно заранее позаботиться о том, чтобы под рукой в этот момент были не сигареты, а карамельки или жевательная резинка.

Ослабить действие психологических факторов

3. Одна из хороших психологических техник, которые реально помогают бросить курить, заключается в том, чтобы уже на этом этапе воспринимать себя как некурящего.

4. Вместо того, чтобы говорить всем, что вы бросаете курить, говорите: «Я бросила курить».

5. Если мы концентрируем внимание на процессе (бросаю курить), могут появляться сомнения, неуверенность (а стоит ли это делать…). Лучше видеть себя тем, кем вы хотите стать: некурящим.

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Рекомендации для критической фазы отказа от курения

На этом этапе мы можем вполне осознанно желать бросить курить, но психологическая и физиологическая зависимость от сигарет делает это очень сложной задачей.

Здесь помогут такие рекомендации.

Контролировать социальные факторы и условия, побуждающие нас закурить

6. Есть места и привычки, которые автоматически актуализируют в нас потребность закурить. Это может быть чашка кофе в кафе (для курящих, разумеется), встреча с друзьями в каком-то заведении…

7. Значит, пришло время менять привычные сценарии и создавать новые привычки.

8. Займитесь Mindfulness-практикой, запишитесь в школу танцев, займитесь плаванием, рисованием…

Таким образом мозг получает новые стимулы, у вас появляются новые интересы и привычки, которые подавляют тревожность и помогают бросить курить.

Контролировать психологические факторы

Тренируйте свои эмоции, избавляйтесь от тревожности с помощью дыхательных техник, техник расслабления, медитации…

9. Вы должны учиться распознавать ситуации риска и планировать свое поведение в них. При этом очень важен позитивный настрой.

10. Воспринимайте себя как успешного человека, обладающего большой силой воли.

Уменьшать зависимость от никотина

11. Для этого обычно рекомендуют постепенно переходить от нашей привычной марки сигарет к сигаретам, в которых содержится меньше никотина.

Этот процесс должен длиться примерно две недели

Фаза поддержания

Наконец мы достигли своей цели… По крайней мере, на данный момент.

Но важно знать, что и через 5 месяцев после того, как мы бросили курить, мы еще не вступаем в фазу поддержания. В это время еще есть высокий риск вернуться к привычке.

Желание курить еще не пропало, и мы испытываем симптомы, связанные с никотиновой зависимостью. У нас болит голова, плохое настроение, мы чувствуем тревогу…

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Некоторым и через год после отказа от курения приходится контролировать психологические факторы и стараться делать сигареты менее доступными.

Но если мы выдержали 6 месяцев, мы вступаем в этап поддержания новой привычки (не курить). В это время нужно следовать таким рекомендациям:

12. Не теряйте из виду «почему», то есть причины, по которым вы отказались от курения.

13. Цените хорошо сделанную работу и усилия, которые вы приложили. Поставьте себе «высокую оценку» за то, что вы смогли это сделать. Эти чувства — лучшая мотивация к тому, чтобы не возвращаться к вредной привычке.

14. Не прекращайте занятия, которые помогают бросить курить. Имеются в виду спорт, танцы и т.д.

15. И наконец, очень хорошо делиться своим опытом и этими стратегиями с другими людьми, которые проходят этот путь.

Таким образом мы укрепляемся в нашей новой «вере» и испытываем чувство гордости и самоуважения.опубликовано econet

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