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Как безусловная ЛЮБОВЬ превращается в попустительство

Источник: facebook.com 25 июля 2023 5970
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Безусловная любовь и принятие - не является функцией супруга. Супруги - не родители. Они любят как равные, принимая только то, что реально могут принять.

Как безусловная ЛЮБОВЬ превращается в попустительство

Безусловная любовь к себе - модная тема, с которой многие начинают путь в работе с собой, психотерапии или духовном выздоровлении. Люби себя как ты есть. Люби себя и таким. Люби себя как идеальный родитель, которого у тебя никогда не было, люби себя как младенца. Люби себя со всеми трещинками, складочками и килограммами. Люби себя как нас любит Бог... И все это правда. Так и нужно себя любить. Поначалу... Но дальше многие, как тренеры, так и клиенты, останавливаются, продолжая относиться к себе как к младенцам.

Парадокс Безусловной Любви: без неё никуда и только с ней - тоже никуда

Я вижу душевных психологов, с которыми очень даже можно поговорить, но потом я обращаю внимание на их лишний вес, запах табака на пальцах и нечесанных детей рядом. Я вижу людей, которые в качестве любви к себе только расслабляются. Я вижу любовь к себе, которая заключается во вкусной еде и покупках. И все это чудесная любовь, но тоже для младенцев. 

Мы любим младенцев как они есть, но наша любовь к ним не мешает приучать их к горшку, ходить, говорить, нормально одеваться и вести себя в обществе.

Любовь к людям разных возрастов - совсем разное дело. Где-то она заключается в безусловном принятии, а где-то в том, чтобы настоять, заставить, воспитать, ограничить, отказать, приступить, напрячься и так далее. И людей, которые понимают другую сторону любви, почему-то меньше, чем тех, кто готов есть ложками мягкую, тёплую, питательную безусловную розовую массу. Так случается с людьми, больше ассоциирующими себя с матерью, чем с отцом. Или с теми, у кого не было отца и кто не знает, как проявлять волю в любви.

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Как безусловная ЛЮБОВЬ превращается в попустительство

Многие взрослые люди запрашивают в супружеских отношениях безусловную любовь и принятие от супруга, и это по факту является запросом на любовь матери к младенцу. Всеобъемлющую, неравную и конечную в своём проявлении. Если ее не было в жизни, с неё надо начать. Однако, безусловная любовь и принятие - не является функцией супруга. Супруги - не родители. Они любят как равные, принимая только то, что реально могут принять. И не принимая то, что не могут. И это отдельный источник личного роста. И отдельная тема для текста.

Только лишь безусловная любовь, которой все так жаждут, без остальных проявлений любви превращается в попустительство и в конце концов губит, приводя в никуда. Вот такой парадокс. Без неё никуда и только с ней - тоже никуда. Ее не достаточно ни в воспитании, ни в отношениях на равных, ни в отношении к себе.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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Источник: https://econet.by/

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аглая Датешидзе дети родители любовь отношения психология

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