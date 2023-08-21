Из одних отношений в другие — Лучше НЕ СТОИТ

В такие отношения мы приносим не только свои неудовлетворённые потребности, но и свои не выраженные чувства к предыдущему партнёру. Поэтому клин клином не вышибают.

Давайте сначала разберём что такое компенсаторные отношения, потому что статья будет именно об этом. Компенсаторные отношения возникают тогда, когда человек находится в тяжелых дискомфортных отношениях, где ему чего-то не хватает, где не удовлетворяются его важные потребности. Когда такие отношения завершаются, очень часто человек начинает искать другого партнёра, причём ищет он его по принципу «от противного», то есть пытается найти того, кто будет удовлетворять именно те потребности, которые отсутствовали его предыдущих отношениях и в котором не будет недостатков предыдущего партнёра.

Компенсаторные отношения

Например, мужчина пережил измену. После этого он будет искать женщину которая будет казаться ему очень верной. Или женщина была в отношениях, где мужчина был агрессивен, тогда она будет искать мужчину который не будет проявлять никакой агрессии вообще. Таким образом человек пытается скомпенсировать свои неудовлетворённые потребности и отыграться за предыдущие отношения.

Но очень важно понимать, что в такие отношения мы приносим не только свои неудовлетворённые потребности, но и свои не выраженные чувства к предыдущему партнёру. При этом эмоционально отношения не завершены, компенсаторные отношения обычно начинаются сразу или очень быстро после завершения предыдущих. Человек совершенно не даёт себе времени на проживание потери отношений, на переосмысление процесса этих отношений и не успевает сделать никаких выводов или проанализировать свои ошибки.

Всё это в итоге приводит к тому что при выборе партнёра человек, только что вышедший из тяжелых отношений, совершенно не объективен и не смотрит на партнёра как на целостную личность, а видит в нём только те черты, которых ему не хватало ранее. Кроме этого, он приносит собой в отношении все свои эмоции. Достаточно быстро все эти негативные чувства, которые были направлены к предыдущему партнёру, начинают переноситься на действующего.

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Например, если у женщины сохранилось много злости на своего предыдущего мужчину, ее обязательно начнёт раздражать её новый мужчина, даже если он совсем другой. Она начнёт видеть черты бывшего мужчины даже там, где их нет, и начнёт цепляться за них.

Резко разрывая сложные отношения, партнёры всегда испытывают очень противоположные чувства – они все ещё хотят близости с этим человеком, но при этом чувствуют много злости и обиды на него же. Поэтому если очень быстро начать новые отношения, велика вероятность, что старая привязанность будет всё ещё очень сильной, а тяжелые переживания быстро забудутся. И тогда необратимо последует разочарование в новом партнёре и возврат к старому.

Таким образом, если человек вышел из деструктивных отношений и тут же начал новые, вероятность того что он вернётся обратно к своему партнёру гораздо выше, нежели чем после завершения этих отношений он какое-то время будет один.

Сразу же начиная новые отношения после завершения предыдущих, люди пытаются избежать боли, разочарования и проживания утраты. На самом деле для здорового завершения отношений это крайне важно, поэтому необходимо некоторое время быть в одиночестве, чтобы прожить все эти чувства, которые остались из этих трудных отношений. Не стоит пытаться сразу же заполнить пустоту другим человеком, потому что ничего хорошего из этого обычно не выходит.

Таким образом, если вы закончили отношения, побудьте одни и дайте себе время переварить это наедине с собой хотя бы три месяца. Не пытайтесь завязывать отношения с человеком который сам только что вышел из трудных отношений, какое бы сочувствие и сопереживание он у вас не вызывал. Такие отношения не будут полезны ни одному ни другому.опубликовано econet

Автор Татьяна Чувильчикова (Гавриляк)

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