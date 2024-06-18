Из душевного раздрая в стабильное состояние: Техника 4-х вопросов

Кому не знакомо это чувство? Противное, тягучее, все запутано, не определено, сплошная неразбериха. Есть отношения или нет? Есть у тебя мужчина или все-таки ты свободна?

В русском языке это состояние часто называется раздраем. И действительно, услышишь его и семантически уже представляешь свой "бардак", в котором ты никак не можешь определиться и найти то, что так нужно. Начинаем с приведения себя в чувства. Эмоций много, порой самых противоречивых. Но в то же время нет силы управлять ими? Вперед к психологу, хочется посоветовать, однако не всегда обращение к специалисту бывает возможно, а посему создадим некую условную формулу и модель возвращения стабильного душевного состояния.

Техника Четырех вопросов

Итак, все пошло наперекосяк. Доверились кому-то, а оказалось зря. Разочарование стало неизбежностью. И надо с этим что-то делать.

Первый вопрос самой себе - нравится ли мне мое нынешнее состояние?

Сомневаюсь, что кто-то ответит утвердительно, однако попробуем раскрыть некоторые нюансы внутренних волнений. Они не случайны, они действительно для чего-то Вам были нужны. Часто мы попадаем в кривозеркалье, видя искажения в своем партнере, но не видя слабые болевые точки у себя самой. Поэтому это состояние есть и это факт.

Но важно найти в себе силы, чтобы выйти из этого уныния. Подводными камнями этого состояния, говорящими "условно" о том, что Вам нравится все же такое состояние, могут быть повышенное внимание и забота близких о Вас, когда Вас жалеют, оказывают сочувствие, Вы ощущаете свою беспомощность и получаете от этого в определенной степени удовлетворение.

Поэтому следующий вопрос (он покажется, возможно, не совсем разумным, но ответить на него необходимо) - зачем я хочу выйти из этого раздрая?

Отвечаем лучше письменно, уверенно записывая по пунктам все, что приходит Вам в голову. Самое главное, что доминирующая мысль будет сведена к осознанию необходимости окончания "танцев на граблях" и "буги на костях". Причем, второй вариант более болезненный, когда Ваши границы нарушены и грубо использованы.

Что мне помешало сразу остановить эти отношения?

Можно составить целый список того, что Вы найдете в себе. Это может быть и доверчивость, и наивность, и физическое влечение к мужчине, и обида на прежнего партнера, и многое другое. Стоит отметить, что многие пункты из этого списка могут говорить о Вашей недостаточно зрелой позиции в вопросах отношений с представителями противоположного пола, а, следовательно, и о необходимости проработать их более продуктивно, лучше с психологом.

Как я смогу избавиться от старых деструктивных взглядов, мешающих мне? (для "продвинутых пользователей")

Напишите план или обозначьте то, как Вы будете идти к своей цели. Здесь важно выстроить этапы работы над собой. Что Вы готовы принять в свою жизнь, какой Вы хотите стать, как Вы будете выстраивать свою жизнь, чтобы не повторять ошибки и не входить в заблуждения.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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