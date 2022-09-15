Интуиция: Как научиться себя слышать

Знаменитый Стивен Кинг одно время занимался исследованием для своего нового романа, он заинтересовался, сколько людей имеют способности к предвидению. И выяснил, что обычно на самолет опаздывает или по каким-то причинам отменяют билеты от 1 до 3% пассажиров. Но, в тех случаях, когда самолет терпел аварию, впоследствии выяснялось, что эта цифра поднималась в некоторых случаях до 15%, причем многие просто не являлись на посадку. Никто до сих пор не знает, почему.

Великий мастер «ужасов» писал, что для него самого это явилось откровением, он неоднократно находил таких людей, чудесным образом спасшихся от страшной смерти и спрашивал, по какой причине они не попали на свой рейс. В основном, эти люди сами не понимали, почему так случилось. Просто незадолго до отправления в аэропорт у одного начинались страшные головные боли, другому звонила престарелая тетушка и умоляла вылететь на следующем самолете, третий видел страшный сон, а четвертого пробивал сильнейший понос, и так далее.

Разговор с самим собой

Практический психолог Эзра Щебальский считает, что наши тела обладают своей уникальной интуицией, и часто предупреждают о том, что с ними произойдет. Другое дело, что тело мало кто слушает. Это может быть внезапная боль или сжатие в груди, человек может задыхаться, чувствовать тяжесть в ногах, позывы в туалет, просто желание выбежать на открытую поверхность или сделать любое движение.

В этой потребности произвести какую-то активность, и заключается ответ на вопрос. Люди каким-то действием могут повлиять на ситуацию. Для развития интуиции можно использовать практику бессознательного. Вы можете закрыть глаза и попытаться воспользоваться другими органами чувств. Можно улавливать сигналы с помощью слуха – отрывки фраз, в пении птиц, идти «на запах» или «вон, за той сумочкой». Кому-то это покажется бессмысленным, но так можно узнать ответ на главный вопрос, найти подсказку, обрести мысль, увидеть вещий сон.

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В каждом вопросе уже заключен ответ

Важно не только получать знаки, но и правильно их объяснять. Это позволит истолковать сон, найти правильный ответ. Большое значение имеет смутное ощущение: «Если вам кажется, что дело не чисто, значит, вам не кажется». Предвидение не будет озарять вспышкой, во всяком случае – это редкость. Интуицию называют «Гласом Божьим», а он звучит очень тихо и часто только для тех, кто его хочет слышать.

Практики для развития интуиции

Есть известная мудрость – «чтобы наполнить стакан, нужно прежде вылить из него воду». Чтобы заставить интуицию работать, вы должны достичь состояния пустоты, иначе мудрости некуда будет течь. Нужно обрести внутреннюю тишину, прекратить внутренний диалог, выключить все источники внешних сигналов. Вы можете заниматься медитацией, гулять по лесу или пляжу. Нужно открыть в себе способность слышать звуки, которые мы сами стремимся заглушить.

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Самые лучшие проводники «Божьего гласа» или интуиции – это маленькие дети. Если вас мучает серьезный вопрос или дилемма, лучшим выходом станет спросить ответ у ребенка. Но не «в лоб», а «между прочим» или в игровой форме. И внимательно слушать. Дети являются самыми чистыми проводами, по которым поступает энергия в этот мир, и они могут «провести» ответ на любой вопрос.

Особенно сильно интуиция развита еще и у женщин. Они не особенно доверяют своему уму, руководствуются чувствами, сердцем и редко ошибаются. Другое дело, что они часто заставляют себе же и не верить, предпочитая доверять мужчинам, но это уже совсем другое дело. А природа этого знания кроется в их способности оберегать и выносить плод, без которой не было бы и жизни на этой планете. опубликовано econet.ru

Иллюстрации ©Michal Lukasiewicz

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