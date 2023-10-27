Инструкция для мужчин, женщинам читать можно

Краткая инструкция для мужчин: ✅ КАК завоевать ЖЕНЩИНУ и построить счастливые ОТНОШЕНИЯ.

В ходе многих встреч с клиентами периодически возникает вопрос с их стороны: «Как мне добиться отношений с женщиной? Вроде знакомлюсь, вроде общаюсь, а отношений не возникает…Что же мне делать?!». Так вот, уважаемые мужчины, давайте попробуем разобраться с вопросом, что же им, женщинам, нужно, чтобы эти самые отношения между вами возникли. И длились не один вечер!

Что женщине нужно от отношений с мужчиной

Конечно, истинного рецепта или модели поведения не существует, женщины – они такие все разные. но… есть у нас с вами то, что нужно почти каждой.

И так, дорогой друг, представляю тебе тайный рецепт мужского счастья: для того, чтобы приручить, завоевать, приманить или просто построить отношения, тебе необходимо дать женщине последовательно 4 (четыре!) ощущения:

Ощущение безопасности с тобой,

Ощущение возможности саморазвития рядом тобой,

Ощущение заботы с твоей стороны,

Секс, в котором ты умудряешься думать не только о себе, но и о ней.

Запомни эти составляющие и не перепутай их! Чтобы было чуть-чуть понятнее, давай разберем, что же это за ощущения.

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Ощущение безопасности с тобой. Это чувство состоит из трех составных частей:

А) Женщина должна ощутить, что рядом с тобой ей безопасно. Что ТЫ не являешься для нее угрозой, не причинишь ей боль. Что ты для нее не страшен. Что ей в присутствии тебя, рядом с тобой спокойно.

Б) Помимо этого, ей надо почувствовать, что рядом с тобой не страшно, так как ты способен защитить ее от других людей, которые могут быть для нее угрозой или могут причинить ей боль. Причем, речь не о том, что ты можешь отбиться от двух-трех нахалов в темном парке, а том, что ты можешь создать для нее пространство, в котором она чувствует себя психологически безопасно от любой внешней угрозы – от родителей, родственников, коллег по работе, хамоватой продавщицы в магазине и других.

В) И не менее важная часть, если ты планируешь долгосрочные отношения, чтобы она, эта твоя избранница, чувствовала, что ты способен обеспечить ей комфорт и безопасность в быту, в жизни. И это касается не только денег, которые ты зарабатываешь и готов потратить на ваш быт, но и то, что ты можешь заменить перегоревшую лампочку, прикрутить крючок в том месте, где ей бы хотелось его видеть, поклеить вместе с ней обои. Или, если не можешь или не хочешь сделать это сам, то можешь организовать, чтобы это было сделано.

Ощущение возможности саморазвития рядом с тобой. После того, как женщина почувствовала, что рядом с тобой ей не страшно, необходимо сделать так, чтобы ей рядом с тобой было интересно. Для этого совсем не обязательно каждую встречу превращать в твой бенефис остроумия и шуток, хотя твой юмор, конечно, она тоже оценит. Не обязательно ее всё время чем-то развлекать. Поверь, у нее есть свое собственное видение, кем и какой ей хочется быть. Поэтому тебе нужно узнать и понять это, услышать ее, помочь ей справиться с сомнениями, если они в ней есть. Поддержать ее на пути собственного развития. Женщине нужно и важно чувствовать, что ты разделяешь ее мечты, готов поддержать ее на пути к её собственной цели. Что ты – ее твердая опора, и тебе важны ее желания!

Ощущение заботы с твоей стороны. Между мужчиной и женщиной возможны самые разные взаимоотношения. Но если ты планируешь приблизиться к тому, что называется любовь, то тебе нужно обеспечить и продемонстрировать одну из самых необходимых ее составных частей – заботу о своей женщине. Запомни, забота с твоей стороны – это не облизывание ее, об облизывании – следующая часть, и не потакание любым ее хотелкам и желаниям, хотя почему бы некоторые из них и не выполнить?

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Забота – это то, что ты всегда рядом и всегда готов ее поддержать. Даже, если физически ты не находишься рядом, ощущение твоего присутствия – это то, что ты можешь создать для нее. Эмпатия, сопереживание, привычка думать о том, как она воспримет твои слова, не заденут ли они ее, умение представить, что она почувствует внутри после твоих слов или твоих действий. Это основа твоей заботы. Может быть сразу и не получится, надо тренироваться настраиваться на нее. И разговаривать с ней, ведь только она на самом деле знает, попала ли твоя забота в цель или нет. И, кстати, только она может сказать не является ли твоя забота о ней избыточной и чересчур навязчивой.

Секс. Ну, про это можно говорить или очень много или очень кратко. Буду краток, доставляй удовольствие ЕЙ, тогда ты получишь от нее гораздо больше, чем если будешь думать только о своем удовольствии. Чувствуй ее, изучай ее, радуй ее, доставляй ей удовольствие. Поверь, в этом случае у тебя будет не только классный секс ночью, но и потрясающая удовлетворенная женщина рядом с тобой утром!

Напоминаю, рецепт успешно работает только тогда, когда тебе удается последовательно формировать все четыре ощущения внутри женщины.

Настоятельно рекомендую мужчинам попробовать эту инструкцию и воплотить ее в жизнь. Вам понравится!опубликовано econet

Автор Владимир Гришин

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