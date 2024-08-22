Мы привыкли заставлять себя делать то, что надо, а не то, что ХОЧЕТСЯ. Есть очень мало по-настоящему счастливых людей, которые могут сохранять баланс между обязанностями и желаниями. А между тем, это постоянное отрицание желаемого ведет к СТРЕССУ.

Не знаю, чей голос звучит у вас в голове – родителей, начальника, или гундосый глас «совести» - но всем нам иногда надо расслабиться и поступить по-своему. Устроить себе праздник непослушания: нарушить привычный распорядок, купить вкусняшек, неожиданно махнуть в Рим встречать весну или просто прогуляться по лесу, вдыхая запах новый жизни во все еще морозном воздухе.

Дайте себе разрешение на счастье!

Кто-то откладывает покупку новых туфель, кому-то давно пора сделать маникюр, а кто-то никак не решится записаться на танцы. Всегда находятся более важные дела и более срочные расходы.

Почему-то принято стесняться и записывать в неважное и неуместное все, что действительно приносит радость. Работа оказывается важнее встречи с друзьями, сиротливо притулившаяся на диване книжка всегда проигрывает уборке.

Мы привыкли понукать себя, заставляя делать то, что надо, а не то, что хочется. Я знаю очень мало по-настоящему счастливых людей, которые умудряются сохранять баланс между обязанностями и желаниями. А между тем, это постоянное отрицание желаемого ведет к стрессу. Мы все уже давно выросли. Наши родители зависят от нас больше, чем мы от них. Мы сменили не одного начальника и не одну работу, и уже давно научились договариваться с совестью. Разве не с ней вы торговались, когда выбирали командировку вместо выпускного ребенка в саду? Так почему же чужой звучащий в голове голос все еще руководит вашими поступками?

Пора расставить приоритеты и понять, что жизнь – это не гонка на выживание и не борьба за место под солнцем. Жизнь – она про радость, про улыбку, про любовь. Когда вы в последний раз смотрели на облака? Когда смеялись без причины? Когда просто обнимались и целовались, наслаждаясь самим процессом и не пытаясь по-быстрому впихнуть секс в свое расписание?

Найдите свободный час. Сядьте там, где никто вас не побеспокоит. Отключите уже свои вечно вибрирующие гаджеты и просто подумайте: что для вас действительно важно? Если вы тащитесь от своего дела и готовы ночевать на работе – ваше право.

Если вам в кайф драить полы в свой выходной – браво. Но если все эти действия вымученные, если вы пинками заставляете себя их совершать не потому, что хочется, а потому что «так надо» - спросите себя: «Кому надо?»

Работа не обнимет вас в трудную минуту, чистый пол не наполнит новыми знаниями, а купленная вместо новой сумочки кастрюля не принесет радости. Так начните уже жить! В жизни нет иных правил, кроме тех, что вы придумали сами. Если вас что-то не устраивает – поменяйте! Да, сказать проще, чем сделать, но вы и только вы определяете течение своей жизни. Никто не проживет ее за вас. В конце пути вы останетесь один на один со своим выбором. Так почему же вы позволяете другим людям решать, что для вас важно?

Всем нам иногда требуется разрешение на счастье. Так дайте его себе. Единственный, кто может позволить или запретить вам быть счастливым – вы сами. Поймите уже, наконец, что эту жизнь надо прожить всласть – потому что другой, возможно, у вас не будет.

Откройте окно и впустите в дом счастье быть собой!опубликовано econet

Автор Катерина Морозова

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