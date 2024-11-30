Иногда достаточно сделать один шаг. И грязная вода перестаёт литься за шиворот

Иногда решение проблемы находится на расстоянии вытянутой руки. Можно просто сделать шаг, чтобы обстоятельства изменились в нашу пользу. И для этого не нужны глобальные перемены. Будьте внимательны к своей жизни, ищите простые и верные решения.

Иногда не надо принимать кардинальные меры, уезжать в другую страну, менять имя, тратить громадные средства и усилия для спасения. Иногда достаточно отойти на шаг, чтобы оказаться вне опасности.

Простые решения

Это на остановке стоял мужчина. И с крыши остановочного павильона ему за шиворот лилась холодная вода; снег таял. Он ничего кардинального не предпринял. Просто шагнул вбок. Отошёл. И вода перестала на него литься.

Два типа поведения неуместны.

Стоять под потоком холодной воды и стонать, жалея себя. Не делать шаг, даже шажок.

И бежать слишком далеко от текущей остановки тоже не надо. Хлопотно, энергозатратно и можно автобус пропустить. Все-таки на автобусе удобнее ехать.

В детстве одну девочку в параллельном классе травили и обижали. Такой был классный руководитель и такой класс, - там это было нормально. Зачинщицы безнаказанно над этой Леной измывались, обстановка накалялась, родители девочки пытались вмешаться. Но в те годы особо не занимались решением таких конфликтов. И никаких психологов в школе не было. Были две монументальные дамы: директор и завуч. Но толку от них было не больше, чем от монументов.

А переводить в другую школу ребёнка было трудно. И ближайшая школа была в трёх остановках.

Ну вот, девочка сама попросилась в наш класс. Не в другую школу, просто в наш класс. И все стало совершенно нормально. Тихо, спокойно и даже хорошо. У нас в классе никого не травили. В голову не приходило даже.

Дружный был класс. Мы песни под гитару вместе пели на переменах, школьный театр придумали, стенгазету смешную выпускали и всем классом сбегали с уроков иногда. Очень дружно. Хотя учились все хорошо.

Ну вот, просто другой класс. Маленький социум с другими законами и отношениями. Тут же, рядом, только шаг надо было сделать. И вода или грязь перестали литься за шиворот. Все стало нормально.

Так и во взрослой жизни. Можно просто в другой отдел уйти иногда, если не хотите с работы увольняться. Или устроиться в организацию на другом этаже или через дорогу. Можно подойти к другому врачу или чиновнику в той же организации, если первый отнёсся агрессивно или не желает работать нормально.

Можно перейти в другое купе в поезде, если место есть, а в вашем купе едет ароматный храпящий человек. Или просто отойти на шаг от токсичного человека. Дистанцироваться немного… Иногда далеко ходить не надо.

Сначала надо посмотреть, может, проблему решить можно легко? Без кардинальных действий и глобальных перемен? Иногда маленький шаг в пределах ситуации решает проблему не хуже, чем глобальные перемены и решения…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet