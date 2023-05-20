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Или ЛЮБИ или УХОДИ

Источник: b17.ru 20 мая 2023 6892
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Любовь это и состояние и действие. Давать любовь туда, где этого не хотят - это издевательство над собой. Можно находиться в состоянии любви, транслируя принятие и в то же время, не вываливая тонны своего внимания туда, где это не имеет ценности. Но если ты выбрал этого человека и идешь с ним одной дорогой, значит ты сделал выбор - любить.

Или ЛЮБИ или УХОДИ

Люди которые рядом, могут нас разочаровывать. Даже не так! Они обязательно нас разочаровывают в какие-то моменты! Они делают что-то такое, что ну совсем неприемлемо для нас! Но они остаются близкими и родными. Они рядом! И им в этот момент, когда может быть весь мир, а не только мы... в них разочаровывается, очень нужна наша поддержка, а НЕ упреки и НЕ наставления.

Любовь – это принятие

Что делать, когда человеку рядом нужна поддержка, а ты кроме осуждения и критики ну ничего не можешь из себя выдавить??!! Тебе просто катастрофически НЕ нравится НИЧЕГО из того, что он //или она делает...

-  Как любить, когда не любится?

- Любить!

Вот вы смотрите на человека и посылаете ему мысли... Ты справишься! У тебя все получится! Ты такой, какой ты есть.. и я принимаю тебя таким! Я уважаю твой опыт!

И не обязательно при этом делать вид, что ты всем доволен. Можно злиться  и любить, обижаться  и любить, любить и открыто выражать свое мнение.

Любовь - это, прежде всего, принятие. Ты признаешь право другого на его собственную жизнь, на его ошибки, на его опыт, на его ответственность за этот опыт.

Люди очень часто путают любовь с "состоянием, когда что-то нравится". Поэтому и ставят условия - я буду тебя любить, если... ты будешь для меня полезен.

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Если ты находишься в близких отношениях с человеком и не даешь ему любовь, это про потребительство. Ты просто торгуешь своей любовью, делая другого для себя удобным. Или люби или уходи.

Когда вы принимаете других в их нересурсе, вы автоматически принимаете себя и свои косяки. Себя любым! И это создает вашу целостность! И это путь к настоящей любви к себе!

Или ЛЮБИ или УХОДИ

Закон любви такой: чуть больше любишь себя... чуть больше другого... и так наращиваешь эту способность.  

Любовь это не распахнутое сердце для всех и всегда. Это не поток заботы, доброты и всего того, через что можно передать другому любовь. 

Любовь это и состояние и действие. Давать любовь туда, где этого не хотят - это издевательство над собой. Можно находиться в состоянии любви, транслируя принятие и в то же время, не вываливая тонны своего внимания туда, где это не имеет ценности.

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Но если ты выбрал этого человека и идешь с ним одной дорогой, значит ты сделал выбор - любить.

Давая авансированное доверие и любовь - ты помогаешь человеку восстановиться. А если ты будешь его воспитывать и упрекать - просто добьешь его!

В близких отношениях - душа человека находится рядышком... и так легко эту душу разрушить. Осторожнее...

Придет время и человек обязательно встанет на ноги. Выпрямит спину и устремится вперед!

И придет в ресурс именно благодаря вашей поддержке! И тогда он обязательно найдет время для вас. Найдет теплые слова для вас. В ответ поделится своей любовью... И он обязательно станет для вас еще ближе и роднее.опубликовано econet
    
Автор Евгения Ештокина

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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психология жизнь отношения мужчина женщина

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