ХРУСТАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Бывает так, что в отношениях с мужчиной вы замечаете: что-то пошло не так. Потом как бы замираете, и впервые прислушиваетесь к себе. Результаты такого внутреннего монолога часто весьма неожиданны.

Вы впервые отдаете себе отчет в том, что будто ходите по минному полю при общении со своим партнером. Неизвестно, что когда выскочит. Вроде бы говорите совершенно невинные вещи, или пишите ему дежурное, вобщем ничего не значащее сообщение. Но реакция может быть непредсказуемой. На вас совершенно внезапно, как из ушата, выливается поток обвинений, непонятных неморивированных нападок, злости и досады. Почему вы вызвали такой выброс - вы не знаете.

Он сам - не такой, этот мужчина вашей мечты

Не можете понять, но в глубине души чувствуете, что виноват-то сам мужчина. То есть, это его нереализованные комплексы и незакрытые гештальты вылезли наружу. Давно просились, но не находили выхода. И тут, как нарочно, подвернулась такая удобная жертва - вы.

Как вы себя повели с ним "не так", где допустили ошибку - анализировать бесполезно. Вы вся "не такая", и делаете все "не то". А все потому, что он сам - не такой, этот мужчина вашей мечты.

Что-то не отыграл в "прошлых жизнях", не прожил до конца эмоции, не переработал свои подавленные чувства и страхи. По сути дела этот человек не виноват. Но не виноваты и вы. Вы имели право стремиться к счастью, просто хотели любви, нормальных ресурсных отношений.

Но этот мужчина - антипод всего ресурсного. Что было очень трудно заметить, раскусить, так как обычно подобная нарциссическая личность любит прикрываться общегуманистическими лозунгами. Всячески старается выставить себя в выгодном свете.

Откуда потом берутся эти "заскоки" - непонятно. Здесь открывается широкое поле для работы с психологом. Как с проблемами мужчины, так и с вашим состоянием, которое вызвано непродуктивным общением.

Вы вроде бы этого не хотели, и считали себя эмоционально устойчивой. Все понимали, и думали, что уж с вами-то подобное не может произойти никогда. Но вы недооценили своего "милого". Он оказался тяжелым, токсичным человеком. Для вас и, скорее всего, для окружающих его людей.

Часто выбраться из подобных отношений бывает даже сложнее, чем осознать их зыбкость и негативную окраску. Но, поверьте, если вы боитесь прикоснуться физически, словесно, мысленно к близкому человеку, это уже ненормально.

Бояться все время разбить хрустальный сосуд - неправильное состояние. От этой вазы надо, либо отойти на безопасное расстояние. Либо набраться смелости, и "грохнуть" ее со всей силы.

Женщины склонны к большей открытости в отношениях. Они до последнего склонны искать в себе причины неудач и промахов. Следует отказаться от позиции жертвы и вечного "двоечника". Вы достойны любви, внимания, заботы, всего самого лучшего. Верьте в себя, не оправдывайте неприятные для вас действия чужого, по сути, человека.опубликовано econet

Анжелика Богданова

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