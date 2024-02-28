«Холодных» женщин не существует – бывают те, которые устали ждать тепла от мужчины

Отношения - это ежедневный, кропотливый труд. Причем, обоюдный. Поэтому усилий одной лишь женщины для создания крепкого, гармоничного союза будет недостаточно. Можно ли встретить идеального партнера? Или не стоит искать недостижимый идеал?

На самом деле они хотят тепла и физической близости – просто с родным для них человеком. Но еще таким женщинам стоит научиться принимать и любить себя – вот, как это делают мужчины, которые не ожидают, что сначала чего-нибудь достигнут и только тогда станут достойны внимания и любви женщины, а просто знают это и все.

Женщины, не мешайте сами себе стать счастливыми

Но и в «токсичный оптимизм» тоже не заигрывайтесь. Когда вам грустно и одиноко – не надо «выжимать» из себя неискреннюю «натянутую» улыбку. Лучше проработайте свои эмоции и не бойтесь их. Тогда вы не будете «бросаться» на каждого, кто просто обратит на вас внимание в надежде, что это «тот единственный», а потом разочаровываться, потому что это были только гормоны, а не любовь…

Существует три вопроса, как можно запрограммировать свой мозг на успех:

1. Каков ваш идеальный утренний распорядок дня? Ведь как утро начнешь, так день и проведешь.

2. Какой внутренний конфликт вам нужно наконец-то разрешить и «закрыть»?

3. Что нужно, чтобы вы наконец-то перестали жаловаться и взяли свою жизнь в свои руки?

Не забывайте, что счастье не нуждается в расплате, а нуждается в вере в него и в себя и свои силы. Не надо полагать, что, например, идеальная фигура сделает вас счастливыми.

Ибо есть и худые и злые на все и всех женщины, а есть «пышные» и приветливые или наоборот: есть «заедающие» свои проблемы, а есть давно лишившиеся их.

Поэтому, отстаньте от себя и своего партнера, если он у вас есть. Всё с вами и с ним хорошо. Просто вам или будет хорошо вместе и вы с радостью будете идти рука об руку даже через разные жизненные испытания или же нет.

Подумайте хотите ли вы сразу расходиться, если ссоритесь со своим партнером или нет – это ключ. Если вы не готовы расходиться и хотите мириться и дальше быть вместе, тогда вы все сможете, вместе.

А если вы ждали «волшебного пендаля», чтобы начать работать над собой, то вот он вам! Да, это нелегкая работа, но это вам окупится и это гораздо лучше, чем, например, всю жизнь посвятить нелюбимой работе, ведь это способно сделать вас по-настоящему несчастными, так что не поступайте так никогда. И помните, что единственное, что у вас никому и никогда не получится забрать – это ваш опыт, знания и умения.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

А вы, дорогие мужчины, если хотите покорить женщину… просто пофотографируйте её и тогда она расцветет, а вы еще больше влюбитесь в неё. Покажите ей её красоту и ценность для вас и тогда она «потеплеет» и подарит вам свою любовь и свое сердце. Она поверит Вам и в себя. Главное, чтобы не поверила настолько, чтобы начать искать какого-то «неземного принца», вместо того чтобы ценить именно Вас.

Ведь на самом деле «идеальный партнер» – это тот, кто принимает вас такими как вы есть и воспринимает вашу неидеальность за вашу «изюминку», а не заставляет вас «входить в его тяжелое положение» с вами и меняться, манипулируя тем, что уйдет от вас, если вы этого не сделаете ради него, «а кто тебя тогда, кроме меня еще будет терпеть и так любить…?» Не ведитесь на это. Это не о любви и это не ваш человек. Ваш на самом деле человек такого бы ни сказал никогда.

Хотя на самом деле покорить женщину можно только тогда, когда она сама этого захочет и когда ей «вкусно пахнет» мужчина. Так же и мужчину можно заинтресовать и соблазнить не только обнажаясь, но еще и своим состоянием легкости и расслабленности. Тогда мужчина, которого интересует не только ваше тело – сразу почувствует вас интерес к нему и сам на него откликнеться …

Но у некоторых мужчин, кстати, тоже есть страх любить женщину. Как говорил один писатель Владимир Гаджиев: «Такой мужчина может «убивать» в себе любовь, потому что боится её, до безумия. Мечтает о ней и боится – в этом и весь парадокс. Заменяет любовь на секс, потому что сексом можно заниматься и без души. Ведь любовь – это душа. А душа – это чувствовать боль…»

Мужчина боится душевной боли. Иногда из-за этого у него даже может быть агрессия. Но агрессия, как известно, это довольно часто как раз «скрытая просьба» о любви и внимании, которого он хочет. Потому любите, согревайте души и сердца друг друга и будет Вам счастье. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet