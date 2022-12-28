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Хочу с тобой остаться

Источник: facebook.com 28 декабря 2022 6560
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Любовь для меня - это выбор испытывать самые разные состояния с этим человеком. А вот насколько мы справляемся с теми чувствами, которые рождаются в контакте - это уже другой вопрос.

Хочу с тобой остаться

Любовь имхо - это не про бабочек в животе. Точнее не только про них все любят ощущение легкого парения от присутствия другого, но далеко не все готовы принять тяжесть узнавания своих теневых черт.

Мы так радуемся похожести. Когда принимаем себя такими. И так пугаемся, когда узнаем свою жадность, жестокость и подлость.

Про любовь

Отношения для меня - это не чувство. Моя палитра эмоций в течение дня постоянно меняется. На это невозможно опираться. Меня может держать рядом с другим только решение идти до конца. Со всеми минами и цветочками на поле.

Любовь для меня - это выбор испытывать самые разные состояния с этим человеком. А вот насколько мы справляемся с теми чувствами, которые рождаются в контакте - это уже другой вопрос.

Ведь любовь для меня - это всё. Нежность, ненависть, уважение, брезгливость, восхищение. Для меня странно, когда говорят, меня разлюбили. Мол, перестали мной интересоваться. Игнор - это тоже любовь, тоже отношение.

И так бывает, что люди нас лечат отражением. Когда мы наплевательски относимся к себе, то нам это возвращают.

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Хочу с тобой остаться

Другое дело, если любить друг друга стало невыносимо. Значит, настало время для принятия каких-то своих отвергаемых состояний. Вероятно подошли к порогу дома с нашими личными привидениями. К чулану вытесненного, вонючего, пахнущего гнилью и свирепой ухмылкой небытия.

Хватило бы мужества смотреть в другого, ведь во мне столько всего поднимается. Столько разных оттенков серого, что сама пугаюсь и хочется бежать. Бежать. Мне хочется иметь смелость остаться. С собой. С собой такой, от которой я пряталась всю жизнь.опубликовано econet

Автор Маша Мошковская

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Источник: https://econet.by/

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маша мошковская психология жизнь человек выбор отношения контакт чувства

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