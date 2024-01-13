Границы и свободы в воспитании

Дети нуждаются не только в свободе, но и в ответственности.
Наши дети должны иметь не только больше свободы, но так же они должны понимать последствия своих действий. Наша задача помочь ребенку сбалансировать их свободы и обязанности. Дети должны знать, что в жизни много правил и требований, есть вещи, на которые они имеют право, но есть и то, что от них ожидается. Например, если ребенок приходит домой с опозданием, то исчезают полученные им привилегии. Ребенок должен уметь подчиняться и, конечно же, лучше и для нас и для него, если он поймет это как можно раньше. Важно помнить и то, что соблюдение правил касается и взрослых в равной степени.
Здесь ключ к тому, чтобы ребенок узнал, что жизнь полна правил и норм, и они применимы ко всем, особенно к взрослым. Им нужно подчиняться, поэтому лучше понять это на ранней стадии. Подростки должны видеть и понимать, что вещи и удобства не падают к нам с неба. Мы, взрослые, должны работать, чтобы покупать жилье, еду, одежду, технику.
Мы должны научить своих детей брать на себя ответственность за свое обучение и поведение. Важно помнить, что правила устанавливаем мы сами, поэтому они должны быть постоянными, обусловлены взысканиями в случае невыполнения, возможностью проверки исполнения. Если мы будем часто менять наши требования, то потеряем уважение подростка к нам. Так же мы сами должны стать примером исполнения договоренностей.
Многие родители совершают ошибку, постоянно наказывая своих детей. Они разговаривают с ними уничижительно и дают отрицательные отзывы каждый раз, когда ребенок делает что-то не так. Не лучше ли вместо этого научиться сохранять баланс порицаний и одобрений? Например, если ребенок плохо напишет контрольную или получит плохую оценку, не обязательно его называть ленивым и говорить, что из-за этого они никогда ничего не добьется в жизни.
Этого действительно не стоит делать! Общаясь с ребенком таким образом, мы заставляем его испытывать негативные чувства, развиваем у него низкую самооценку и отчаяние. Может быть лучше вместо этого спокойно спросить у ребенка, что случилось и чем мы можем ему помочь? Скажите ему, что вы верите в него и знаете, что в следующий раз он вполне способен получить хорошую оценку, а для этого нужно постараться. Таким образом мы можем установить доверительные отношения с подростком.
Не стоит критиковать ребенка, когда он совершает ошибки. Ваше общение должно повышать уверенность вашего ребенка в себе. Это работает намного эффективней, чем наказания. Мой двадцатилетний опыт работы в финской школе подтверждает это. Например, когда первоклашка выводит свои первые буквы, я могу спросить у него, как он считает, какие буквы получились лучше всего. Неуверенный в себе ребенок обычно отвечает, что все буквы получились плохо. Тогда мы внимательно рассматриваем все буквы и ищем в каких из них у него получился хорошо овал, или хвостик. Подчеркиваем эти красивые буквы, а не ошибки.
Каждый день проводите какое-то время вместе со своим ребенком. Искренне интересуйтесь его делами и событиями за день. Не осуждайте его за его действия или бездействия. Как родитель, вы должны им руководить и единственный способ это осуществить, постоянно общаться с ребенком, быть в курсе его дел, удач или неудач и таким образом поддерживать его доверие к вам.
Нужно постараться, чтобы не дать своему ребенку возможности превратиться в подростка, который постоянно сидит в своей комнате с закрытой дверью, слушает музыку или играет на компьютере. Старайтесь, чтобы ваш ребенок выходил из комнаты пообщаться с вами, а не только для того, чтобы поесть или встретиться с друзьями.
Предотвратить изоляцию вашего ребенка можно поощряя семейные совместные занятия дома, и делать это с самого раннего детства. Во время еды выключите телевизор и поговорите со своими детьми. Спросите их, что им нравится, кто их друзья, попросите рассказать о их кумире. Старайтесь быть частью их жизни, но не настаивайте на этом, ведь вы сами интересуетесь жизнью ребенка, а у него есть право не отвечать вам взаимностью. Возможно они увидят в вас союзника, а не врага, который только критикует или наказывает.
Слушайте своего ребенка, направляй его, будьте его родителем, лучшим другом. Установите границы, когда это уместно, и дайте свободу, когда это оправдано зрелостью и ответственным поведением.
Воспитание ребенка - нелегкое дело. Никто не знает идеального способа воспитания детей. Но если мы будем оставаться позитивными и будем проявлять любовь и уважение к своему ребенку, он станет зрелым и ответственным человеком.
Еще один очень важный момент. Нужно, чтобы родители имели одинаковые ценности воспитания и растили своих детей согласованно.опубликовано econet
Автор Маргарита Ваелма
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