Горькая конфетка: Как не стать жертвой газлайтера

Что такое газлайтинг и почему важно изучать признаки “норм” и “отклонений” с раннего детства.

В европейской практике принято заявлять о факте психологического насилия лишь тогда, когда один из партнеров идентифицирует какие-то действия относительно себя, как насилие. А у нас, особенно в маленьких городках, ситуация “попала и пропала”.

О разрушающих отношениях

Крайне важно изучать признаки “норм” и “отклонений” с раннего детства. Это задача родителей.

Я надеюсь, что, если вы являетесь жертвой психологического насилия со стороны партнера (пол не имеет значения) - вы сможете принять достойное решение.

Итак, термин абьюз (от англ. abuse «злоупотреблять; оскорблять) подходит, если вы хотите объяснить феномен домашнего насилия без применения физической силы.

“Злоупотреблять” равно “делать что-то во вред кому-то”.

При этом, абьюзер может скрывать (а в большинстве случаев, делать это бессознательно) свои настоящие намерения, прикрываясь фразами о заботе и любви.

И если даже миллениалы громко бросаются ярлыками “абьюзер”, то об одной из его форм - газлайтинге - слышали немногие.

Газлайтинг - это форма психологического насилия, когда партнер пытается внушить вам вашу “ненормальность” и заставить вас (или вы его) сомневаться в своем восприятии реальности.

Обычно газлайтинг принято использовать в контексте мужско–женских отношений, где жертвой выступает женщина. Но это понятие можно применять и в детско-родительских отношениях, и в рабочих, и в спортивно-тренерской работе и даже в рамках политики и государства. Каждый вид заслуживает особого внимания и несколько сотен научных статей, да простят меня редакторы.

Мы же говорим про “фантиков” в отношениях.

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Как выявить горькую конфетку под "нежным" соусом:

P.S. Все же мы чертовски индивидуальны, и точный вид психологического насилия или его отсутствие может определить только личная консультация с психотерапевтом.

Вам часто напоминают о ваших недостатках (но с нежностью: «Дорогая, я тебя люблю со всеми твоими недостатками» или «Ну кто еще тебя терпеть будет, как не я!».

Нет уважения к вашим личным границам: «Что значит ты не хочешь?».

Постоянные намеки на вашу несостоятельность, несамостоятельность, на постоянное «не до..».

С вашим мнением не считаются: «Не выдумывай, все совершенно не так» или « Все это полный бред».

Вас пытаются заставить усомниться в своей памяти: «Такого не было, тебе все время все кажется».

Иногда можно услышать : «Не хотел (-а) тебе говорить, но другие люди тоже считают тебя таким(-ой)-то».

Вы начинаете врать по мелочам, чтобы избежать критики и недовольства.

При общении возникает чувство тревоги и неуверенности.

У партнера всегда достаточно аргументов по поводу вашей “ненормальности”, в которых ему все легче и легче вас убедить.

Вы постоянно ищете у себя недостатки и пытаетесь лихорадочно “исправиться”.

Во всех неприятных и конфликтных ситуациях обвиняете себя и все чаще просите прощения, ведь : «Это я во всем виноват(-а), если бы я повел(-а) себя по-другому, этого бы не случилось».

Вы все чаще выгораживаете своего партнера перед всеми, кто пытается вам указать на любой видимый деструктив.

Вы замечаете, что ваш партнер в «маске», он редко бывает искренним и настоящим и вас часто посещают мысли, что вы его совсем не знаете.

Возможно, частая смена поведения и настроения – от милого и ухаживающего до холодного игнорирующего. Вы всегда тревожитесь, не зная, чего ожидать.

Возможно партнер убеждает вас, что все люди нехорошие, лицемеры и вообще мир враждебен, и: «Только в моих объятьях ты обретешь покой, любовь и уверенность».

Кто же жертва?

Люди, выросшие в дисфункциональной семье – в любом ее проявлении (мама подавляла папу, папа был тираном, родители издевались над детьми, а также семья полного достатка или семья на пороге нищеты – когда они на 100% уверены в «правильности» их образа жизни - список длинный).

Взрослые, чьи чувства в детстве игнорировались, навязывались чужие, прививались долженствования и искусственное чувство вины.

Люди, чей склад характера проявляется в виде неуверенности в себе, мнительности, страхов.

Люди, невнимательные к себе, к своим чувствам и реакциям. Которые на начальных стадиях развития отношений игнорируют первые звоночки «странного» поведения партнера.

Люди, которые не берут ответственность за свою жизнь, а живут в постоянном обвинении обстоятельств, судьбы и внешних факторов.

Такие дети, став взрослыми, будут самоуничижать себя «плохого» и тянуться к значимому человеку, который «знает, как лучше».

Кто психологический насильник?

См. пункт 1 «Кто же жертва». Здесь наоборот: в голове ребенка, выросшего в такой семье звучит одно: «Когда я вырасту – все будет по-другому, только не со мной, я не позволю с собой так поступать».

Униженный, отверженный, подавленный человек, который «выбирает» нападать, дабы избежать и предупредить повторение сценария во взрослой жизни.

Тот, кто считает деструктивные отношения нормой – так он «считал» в родительской семье.

Талантливый, милый, харизматичный , почти идеальный человек.

Что будет, если продолжать терпеть и крутить пластинку "Да он правда хороший!"

Низкая самооценка. Хотя, скорее всего, она и была невысока, но в этих отношениях еще более опустилась.

Сломленная воля и уверенность в собственных силах, страх и нежелание «что-то с этим сделать».

Тотальное чувство беспомощности, никчемности и незначимости в собственных глазах.

Нарушение восприятия реальности и своей картинки мира.

Зачастую, невроз и депрессивные состояния, вплоть до мыслей о суициде.

Почему же мы остаемся

Все произошло «не вдруг», а накапливалось годами и сопротивляемость снизилась.

Страшно что-то менять.

Доверие и привычка.

Кажется, что ближе никого нет.

Страшно признаться себе, что твой близкий человек может быть таким.

Финансовая зависимость и просто некуда идти.

Столько пути/проблем/событий пройдено вместе!

Прекрасные дети.

Страх осуждения со стороны родственников и стыд перед знакомыми.

Нет объективных причин и доказательств в том, что «что-то не так».

Партнер не выживет без вас, он же вас так любит и у него тоже никого кроме вас нет.

Была же любовь и романтика! Да и сейчас, не так уж и плохо. Недостаточно плохо для того, чтобы все перечеркнуть.

Важный, но неприятный самоанализ

Почему я попал в такие отношения?

Зачем мне такие отношения?

Что или кого они мне напоминают?

Какие плюшки я получаю, закрывая глаза на недостойное отношение к себе?

Какие мои качества характера привели меня в это место?

А точно ли я жертва?

А всегда ли я жертва или мы меняемся ролями?

А не проявляю ли я газлайтинг?

Cтарайтесь быть максимально независимыми от партнеров. У вас должны быть свои интересы и любимое дело.

Я могу только рекомендовать

Если вы еще молоды и не состоите в таких разрушающих отношениях – изучайте признаки, изучайте себя, наращивайте самоценность.

Узнавайте, читайте, развивайтесь, интересуйтесь, какими должны быть здоровые отношения и формируйте свою идентичность и свое виденье этой нормы.

Всегда тщательно рассматривайте много разных критериев, прежде, чем сказать о том, что имеет место газлайтинг, а не ваши фантазии от доступа к многочисленной информации.

Если вы уже в таких отношениях и нет возможности из них выйти – можем поиграть в терапевта – зная признаки и методы манипулятора – быть выше ситуации, замечать все моменты , анализировать, записывать. (да, это сложно, находясь в ситуации).

Но, если решили уйти - готовьте почву: заручитесь поддержкой и сделайте копии всех документов.

Смотрите объемно, со стороны, с холодным сердцем и желательно с поддержкой специалиста. Который будет независим и нейтрален в отношении семьи и сможет дать трезвую оценку происходящему. И да, к этой оценке нужно быть готовым, так как, возможно, на первых порах она покажется вам «неподходящей».опубликовано econet

Автор Анна Собчак

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