Главные родительские ошибки при ссоре с детьми

Часто родители во время ссор с детьми не стараются контролировать эмоции, могут высказать все, что только вздумается. Вместо обсуждения конкретной ситуации, начинают говорить о личных качествах ребенка и совершают еще много ошибок, которые разрушают доверие.
Вы ругаете малыша за то, что бегая, он разбил чашку. Но кто оставил ее не убранной на краю стола? Обвиняете подростка, в том, что он начал курить, но ведь сигарету он взял из вашей сумки! Каждый может вспомнить случаи, когда в вине ребенка косвенно виноват взрослый человек.
Научить ребенка признавать свою вину и просить прощения можно только личным примером.
«Ты просто ужасный», «Вот, всегда ты так», «А чего еще от тебя ожидать можно было?» - эти и подобные высказывания обижают ребенка, но не решают проблему. Во время конфликта высказывайте мнение о самом поступке, а не о личных качествах.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Просто забрать игрушку и положить ее на верхнюю полку, куда ребенок не сможет сам забраться – верный способ заставить ребенка закатить истерику. Нужно помочь правильно выйти из конфликтной ситуации, не порождая при этом обиды и злости на собственную неполноценность.
Лишение ребенка каких-то материальных вещей (игрушек) из-за плохого поведения, является очень быстрым способом себя слушаться. Но при этом, ребенок будет проявлять послушание не из-за уважения к отцу или матери, а только, чтобы не лишили очередной «хотелки». При этом, накапливая обиду и злость на родителей. Отношения станут «товарно-денежными», и с возрастом будут только ухудшаться.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Такие привычки родителей порождают в ребенке уверенность в том, что «кто громче кричит, тот и прав». Стать равным участником диалога не получится, ведь ребенок не сможет отшлепать взрослого.
Если стоит выбор, как наказать ребенка за проступок, то лучше лишить его хорошего, чем сделать ему плохо. Не разрешить смотреть мультфильмы или поиграть, лучше, чем выпороть ремнем или накричать. Не унижайте ребенка, особенно при посторонних, лучше отзовите и выскажете все, что думаете, наедине.опубликовано econet.ru
Иллюстрации ©Lisa Aisato
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий