Гиперчувствительный ребенок

Ребенок жалостлив, переживает из-за любой мелочи, истерит? Возможно, это гиперчувствительность. Такому ребенку сложно жить на свете, взаимодействовать с внешним миром. И задача родителей - отнестись с особым вниманием и деликатностью к вопросу его воспитания.

Такие дети легко могут расплакаться от того, что случайно раздавили муравья. Их трогает без преувеличения все, что происходит в этом мире. И от этого им бывает очень непросто. Как же воспитывать гиперчувствительного ребенка?

Как воспитывать излишне чувствительного ребенка

Ко мне обратилась Марина – женщина 37 лет, ребенок которой чрезмерно чувствительный. Клиентка сказала, что он часто впадает в истерики и это точно не способ манипуляции. Просто так ребенок переживает сложные эмоции. Радуется он, кстати говоря, тоже очень интенсивно. Порой кажется, что любые сильные и насыщенные эмоции он не умеет проживать.

В чем проявляется гиперчувствительность ребенка?

В том, что он легко обижается на любую мелочь и тут же бросается в слезы. Он крайне болезненно реагирует на грубый тон в свой адрес, особенно если говорит родитель. Ему больно от несправедливости всего мира – жалко бездомную собаку и одинокую старушку на лестничной клетке. Он готов всем помогать, со всеми вступать в разговор и искренне сочувствовать. Кстати, да, сочувствие у гиперчувствительных детей развито очень хорошо. Они эмпатийны, понимают, какие эмоции испытывает человек и могут вовлечься в его психоэмоциональное состояние.

Как воспитывать гиперчувствительного ребенка?

Первый важный момент – не пытайтесь подавить чувствительность своего ребенка. Даже в том случае, если уверены: из-за нее он страдает. Это часть личностной структуры, причем неотъемлемая, которая останется с человеком на протяжении всей жизни. И ваша родительская задача заключается в том, чтобы помочь ребенка обходиться с собственной гиперчувствительностью.

Не обесценивайте чувств своего чада. Он плачен из-за раздавленного насекомого? Не говорите: «Ну, какая мелочь! Это же просто жук!», примите чувства ребенка, скажите: «Я понимаю, что тебе сейчас очень больно от того, что насекомое погибло». Таким образом, вы научите ребенка проявлять свои чувства и эмоции.

Не пытайтесь отбить у ребенка способность искренне сочувствовать другим. Более того, ее необходимо развивать, обучая ребенка помогать другим действиями.

Спустя несколько консультаций Марина сказала о том, что ее сын стал более спокойным и уравновешенным. Женщина всякий раз, когда он впадал в сильные эмоции, называла эти эмоции и говорила ребенку обо всем, что сейчас с ним происходит. В итоге он сам стал лучше понимать себя и свои реакции.

Воспитание гиперчувствительного ребенка – очень ответственный процесс, ведь от родителя напрямую зависит, как чадо будет взаимодействовать с миром и собственными внутренними процессами.

Автор Ахмедов Илья