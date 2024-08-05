Генетическая травма

Травма, в своем роде, является вашим внутренним кривым зеркалом в восприятии действительности, но когда она трансформирована – вы начинаете смотреть на мир так, каковым он есть на самом деле, без искривлений. От генетической травмы нельзя избавиться, она заложена в нас на клеточном уровне, и это то, что будет проявляться при взаимодействии с внешним миром, так или иначе. Однако трансформируя ее, мы перестаем быть заложниками ее теневых сторон, и, высвобождаясь от страхов, нам легче реализовывать заложенный в нас потенциал
Генетические травмы (ГТ) – это программы, заложенные на клеточном уровне, которые достались нам от предков и выражающиеся в неосознанных шаблонах поведения, в рамках стратегий защиты для «выживания». В современном мире уже нет тех угроз, с которыми сталкивались наши предки, но возникшие механизмы и реакции на внешнюю среду, благодаря которым люди смогли выживать, перешли к нам. Мутирующие в процессе человеческой эволюции, они записаны на генетическом уровне и в каждой клетке нашего тела, активизируясь в моменты стресса.
Генетические травмы можно рассматривать так же, как скорлупу, или панцирь, благодаря которому мы закрываемся от окружающих и защищаемся от боли, но тем самым, мы закрываем от мира свой внутренний потенциал и таланты, для реализации которых мы пришли в этот мир и это тело.
Травма, это отпечаток в теле, которое дает нам возможность проявляться на уровне социума. Она активизируется и работает только в присутствии другого человека, или в момент взаимодействия с ним (звонки, переписка и пр). Заметьте, когда вы одни – нет смысла обороняться или защищаться. Важно понимать, что генетические травмы активируются бессознательно и автоматически.
Мы все пришли с заложенными в нашу генетику травмами:
Травма подавления – самая первая травма, заложенная в нас от первобытных предков, когда она проявлялась как страх перед стихией, хищниками и болезнями. Единственным способом спастись от агрессивной внешней среды, для наших предков – это убежать, спрятаться и закрыться.
Как работает эта травма?
Это страх подавления (контроля), что человек будет подавлен кем-либо (начальником на работе, в детстве это может быть давление со стороны родителей, когда ребенок с данной травмой не оправдывает возложенных ими на него ожиданий), или в случаях возникновения конфронтации, активизируется подавление и агрессия к окружающим, со стороны человека носящего данную травму.
При угрозе внешнего давления, из-за страха, человек закрывается от того, что ему говорят, подавляет те чувства и эмоции, которые испытывает внутри себя. Этот человек бежит как от внешнего подавления снаружи, так и от собственных внутренних переживаний.
Реакция этой травмы является поверхностное дыхание, человек словно «не впускает в себя жизнь», разрывая связь со страхом, через частое и неглубокое дыхание, тем самым отделяя самого себя от своих глубинных переживаний, не желая чувствовать их.
Человеку с этой травмой свойственно избегание анализа происходящих событий, чувств и состояний, и мыслей о том, что причиняет боль. Когда он, внутри себя отделяется от своей внутренней правды, то ему становится сложно поделиться с другими тем, что он переживает внутри.
Исцеление: Честность/Правда
Прежде всего, учитесь быть честным перед самим собой, в том, что вы испытываете и чувствуете, переставая разотождествляться со своей глубиной, и идти в нее. Учитесь делиться своими страхами и озвучивать их другим. Делясь своими опасениями, для вас корректно также задавать прямые вопросы, получив ответы на которые, вы сможете получить основание для вашей личной безопасности, в которой нуждается любая первая линия.
Наблюдайте за своим дыханием, это поможет вам увидеть, когда ваша травма начинает активизироваться, особенно, когда хочется уйти в проживание реакций этой травмы. Учитесь дышать в такие моменты полной грудью.
Помните, что когда вы начинаете подавлять других, таким образом вы переносите свою травму на них, и они в ответ могут начинать подавлять или отвечать вам агрессией. Никто не желает сделать вам плохо, пока вы не начинаете нападение. Ваша защита не нападение – а честность.
Дар людей, исцеливших в себе травму подавления – это уникальность, индивидуальное творчество и привнесение в мир чего-то нового, что будет реализовываться другими людьми.
Травма отрицания – самая сложная в процессе исцеления травма, человек не видит ее в себе, и отрицает то, что она у него есть, утверждая окружающим, что с ним все в порядке, однако она заметна окружающим.
«Все вокруг виноваты, кроме меня», «Сам ты дурак!», «Я нормальный, это ты просто через меня видишь свою проблему, которую решить внутри себя не можешь»: одни из многочисленных мантр людей с травмой отрицания, в которых они старательно пытаются отрицать то, что с ними что-то не так, и перенести всю проблему и вину на другого.
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Реакцией этой травмы является гнев, т.к. людям, в которых генетически заложена данная травма, очень сложно сдерживать его внутри себя, когда включается отрицание всего нового, что доносят окружающие, но они не распознают сами в себе. Следствием здесь могут являться очень яркие в проявлении своего отрицания через гневность, злость и раздраженность.
Если в вашей жизни повторяется какая-то ситуация, или окружение неоднократно говорит одно и то же, причем разные люди, для вас это повод задуматься, и допустить, что может есть доля правды в том, что вам говорят, и в вашем поведении действительно что-то не то.
Учитесь смотреть на себя со стороны, и тогда вы сможете через осознанность замечать свое отрицание всего того нового, что пытается донести вам мир, о вас самих, через повторяющиеся ситуации и циклы, которые именно с вами случаются достаточно часто.
Наблюдайте за собой, когда вы начинаете испытывать гнев. Ваше исцеление лежит через расслабление, то в моменты гнева пробуйте сначала расслабляться через дыхание, воссоединяясь со своими воспоминаниями. Сталкивались ли с подобной ситуацией прежде? Говорили вам ранее эти слова? Если и нет – это не повод изливать гнев. Мир хочет подтолкнуть вас к тем изменениям, которые сделают вас к максимальной реализации и воплощению вашего дара. Пробуйте выливать ваш гнев в физическую активность (уборка) или творчество (танцы, пение). Ваша задача – максимум расслабления.
Дар людей, освободившихся, через исцеление, от травмы отрицания – это яркость и уникальный имидж, умение вызывать интерес у окружающих своей яркой личностью. Они очень хорошо знают, как можно красиво преподнести любую идею или товар так, чтобы это заинтересовало других одним своим внешним видом (упаковкой).
Травма стыда – при этой травме человек может внутри себя часто проживать ощущение, что он ничего не стоит, не ценен или не достоин чего-либо. Отличие от других побуждает к доказательству собственной ценности и значимости, доходя буквально до жертвенности в ложном я. Эти люди склонны часто заниматься делами других людей, или выполнять чужую работу, лишь бы не возвращаться к себе и к собственным переживаниям, связанным со стыдом.
Реакцией травмы стыда является избегание – в первую очередь, человек бежит от собственного чувства стыда, чтобы не видеть его. Уйти с головой в работу, чтобы сбежать оттуда, где не получается быть собой, где ошибся на виду у всех. Когда человека с 3 линией в чем-то начинают обвинять, то он чувствует себя «обнаженным» и уязвимым, и начинает или пытаться пристыдить (раздеть) провокатора в ответ, или уходит в дела, в юмор, или убегают (физически).
Ваше исцеление лежит в том, чтобы перестать избегать собственного чувства стыда, и не бежать оттуда, где, как вам кажется, вы опростоволосились. Позволяйте оставаться себе в этой уязвимости, и тогда вы сможете увидеть что произойдет, и скорее всего в случившемся, ничего страшного и не было. Помните – ваша уязвимость (нагота) всем видна, как и у любого другого человека, и в этом нет ничего страшного или смертельного. Пока вы бегаете – вы избегаете раскрытия своего собственного потенциала и природного дара на уровне коллектива.
Еще один путь к исцелению – это юмор, здоровый юмор по отношению к себе. Юмор не с целью высмеять или принизить себя, а с любовью к себе. Не существует идеальных людей, но когда нам показывают на наши ошибки – лучше найти в этом повод добро пошутить над этим. Через юмор по отношению к себе можно развить самоуважение и настоящее уважение в лице окружающих вас людей.
Дар третьей линии – это стратегическое видение любых процессов, и на всех уровнях, а также большой потенциал в видении, где и как, можно зарабатывать. Человек с исцеленной травмой стыда видит жизнь во всех ее проявлениях, и способен развить в себе талант заглядывания в будущее.
Травма отвержения – ключевым моментом тут является «оборона», страх того, что тебя отвергнут или последует предательство, вынуждает носителя данной травмы с раннего возраста возводить защиту вокруг сердца. Травмы находятся на подсознательном уровне, и когда ребенка с данной травмой оставляют одного на короткое время (как дома, так и в общественном месте, магазине), или на длительный период с чужими или незнакомыми люди – то он начинает трактовать внутри себя это как собственную ненужность, и предательство со стороны любящих людей.
Т.к. в момент предательства сжимается и «болит сердце», то вокруг него начинает строиться защита, которая, позже, выражается как напряжение в области груди, с которым человек настолько «срастается», что не замечает и не чувствуя его. В более зрелом возрасте, люди с этой травмой, могут бояться влюбиться и любить, во избежание той потенциальной боли, которую может причинить им тот, к кому они испытывают чувства.
Реакцией четвертой травмы является отвержение другого прежде, чем он отвергнет тебя. И такое отвержение может выражаться в чем угодно – в словах, интонации, движениях и любых других проявлениях. Обладатели этой травмы часто выглядят злыми. Они склонны не замечать за собой отсутствие в них доброты, или тех тонких механизмов, которые включаются для того, чтобы оттолкнуть другого прежде, чем тот войдет в доверие. Ведь доверившись – открываешь свое сердце, а т.к. велик страх того, что за доверием последует предательство, которое побуждает отвергать первым.
Следует научиться быть нежным, прежде всего к самому себе, создавая комфорт для расслабления себя и своего тела: просмотр любимых фильмов, посещение приятных вам мест, приятный уход за телом, в виде горячей ванны и прочие, актуальные для вас вещи и процессы. Через расслабление будет уходить накопившееся напряжение в области груди, и будет легче ходить, дышать и проявляться в жизни.
Переполняющее чувство нежности и заботы будет все чаще появляться в вас, когда вы заботитесь о себе. Ваша нежность – главное оружие в теме отвержения. Когда вы научитесь быть нежным для самого себя, вы с легкостью сможете транслировать эту нежность и на окружающих, делясь ею с ними и исцеляя тем самым их травмы.
Еще один ключ к исцелению травмы отверженности – осознанность. Учитесь осознавать внутри себя, что ваши мысли или фантазии о том, что другой человек вас сейчас предаст или отвергнет – лишь иллюзия. Если этот человек сейчас с вами – то у него на то есть причины, и наврятли он с вами для того, чтобы втереться поближе к вам в доверие, а затем жестоко вас бросить или разойтись. Учитесь доверять, и если вам говорят, что вы дороги и любимы – то это так и есть.
Дар, лежащий за исцелением четвертой травмы – это талант в налаживании контактов, связей через «продажи». Продажи являются отличным поводом для завязывания новых контактов, и налаживания взаимосвязей. Человек справившийся в травмой отвержения способен помогать с процессом исцеления, т.к. видит в них их травмы. Помните, все мы сопричастны, и никто не отвержен — говорит исцелившийся человек, и несет это в мир.
Травма вины – одна из самых сложных травм, заключающаяся в том, что пятые линии любят простоту и универсальность, когда возникающие проблемы и разбирательства это то, что они так не любят и стараются избегать, но в любых взаимоотношениях рано или поздно начинаются трудности.
На пятые линии всегда возлагаются ложные проекции, и когда они перестают им соответствовать, то могут поступать из ложного — чувства долга (я должен быть хорошим), что противоречит их природе. Когда во взаимоотношениях что-то перестает работать, то они начинают в этом обвинять или себя (я виноват, что все пошло так), или другого (он виноват в сложившейся ситуации), и как следствие – могут бежать из этих связей, чтобы не чувствовать давления.
Реакцией травмы вины выступает состояние жертвы, когда человек начинает обвинять во всем другого, делая из себя жертву, а обвиняемого главным тираном, деспотом и пр. Чувствуя себя виноватыми, вначале они терпят, но со временем, люди с этой травмой начинают в абсолютно любых фразах, поступках и действиях, видеть и слышать обвинения, от чего исчезает объективность при взаимоотношениях с любым человеком. «Виноват во всем ТЫ!», «Я тебя обвиняю в..» — мантры людей, впавших в состояние жертвы, которая винит во всем другого.
Обратной стороной может стать выход из состояния жертвы, но за этим следует поиск тех людей, кто находится в этой роли, и они ловко могут манипулировать ими, играя и давя на чувство вины. «Если ты меня бросишь – я умру», «Я без тебя не смогу!» — одни из тех фраз, когда люди с этой травмой начинают вводить в чувство вины других людей, испытывая при этом одновременно удовольствие от самоутверждения, но и безумный страх в том, что сейчас могут начать обвинять их в чем-либо, и бросят.
Эти фазы могут (жертва-обвиняющий) сменять друг друга, тем самым вводя человека в состояние эмоционально нестабильности, благодаря чему взаимоотношения усложняются для него в разы, и совместное сосуществование с кем-либо становится невыносимым, и они разрывают связи, оставаясь при этом в одиночестве.
Учитесь замечать, когда вы начинаете ощущать чувство вины. В теле это проявляется вибрацией страха, между грудью и животом.
Ваше исцеление лежит через прощение: прощение себя в том, что вы не оправдали чьих-то ожиданий, и прощение других, что они не оправдали ваши личные от них ожидания.
Если что-то начинает усложняться или переставать быть удобным – в этом нет ничьей вины. Каждый из нас время от времени допускает ошибки, т.к. никто не идеален. Если что-то перестало быть легким, то требуется корректировка, или работа над этим, а не обвинения себя или всех вокруг.
Исцеленная генетическая травма вины раскрывает дар человека – управление. Эти люди отличные координаторы, практичные управленцы, способные разрешить любую сложную ситуацию. Прирожденные лидеры, видящие уязвимые места других людей, но не бьющие по ним, а способные помочь справиться со «слабостями», и вывести на новый уровень.
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Травма разделённости – каждый из нас получил эту травму, в момент рождения, через шок и кризис — разделение с матерью, которая питала и защищала нас. Однако у людей с шестой линией, словно не наступила новая фаза, и они застряли в этом чувстве – что они отделены от этого мира. Отсюда ложная надежда и вечное желание слиться с кем-либо в единое целое, стремясь через эту «соединенность» ощутить покой и счастье.
Дети с шестой линией отличаются своей «непохожестью», т.к. шестая линия несет собой потенциал к мутациям, она видит весь мир глубже и насыщеннее, однако, в нашем обществе все, что отличается – подвергается сильной гомогенизации. Через давление от родителей и общества «Будь таким как все», эти дети теряют связь со своей уникальностью, разделяя их со своей внутренней сутью и потенциалом. С возрастом у них начинается активное изучение разных систем, течений, религий и знаний. Через подобный духовный поиск они ищут себя, становясь отшельниками, и отдаляя свое сердце от социума.
Люди шестой линии по своей натуре мягки и чувствительны к другим, но проживая теневую сторону своей травмы, ее реакцией выступает недовольство к окружающим, что те бесчувственны, и требовать, чтобы они стали такими же чувствительными и глубокими. Оторваться от другого становится невозможным, страх одиночества побуждает людей с травмой разделенности требовать от своего партнера постоянного присутствия в их жизни.
Также эта травма может проявляться в мыслях, что все окружающие вокруг абсолютно бесчувственные и не глубокие, последствием чего является закрытость, и не любовь к людям.
Прежде всего – признайте для себя самого тот факт, что в этом мире мы все действительно разделены, но одновременно, наша разделенность является лишь иллюзией. Мы все связаны, вы не являетесь жертвой этой системы. Отдаляясь от людей и окружающих, в бесконечных духовных поисках — вы отдаляетесь от себя самого, и своего потенциала.
Возвращайте себя в жизнь, в социум, через заботу. Начните с заботы к себе, уделяя даже 5-10 минут внимания и заботы себе и своему телу, например через расслабление, объединяясь со своей собственной энергией. Через заботу к другим все больше будет приходить чувство объединенности со всеми миром, и тогда вы окажетесь в процессе раскрытия своего дара.
Величайшим даром шестой линии является филантропия. Они владеют избыточным потенциалом любви, который реализовывается через раскрытие таланта и потенциала другого человека. Для них важно вкладывать эту безграничную любовь, ведь им есть чем с радостью поделиться, причем бескорыстно. Раскрывая дары других людей, они тем самым делают мир лучше, открывая каждому его красоту, и показывая через свою заботу – что никто не разделен, и все мы – одно целое.
Травма, в своем роде, является вашим внутренним кривым зеркалом в восприятии действительности, но когда она трансформирована – вы начинаете смотреть на мир так, каковым он есть на самом деле, без искривлений. От генетической травмы нельзя избавиться, она заложена в нас на клеточном уровне, и это то, что будет проявляться при взаимодействии с внешним миром, так или иначе. Однако трансформируя ее, мы перестаем быть заложниками ее теневых сторон, и, высвобождаясь от страхов, нам легче реализовывать заложенный в нас потенциал.
Один из главных ключей к возможности трансформировать в себе травму, и принять те тени и негативные стороны, которые она несет собой в вашу жизнь – это сознательный подход к ней, и самонаблюдение за тем, как этот механизм начинает в вас работать при взаимодействии с людьми. Через узнавание можно научиться видеть и чувствовать в моменте, когда она активизируется, и как это выражается в эмоциональном и физическом состоянии.
Начиная узнавать травму, и осознавать ее влияние на вашу жизнь, учитесь переставать бояться. В каждой травме лежат свои страхи, но главный страх – страх того что вы останетесь один (разделенность). Даже если страшно – оставайтесь с этим страхом, пробуйте идти в него, и осознавайте, что это лишь иллюзия, которая не является действительностью. Только поняв и прожив это, вы можете перестать быть подконтрольным вашему страху.
Мы все есть части единого целого, а наша человеческая разделенность – лишь иллюзия, которая плодит те самые страхи. Пока вы будете бояться и действовать из с вами скорее всего и будет происходить именно то, чего вы боитесь больше всего.
Все это поддается психологической коррекции и исправляется.
Безусловно это будет отражаться во всех жизненных сферах. Освобождение от травм даст Вам силы и возможность строить свою жизнь по более эффективному и счастливому плану.опубликовано econet
Автор Виктория Танайлова
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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