Генеральная уборка жизненного пространства

Каждый носит в душе много тяжелого, и много ценного. И очень важно иногда остановиться и проанализировать, все что с вами происходит. Это нужно для того, чтобы вовремя навести порядок и освободить место для нового.

Иногда мы проводим дома генеральную уборку. Перебираем вещи, что-то выбрасываем или отдаём, а что-то чиним или реставрируем. Некоторые вещи относимся на чердак, потому что пока не понимаем, что с ними делать. После такой уборки дома становится уютнее, свежее, появляется как будто бы больше пространства.

Упражнение Инвентаризация Жизненного Опыта

Если долгое время не заниматься такими уборками, в душе копится много разного. То, что нужно отремонтировать, и что давно пора выбросить. Предлагаю провести "инвентаризацию" жизненного опыта, который актуален для вас сейчас.

Для этого нам нужно 4 конверта и много маленьких стикеров. Каждый конверт у нас будет отвечать за хранение вашего опыта.

"Мусор". Все что нужно выбросить, но почему-то не доходили руки, или было жалко. Сюда нужно собрать все, от чего нужно избавиться. Например: "отжившие" свое отношения, обиды, неприятные воспоминания.

"Сейф". В этот конверт мы складываем все самое ценное и важное, что хочется сохранить и почаще себе напоминать. Например: личные успехи, приятные встречи, позитивные воспоминания.

"Чердак". Здесь у нас все с чем не готовы проститься, и все, что требует дополнительного анализа. Словом все, что нужно пока отложить.

"Ремонт". Этот конверт отвечает за все, что необходимо привести в порядок, починить, дать вторую жизнь. Например: возобновление отношений с важными людьми, поддержка существующих отношений на непростом этапе.

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Теперь, наша задача вспомнить и описать как можно подробнее на отдельных листочках все что:

ранит и с чем давно пора проститься

греет душу теплыми эмоциями, делает счастливым

требует внутренней дополнительной “переработки” и осмысления

заслуживает быть исправленным.

После этого, нам нужно разложить все что вы написали по соответствующим конвертам. А затем…

Конверт “Мусор” уничтожить, не проявляя и капли сожаления. Для этого подойдет любой способ: выбросить, сжечь, разорвать. Обязательно вынести из дома.

Конверт “Чердак” подписать той датой, до которой вы обещаете себе вернуться к нему и разобрать все что внутри. Может принять важное решение, осмелиться на что-то или даже выбросить.

Конверт “Сейф” положите в то место, которое посчитаете нужным. Это то, что несет ресурс, силу, уверенность и вдохновение. Можно положить его на видное место, чтобы он почаще напоминал о себе.

Конверт “Ремонт” - это активный конверт. С ним вы работаете на исправление или реставрацию всего, что внутри. Он обязательно должен быть у вас под рукой. На нем тоже можно указать дату, до которой вы планируете проработать то, что выделили.

Когда вы проделаете упражнение, вы почувствуете легкость и ясность всего происходящего в жизни. опубликовано econet

Автор Виктория Зенцова

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