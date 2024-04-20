Феномен отношений с деньгами: Ждать и Брать

Почему одни живут на полную катушку, а другие довольствуются минимальными жизненными благами? Как разрешить себе иметь больше? Как победить страх перемен? Для этого важно перестать прикрываться идеей стабильности, обстоятельствами, ответственностью за судьбу близких и встретиться со своим страхом «лицом к лицу».

"Если вы возьмёте все деньги мира и разделите их поровну между всеми, то вскоре они опять окажутся в тех же самых карманах, в которых были до этого." (Джим Рон)

Феномен отношений с деньгами

Меня всегда интересовал этот феномен про отношения с деньгами, вынесенный в эпиграф. И деньги - это лишь один из примеров того, как люди выстраивают свою жизнь и устраиваются в жизни. А делают они это очень по-разному: кто-кто живет в прекрасном особняке с видом на море, а кто-то в однокомнатной квартире с видом на мусорку…

Вы скажете, что это везение, судьба, стечение обстоятельств и т. д. Я позволю себе не согласиться с вами. Для меня очевидно, что все же основная причина разного качества жизни - не все эти вышеперечисленные обстоятельства, а какие-то свойства личности, благодаря которым появляется эта способность – притягивать деньги, добиваться успеха, реализовать себя и в целом устраивать свою жизнь под себя. У людей отчетливо заметны две их позиции по отношению к жизни.

Две позиции - Ждать и Брать

Люди с позицией Ждать строят пассивные отношения со своей жизнью. Они предпочитают рассчитывать в жизни на других, ожидая, что им кто-то что-то даст. Эта жизненная позиция чревата неизбежными разочарованиями: Если и дадут, то не так. Если так, то не то. Если то, то не столько. Если столько, то не тогда, когда нужно. Если когда нужно, то не то…

Список «если» здесь можно продолжать до бесконечности.

Кроме разочарований в такой позиции неизбежно присутствует обида – на других недостаточно чутких, внимательных, понимающих, догадливых, эмпатичных, заботливых и т. д.

Люди с позицией Ждать, как правило, и манипулятивно строят отношения с другими. Свои желания они обозначают неясно, с ожиданием, что другой человек (если он действительно любит!) должен обязательно догадаться чего, сколько, как и когда нужно дать. Если же возникают сбои в этом непростом квесте (что неизбежно), то это всегда повод усомниться в истинности любви близкого человека.

Они часто и сами-то не очень хорошо понимают, чего они хотят, что любят, что могут. Их образ себя зачастую диффузен и противоречив.

Ждать, с одной стороны, удобно. Это значит не делать выбор, и что важно – не брать за него ответственность. С другой стороны – если ты не делаешь выбора, то лишаешь себя возможности выбирать. И тогда тебе ничего больше не остается, как ждать, что кто-то за тебя будет это делать и тогда к этому другому появляется много ожиданий, требований и претензий. А это неизбежно приводит к зависимости от него и бессилию перед собственной жизнью.

Люди с позицией Брать строят активные отношения со своей жизнью. Они, как правило, хорошо знают себя – свои желания-возможности-способности. Они попробовали когда-то в жизни что-то взять сами и оценили такую возможность. Они ценят возможность выбирать, умеют и любят это делать. Они понимают, что лучше, чем ты сам, никто за тебя тебе не выберет. Они научились рассчитывать на себя и считают, что ответственность – это соизмеримая плата за возможность выбирать. Они выстраивают творческие, диалогические отношения с другими и в целом со своей жизнью.

Для меня очень важны различия между двумя описанными выше людьми. Они, на мой взгляд, наглядно представляют два разных субъективных мира – мир ребенка и мир взрослого и наглядно показывают направление пути взросления и терапии как проекта по взрослению. Нередко за жалобами, симптомами, выносимыми клиентами в терапии, я вижу более глубокую проблему – проблему непройденного пути взросления, неудавшейся попытки переключиться с режима Ждать на режим Брать.

Это отнюдь не означает, что во взрослой жизни позиция Брать полностью вытесняет позицию Ждать. Взросление неизбежно и органично включает в себя все предыдущие навыки и достижения. Взросление - это актуализация, открытие новых возможностей к уже имеющимся до этого. Как впрочем и в целом развитие - не отрицает предыдущих новообразований, а настраивается над ними. Взрослый человек - тот, который может и Ждать и Брать в зависимости от ситуации.

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Как происходит трансформация идентичности от позиции Ждать к позиции Брать?

Вопрос этот весьма непростой, и ответ на него кроется в жизненном опыте человека, в определенных условиях, специфических отношениях его близких, которые способствуют либо препятствуют этому чудесному преобразованию. Я сошлюсь на некоторые примеры, описывающие феномен такого преобразования.

Мне очень нравится монолог Абдулы из фильма «Белое солнце пустыни». Я его часто цитирую.

— Мой отец перед смертью сказал: «Абдула, я прожил жизнь бедняком и я хочу, чтобы тебе Бог послал дорогой халат и красивую сбрую для коня». Я долго ждал, а потом Бог сказал: «Садись на коня и возьми сам, что хочешь, если ты храбрый и сильный».

На мой взгляд, в этой небольшом тексте отражен глубокий процесс трансформации идентичности человека от установки Ждать к установке Брать (в тексте – возьми).

Это уже два совершенно разных человека – два разных Абдулы. Между ними пропасть. Один пассивный, ведомый страхом, неспособный на выбор, поступки, готовый только ждать, второй – смелый и ответственный, сам берущий то, что хочет.

К сожалению, на этом примере мы не можем проследить динамику процесса трансформации идентичности героя, те события-переживания, которые его мотивировали, сопровождали и поддерживали. Мы не знаем, что произошло в этот период в жизни Абдулы. Какие события запустили в нем процесс трансформации идентичности. Как ему удалось это сделать, остается только фантазировать.

Еще один пример такой трансформации я обнаружил в рассказе Э. Хемингуэя «Недолгое счастье мистера Макомбера». Вот этот кусочек текста:

Но сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Бедняга, наверно, боялся всю жизнь.

Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. …Теперь его не удержишь. … Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Лицо Макомбера сияло.

— Право же, во мне что-то изменилось,— сказал он.— Я чувствую себя совершенно другим человеком.

— Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего не испугаюсь,— сказал Макомбер Уилсону.— Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение.

Хеменгуэй описывает трансформацию идентичности ранее трусливого и зависимого от жены мистера Макомбера – главного героя рассказа – через совершение им поступка, позволяющего встретиться со своим страхом. Ему удалось не испугаться во время охоты на буйволов и преодолеть свой страх и измениться – стать другим человеком.

Я солидарен с Хемингуэем. По моему опыту, основным препятствием, не позволяющим человеку прорваться на «уровень Брать», является страх. Страх, удерживающий от выбора чего-то нового, страх изменения, страх, заставляющий человека отказываться от творчества – этого неоспоримого критерия жизни – и снова и снова «рисовать старую, привычную картинку себя и старую, привычную картинку мира». Страх, обычно так красиво рационально маскируемый человеком с установкой Ждать под стабильность. Но, как красиво выразился профессор Д. Леонтьев: «Максимум порядка на кладбище. Порядок и стабильность — это главная мантра некрофилов».

Как преодолеть страх? Как позволить себе быть? Как разрешить себе брать то, что ты хочешь?

Все эти вопросы лишь производные одного главного вопроса: как прожить свою жизнь. Для ответа на него объема данной статьи будет точно недостаточно. К тому же, каждый раз этот вопрос будет «утыкаться» в конкретную историю жизни конкретного человека и тогда ответ на этот вопрос каждый раз нужно будет искать заново. И с каждым человеком нужно найти тот барьер, который удерживает его в «ловушке стабильности». Что, собственно, и происходит в терапии.

Можно лишь наметить основные стратегические линии работы. Они, на мой взгляд, следующие:

Встретиться со страхом «лицом к лицу». Признать его. Честно сказать себе: «Я боюсь». Боюсь рисковать, менять что-то в своей жизни, выбирать себя, быть искренним, жить так как я хочу… просто Жить!»

Признать его. Честно сказать себе: «Я боюсь». Боюсь рисковать, менять что-то в своей жизни, выбирать себя, быть искренним, жить так как я хочу… просто Жить!» Перестать прикрываться разными «занавесками»: идеей стабильности, жизненными обстоятельствами, ответственностью за жизнь других и пр. Признаться себе, что не нужно прикрываться ответственностью за других, и спасать их, а самое время спасать себя. Принять ответственность за свою жизнь.

Признаться себе, что не нужно прикрываться ответственностью за других, и спасать их, а самое время спасать себя. Принять ответственность за свою жизнь. Иногда хорошим исцеляющим условием для преодоления страха изменения является возможность встретиться с другим страхом гораздо более сильным – экзистенциальным: страхом психологически не родиться, страхом прожить не свою жизнь, страхом не жить, а доживать оставшееся время жизни. Встретиться и испугаться этого, и рискнуть преодолеть страх потерять то, что у тебя сейчас есть, и такого себя, какой ты сейчас есть, попробовать что-то изменить в своей жизни.

Понять, что все, за что ты так упорно держался, – «шелуха», «занавесочки на окнах», «заставка на экране». Потому что, теряя все это, ты приобретаешь подлинного себя и свою жизнь. Приобретаешь возможность делать свою жизнь, творчески преобразуя возможности мира под себя!

Любите себя, а остальные подтянутся!опубликовано econet

Автор Малейчук Геннадий

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