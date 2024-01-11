Это страшное "ты же", или как дать отпор манипуляциям

Психолог Надежда Архангельская в статье расскажет как противостоять манипуляциям и дать отпор манипулятору.

Я полагаю, что в жизни каждого из нас бывали случаи, когда становится по-настоящему обидно, слезы появляются на глазах, ком в горле, а сказать ничего не можешь. Сказывается эффект давления авторитарной (деспотичной) фигурой, будь-то мужчина или женщина.

Манипуляция: как защититься?

Здесь можно найти как рядовые, обобщенные послания "ты же психолог!", "ты же женщина!", "ты же педагог!" и т.д., так и послания конкретные, точечные, ставящие под удар личность, ее психическое здоровье и целостность. Именно тогда, когда мы слышим подобное, мы чувствуем себя наиболее беззащитными, уязвимыми и кажется, что уже я не взрослый человек, а маленький ребёнок...

"Ты же женщина, а не любишь уборку/готовку/стирку/глажку?!"

Здесь срабатывает принцип "пригодности" в соответствии со своими природными особенностями. То есть, если я женщина, я должна по мнению манипулятора, обожать хозяйство и возиться по дому. Дома у меня должна быть стерильная чистота, вещи стоять строго в заданном направлении и месте. И та девушка, которая встречается с таким мужчиной-манипулятором, да еще с обсессивно-компульсивным расстройством, во что бы то ни стало начинает казаться ему "идеалом". Чистит, убирает, пыль вытирает два раза в день, влажная уборка.

Вы думаете манипуляции на этом заканчиваются? Отнюдь.

Далее следуют придирки вроде "Ты же женщина! Ты снова не следишь за лицом? Посмотри! На нем прыщи и поры!". Разумеется, денег на косметолога мужчина не дает. Остается в перерывах между готовкой и уборкой бежать в салон очищать кожу. Да, затратно и по деньгам , и по времени... И снова недовольство.

"Ты же женщина, почему ты ходишь как... проститутка (для манипулятора любая юбка по колено, да хоть по щиколотку, будет источником раздражения для его воспаленнного сознания). Но девушка бежит в магазин, спрашивая и уточняя, какой фасон мужчина предпочитает на ней видеть.

"Ты же мне сама говорила, что хочешь семью!". Аут. Занавес. Если вы еще до сих пор не поняли, что перед вами манипулятор, деспот, кровопийца, поймите это наконец!

Ты же сама хотела отношений!

Ты же сама виновата!

Ты же, ты же, ты же!

В день вы слышите это десятки раз. И если поначалу вам казалось, что надо потерпеть, ведь все люди разные, нам надо привыкнуть друг к другу, то теперь ваша жизнь превращается в угодничество, усугубляемое чувством вины.

"Прожив под одной крышей несколько месяцев с манипулятором, я поняла, что в отношениях между нами нет ни любви, ни уважения, да и вообще чувств. Как сказала мне мой психотерапевт, "он тебе нужен для пенделя, для того, чтоб ты научилась говорить "нет!" всем проходимцам, которые норовят установить свою власть в твоем же доме!".

"Ты же женщина" и ты уже находишься на границе потери собственной идентичности! "Я уже не хочу быть женщиной! Женой! Любовницей!" Мне все время страшно, что я опять сделаю не то, не так, как он видит...

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А вот здесь СТОП!

Любой деспотичный человек, независимо от пола и возраста, имеет свои травмы. И разумеется, что собственная боль толкает его на такое отношение к вам.

Однако вы вовсе не обязаны терпеть. В вашей жизни подобное пришло не просто так, а для продуктивного изучения самой себя и своих проблем. Это то, что указывает нам на наши слабые черты и заставляет нас сопротивляться.

Да, именно с сопротивления и начинается отпор манипуляциям.

Необходимо взращивать в себе хладнокровие и спокойствие, а также не бойтесь диалогов!

Откровенное и прямолинейное сообщение партнеру, без оскорблений и унижений, но подчеркивающее Вашу личность и сильные стороны, обезоружит манипулятора.

Ну и самое главное, обратитесь за квалифицированной помощью. Это поможет экологично и эффективно выйти из ситуации и достойно завершить токсичные отношения.опубликовано econet

Автор Надежда Архангельская

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