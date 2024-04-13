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Это надо знать родителям! Психологическая безопасность ребенка

Источник: b17.ru 13 апреля 2024 6430
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Родителям надо быть с ребенком и в радости и в беде. Не справляться/делать «за ребенка», а вместе с ребенком. Научиться самим и научить ребенка правильно и безопасно отпускать болезненную эмоцию из себя!

Это надо знать родителям! Психологическая безопасность ребенка

Психологическая безопасность для ребенка заключается в отсутствии опасных условий психического развития ребенка, когда правильно и корректно исключаются внутренние и внешние угрозы психическому здоровью ребенка.

Психологическая безопасность ребенка

  • Внешние источники психологической угрозы для ребенка:
  • Внутренние источники психологической опасности
  • Симптомы нарушения психологической безопасности ребенка
  • Как помочь ребенку?

Внешние источники психологической угрозы для ребенка:

  • Недостаточное внимание к воспитанию ребенка, развитию общественно-полезных навыков.
  • Манипулирование ребенком со стороны взрослых.
  • Агрессивное поведение взрослых/родителей/учителей по отношению к ребенку.
  • Враждебная агрессивная среда дома, в школе, на улице.
  • Осознание ребенком своей не успешности, ущербности в сравнении со сверстниками.
  • Прямая зависимость от взрослых/родителей, что порождает комплекс неполноценности.
  • Необоснованные запреты.
  • Нарушение личностных границ ребенка.
  • Нагрузки, не соответствующие возможностям ребенка.
  • Отсутствия понятных правил взаимоотношений в семье/школе или не соблюдение взрослыми этих правил.
  • Авторитарный стиль воспитания.

К внутренним источникам психологической опасности,  можно отнести следующее:

  • Негативные привычки, которые сформировались у ребенка.
  • Низкая самооценка.
  • Страх, неуверенность в своих силах, беспомощность.
  • Недоверие этому миру (нарушение привязанности к родителям). Ребенок не чувствует себя защищенным.
  • Невнимательность и неконтролируемость своих действий.
  • Отсутствие ответственности за свои поступки.
  • Болезненные эмоции и чувства. Неумение с ними правильно справляться.

Симптомы нарушения психологической безопасности ребенка:

  • Проблемы со сном, питанием, личной гигиеной и самообслуживанием.
  • Быстрая утомляемость
  • Частые и беспричинные слезы. Беспокойство без видимых причин.
  • Не умение организовать свое время для учебы и отдыха: «Мне скучно, мне нечем заняться!»
  • Уединение предпочтительнее общению со сверстниками.
  • Энурез. Энкопорез. Нервные тики.

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Это надо знать родителям! Психологическая безопасность ребенка

Как помочь ребенку?

Проанализировать свое собственное родительское отношение к ребенку. Обоснованны ли претензии, неудовольствия. 

Обратиться к специалистам, если необходима помощь, а не обвинять себя и всех.

Разговаривать, но, не читая нотации и ругая ребенка, а рассказывая о личном примере или литературном примере, который помог справиться с данной ситуацией/проблемой.

Важно понимать, что ребенок специально не хочет быть плохим, злым, агрессивным и непослушным.

Понимать и принимать любую эмоцию ребенка, говоря ему об этом: «Мне кажется, что ты сейчас злишься; негодуешь; обижаешься; грустишь; тоскуешь; горюешь, боишься и т.д. Да, так бывает! У меня так же было, я понимаю тебя! Что я сейчас могу для тебя сделать?»

Научиться самим и научить ребенка правильно и безопасно отпускать болезненную эмоцию из себя!

Защищать своего ребенка всегда. Давать ему поддержку! Дома, в спокойной обстановке вы сможете разобраться в причинах и вместе исправить последствия! Сделать выводы и сформировать иной полезный опыт.

Родителям надо быть с ребенком и в радости и в беде. Не справляться/делать «за ребенка», а вместе с ребенком.опубликовано econet

Автор Ирина Василакий

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Источник: https://econet.by/

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