Эти 5 фраз убивают отношения с мужчиной

Чего не стоит говорить любимому. 5 женских фраз, которые способны убить ваши отношения с мужчиной.

"Язык мой - враг мой." Прежде, чем что-то произнести, следует хорошенько подумать. Это касается и взаимоотношений между женщиной и мужчиной. Однако, многие дамы, не подозревая, часто используют определенные фразы, тем самым ставя под угрозу свои отношения с близким человеком. Вот 5 самых распространенных фраз, которые в буквальном смысле этого слова убивают отношения. Итак, чего не следует говорить любимому:

5 фраз, медленно убивающих отношения

Ты должен

Ты же мужчина

У меня к тебе есть серьёзный разговор

Ты, что не можешь догадаться

Я сама

✅Ты должен

Сколько бы не говорилось о данной фразе, но в любом случае, когда мы её слышим, то определенное напряжение точно возникает. Да, некие обязательства перед близкими определённо присутствуют, но другой вопрос, как мы их излагаем, есть куда более преемственные формы выражения, допустим: мне бы хотелось, мне будет приятно если, помоги мне пожалуйста, поучаствуй, сделай это для меня, я буду рада если и множество других фраз, которые помогут призвать человека к активным действиям.

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✅Ты же мужчина

Звучит не менее отталкивающе, чем ты же женщина, психолог. Всегда хочется спросить: «Ну и что дальше?». Данное выражение ставит под некое сомнение его мужественность, а эти никак не может быть приятно. Гораздо лучше будет сказать, что он такой сильный (вставляем нужное качество) и непременно справится, что вы в него верите.

✅У меня к тебе есть серьёзный разговор

Почти моментально возникает настрой на что-то пугающее, плохое, ощущаешь себя нашкодившим котёнком. Гораздо приятнее будет звучать: любимый, давай обсудим…, у меня возникли определённые мысли по поводу…, хотелось бы их обсудить с тобой, как ты считаешь, мне интересно твоё мнение.

✅Ты, что не можешь догадаться

Ох, уж эти загадочные дамы, желающие видеть рядом экстрасенсов. Учитесь излагать внятно свои желания, предпочтения¸ никто не обязан угадывать ваши хотелки, да и в целом это детское поведение.

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✅Я сама

Ну сама, так сама. Только в последствие тогда не удивляемся, почему так всё обстоит и всё на Вас. Хотите расслабить своего мужчину и сделать из него домашнего кастрированного котика, почаще произносите данную фразу, только потом зачем возмущаться? Важно учиться принимать помощь и доносить свои желания. В общем учимся красиво оборачивать, а то и из конфетки можно сделать …опубликовано econet

Автор Мария Зелина

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