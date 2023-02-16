Эта "ужасная" жалость

Жалость всегда воспринималась как положительное чувство, связанное с добротой, желанием помочь и поддержать. Но так ли уж всё однозначно? Например, стремление вызвать жалость может быть простой манипуляцией. А к самой жалости иногда примешивается высокомерие.

Снова и снова, раз за разом я сталкиваюсь с совершенно лютым неприятием со стороны множества людей (включая массу психологов) такого переживания, как жалость. Жалость - это для кого-то звучит даже ужаснее, чем чувство обиды. Общее у этих чувств, кстати - переживание собственной слабости или бессилия что-то изменить. И даже слово "безжалостный" никого не пугает, когда предлагают избавляться от от жалости.

Жалость и сочувствие - это разные вещи

"Мы не жалеем, мы сострадаем" (для меня это ровно та же игра слов, что и "я не обижен, я просто злюсь!" - то есть попытка спрятать "постыдное" чувство за одобряемое). Вот, например, чудное определение жалости, найденное при беглом просмотре в поисковике: "Это чувство, которое связано с ощущением сострадания ко всем малым, обездоленным и ничтожным людям".

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Или пример из увиденного сегодня текста.

"Жалость и самосочувствие/самоподдержка — это разные вещи. Одно дело сказать себе «я понимаю, что мне сейчас плохо и я пока не готов к достижениям, мне грустно, мне страшно, но я буду делать понемногу, поддерживая себя». Другое дело начинать утро с «я такой несчастный, никто меня не любит, у меня никогда ничего не получится, а все козлы и я их ненавижу».

Для меня этот пример "я такой несчастный, никто меня не любит" - это вовсе не пример жалости, совершенно, при этом огромное количество людей именно это и путает с нею. Чтобы осознать, что это, достаточно представить, что нам это говорит кто-то со стороны. "Ты такой несчастный, никто тебя не любит, у тебя никогда ничего не получится...". Это унижение. Такое говорят не из жалости, это говорят из презрения (как и пресловутое "мне жаль вас"). Ну так и не надо это презрение и высокомерие оборачивать в совсем другое чувство.

Жалость - это чувство, которое испытывает человек, который в данный момент имеет силы и ресурсы, по отношению к человеку, который сейчас сил и ресурсов не имеет, который бессилен или раздавлен горем или болью (или он воспринимается таким). Никогда-никогда с вами так не было? Если мы ни за что не допускаем, что это может произойти и с нами, если для нас бессилие и раздавленность - абсолютно неприемлемые, ужасные состояния, то тогда да, вызывающий жалость всегда идет в паре со словом "жалкий". И напрочь отметаются другие однокоренные слова - пожалеть, сожалеть, жаловаться. И это не то же самое, что сострадать и сочувствовать.

Для меня жалость тесно связана с физическим прикосновением, легким поглаживанием, обниманием. Когда мои дети, свалившись, например, с велосипеда, плакали от боли или обиды, ухватившись за ободранные коленки — сердце сжимается именно от жалости, и эта жалость требует прикосновения, тепла присутствия другого рядом в тот момент, когда близкому человеку больно и он беспомощен. Дискомфортное ли это чувство? Нет. Не унизительная жалость звучит как "я вижу, что ты сейчас совсем без сил - давай побуду рядом, давай что-то сделаю для тебя, давай даже возьму на руки сейчас, пока не пройдет этот шок". А если обнаруживаешь жалость к себе - это сигнал о том, что нам очень нужна помощь, сами мы на ноги пока встать не можем. Вопрос в том, обратимся ли мы за нею напрямую, или через манипуляции. Но жалость-то как таковая здесь при чем?

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Жалость — это эмоциональный отклик на беспомощность другого, когда у него нет ресурсов справиться с ситуацией, и то, что нужно — стать на какой-то момент ему опорой.

Не всегда в момент страдания у человека есть ресурс, и жалость дает возможность позаимствовать чужой, ощутить силу другого рядом, когда своих сил нет. Безжалостный — тот, кто не «подержит» тебя в самый трудный момент, в час полного отчаяния и слабости, потому что это не вызовет в нем ровно никакого отклика.

Часто люди боятся, что тот, кто жалуется, "сядет на шею". Но это не проблема жалости. Ключевой момент - "стать кому-то опорой НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ МОМЕНТ" (и его определяет именно жалеющий). Разумеется, вокруг жалости есть много манипуляций с силой и слабостью, с игрой в "спасателей"и "жертв" (тем более, что чувство точно "спасательско-жертвенное") - но эти пляски с манипуляциями есть вокруг всех человеческих переживаний. Злость, вина, стыд, обида и так далее. Так что жалости достается не потому, что она какая-то очень "плохая", а потому что слабость и уязвимость свои или чужие - невыносимы.опубликовано econet

Автор Илья Латыпов

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