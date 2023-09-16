Если женственность заблокирована

Добиться развития женственности только через внешние изменения - меняя внешность, одежду или манеру поведения, – к сожалению, невозможно. Обязательно необходима работа с причиной, в результате которой женственность оказалась заблокированной.

Многочисленные женские тренинги призывают учиться женственности, чтобы стать счастливыми. Учиться подать себя, женственно одеваться, мягче и сексуальнее вести себя с мужчинами, баловать себя, холить и лелеять. Но разве можно развить в себе то, что по какой-то причине заблокировано? Женщина, находящаяся в конфликте со своей женственностью, может стать значительно более привлекательной, она научится соблазнять и применять маленькие хитрости в отношениях с мужчинами, будет притворяться слабой, чаще станет просить о помощи, но при этом не будет чувствовать себя счастливой. Более того, утрированная, неестественная демонстрация женственности и сексуальности, как правило, очень заметна, и скорее отталкивает, чем привлекает.

Когда женственность заблокирована

Важно не только то, сколько в женщине сексуальности, но и сколько в сексуальности – женщины. Женственность – это не только уход за своей внешностью, не только юбки и платья, демонстрация покорности и мягкости. Это доброта, любовь к людям, животным и растениям, принятие законов жизни и окружающих людей такими, какие они есть. А в первую очередь, это принятие себя во всех своих проявлениях: своих физических данных, особенностей нервной системы и психики, своей сексуальности. Причём совсем необязательно сексуальность должна быть очень высокой. У всех женщин либидо разное.

Одна из главных составляющих женственности – любовь к детям и желание быть матерью (при невозможности родить ребёнка самой – матерью приёмному ребёнку).

Настоящая женственность позволяет себе быть ведомой. Она не стремится соревноваться и доминировать. Это удел мужчины. Недаром китайская мудрость гласит: «Женщина подобна воде – она ни с кем не борется, но всех обтекает и поэтому всех побеждает». Образ воды на языке нашего бессознательного – это образ женственности.

Однако часто девочкам кажется, что мужчинам живётся легче, да и живём мы, если уж говорить начистоту, всё-таки в мужском мире. Карьера, успех, деньги – это мужские ценности. И вполне понятно, что девушкам тоже хочется добиться успеха. Женщина становится сильной, конкурирует с другими - мужчинами и женщинами ­- и побеждает их. В мужском мире она живёт по мужским законам. Но при этом неминуемо теряет женственность. Наверное, даже правильнее будет сказать, что именно те девушки, женственность которых была заблокирована в детстве, добиваются большего успеха в социальной реализации.

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Развитие женственности девочки зависит от её отца, тогда как развитие мужественности мальчика – от матери. Чтобы в девочке нормально развивалась женственность, отец должен восхищаться её красотой, говорить комплименты, хвалить приготовленную ею еду, с уважением относиться к её девчачьим играм, куклам и рукоделию, ни в коем случае не высмеивать её желание наряжаться и вертеться перед зеркалом. Но самое главное – девочка должна чувствовать, что она может быть слабой, потому что отец сильный и всегда сможет защитить её. Если отец не живёт с семьёй или обладает слабым характером, у девочки будет формироваться мужской характер, чтобы суметь защитить себя (а некоторых случаях – ещё и маму) и, соответственно, женственность окажется заблокированной.

Также негативно повлиять на развитие женственности может детская психологическая травма, связанная с запретами со стороны родителей на проявление женственности и первой, ещё детской, сексуальности. Часто девочки растут с чётким осознанием: всё, что связано с женственностью и сексуальностью – постыдно. Как правило, их матери сами находятся в конфликте со своей женственностью, поэтому неосознанно блокируют её развитие в дочерях.

В некоторых случаях семейной созависимости матери блокируют женственность дочерей, чтобы девушка не стремилась выйти замуж и осталась "при маме".

Бывает и так, что отец хотел мальчика, а родилась дочка, и он однажды имел неосторожность сказать при ней, когда девочке могло быть, например, 5 лет: «Эх, была бы ты парнем!..» И девочка принимает решение быть теперь мальчиком, чтобы папа мог любить её и гордиться ей. Такие решения принимаются ребёнком на бессознательном уровне и не остаются в его памяти, однако влияют на всю последующую жизнь.

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Ещё одна из причин заблокированной женственности – сильная неуверенность девочки в себе, как правило, вызванная тем, что родители постоянно сравнивали её с другими детьми. Чтобы как-то поддерживать иллюзию нормальной самооценки, девочка начинает постоянно конкурировать с другими.

В результате того, что женщина вынуждена стать слишком сильной, может нарушиться гормональный баланс (уменьшается уровень женских гормонов, а уровень мужского гормона тестостерона возрастает). Медикаментозная коррекция в случае, если не проработана психологическая причина, даёт только краткосрочный эффект. Добиться развития женственности только через внешние изменения - меняя внешность, одежду или манеру поведения, – к сожалению, невозможно. Обязательно необходима работа с причиной, в результате которой женственность оказалась заблокированной.опубликовано econet

Автор Мария Горшкова

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