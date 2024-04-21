Если вы встретили «подходящего человека в неподходящее время»

Вы встретили человека, которого, кажется, ждали всю жизнь. Но сценарий отношений разворачивается не так, как вам хочется. Почему же на пути к вашему счастью возникают сложные препятствия? Судьба складывается без оглядки на то, чего мы хотим (или думаем, что хотим).

Вы когда-нибудь испытывали чувство, что встретили того самого человека, которого искали, только в неподходящее время? И между вами возникала особая связь, но обстоятельства были настолько нелепыми и неподходящими, что трудно было удержаться от мысли, что Вселенная дала сбой?

Когда обстоятельства против ваших отношений

Мы все ожидаем, что когда мы встретим свою половинку, свет померкнет или полетят искры. Однако, к сожалению, реальный мир, как правило, далеко не так романтичен.

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Как узнать, что этот человек предназначен вам судьбой, и тогда сценарий, который не позволяет вам быть вместе, должен измениться, или что на самом деле не бывает неподходящего времени для встречи с человеком вашей мечты, и вы должны найти способ преодолеть препятствия?

Наши сердца – капризные существа, и если оставить их без присмотра, они могут взбунтоваться, так что давайте разберемся, как распознать, что это именно такой случай.

Отношения не могут продлиться долго

Это самый распространенный аргумент, который заставляет вас думать, что потенциальные новые отношения «не сработают». И дело здесь не в том, что между вами нет «химии», или что возникшие чувства недостаточно сильны. Просто существует огромная, фундаментальная разница в том, как вы думаете, живете или верите. А это значит, что в долгосрочной перспективе то, что сейчас представляется союзом, заключенным на небесах, окажется чем-то совсем иным.

В этом случае вы просто ошиблись, и это не тот человек, которого вы ищете. Скорее всего, это просто чудесный человек, но его ценности абсолютно не соответствуют вашим, и дело здесь не в том, что он встретился вам в «неподходящее время». Попробуйте порассуждать об этом так: допустим, вы договорились встретиться снова через пять или даже десять лет. Изменятся ли различия в ваших устремлениях настолько, что союз получит шанс? Если вы в это верите – сохраните свою связь, а если нет – просто двигайтесь дальше.

Существуют другие отношения, которые являются помехой

Вот еще один аргумент, который может заставить вас почувствовать, что хотя вы столкнулись с человеком, к которому так стремилось ваше сердце, это не приведет к счастью, потому что у кого-то из вас или у обоих уже есть кто-то другой.

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Давайте на минуту задумаемся. Вы уверены, что это тот самый человек, которого вы искали все эти годы? Или это просто случай, о котором говорят «на другом берегу трава зеленее»? Слишком часто бывает так, что рутина и скука длительных отношений или брака приводят к тому, что былая страсть тускнеет. Глаза и чувства начинают блуждать в поисках чего-то более захватывающего. Однако прежде всего стоит приглядеться повнимательнее к своему нынешнему партнеру, осознать ценность тех лет, которые вы посвятили друг другу. Поливайте свою собственную траву вместо того, чтобы искать более красивый участок через дорогу. Поверьте, оно того стоит!

Существуют непреодолимые обстоятельства

Подобно концепции альтернативных реальностей, большинство людей сталкивались «в другой жизни» с кем-то, к кому они испытывали невероятно сильное влечение. Но каким бы сильным оно ни было, существует нечто, что делает связь невозможной.

Возможно, вы живете очень далеко друг от друга и у вас есть важные обстоятельства, которые означают, что даже думать о переезде бессмысленно. А может быть, у вас огромная разница в возрасте, которая исключает возможность «нормальных» отношений и гармоничной совместной жизни.

Возможно, у вас обоих есть сильные религиозные убеждения, и вы чувствуете, что, несмотря на любую химию, нет никакого способа связать ваши жизни, поскольку вы никогда не сможете преодолеть пропасть, существующую между вашими системами взглядов.

По-моему, это просто нонсенс. Если вы действительно искренне, по-настоящему любите кого-то, не существует ничего в мире, что вы не способны преодолеть, чтобы быть вместе.

Переезжайте в другую страну, переходите в другую религию, общайтесь с друзьями и родными и ищите их поддержки. Если здравый смысл вам подскажет, что вы встретили «подходящего человека в неподходящее время», я думаю, это означает, что ваша любовь просто не так сильна, как кажется.

Возможно, это спорное утверждение, но вы уже понимаете, куда я веду! Честно говоря, я просто не могу поверить, что существует такая вещь как «встреча подходящего человека в неподходящее время».

Если вы уже связаны долгосрочными отношениями, тогда очень важно разобраться, что заставляет вас вкладывать свою эмоциональную энергию в кого-то нового. Возможно, как это ни странно, вы действительно встретили свою судьбу. В таком случае придется потратить некоторое время, чтобы очень тщательно все обдумать. Если эти новые отношения представляют для вас огромную ценность, пора честно сказать об этом.

Если вы влюбились в кого-то, единственный вариант — это быть открытыми с вашим нынешним партнером и объяснить ему или ей, почему ваши отношения должны закончиться, причем сделать это нужно обязательно заранее, прежде чем вы уйдете.

Эта ситуация может оказаться крайне тяжелой для всех участников. И все же лучше сказать правду и расстаться, проявив достаточное уважение друг к другу, чем жить во лжи с кем-то, кто всем сердцем жаждет быть с кем-то другим.

Точно так же давайте представим, что банальная разница в возрасте или расстояние удерживает вас от того, чтобы провести остаток жизни с человеком, созданным для вас. В таком случае, вероятно, это всего лишь романтическое увлечение или вспышка страсти, а не подлинное проявление любви.

Если вы верите, что встретили «того самого» человека и он — это все, к чему всегда стремилась ваша душа, тогда мой совет — идите напролом, не обращая внимания на препятствия. Любовь — уникальное явление в жизни, и ее нужно ценить. Если вам посчастливилось встретить ее, нет таких обстоятельств, которые могут остановить вас.опубликовано econet.ru

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