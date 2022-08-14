Настоящая любовь - это действительно самое ценное, редкосное и прекрасное чувство, которое мы только можем почувствовать за всю нашу жизнь.

Если вы встретили действительно своего человека, то вы не будете бояться открыться и довериться этому человеку и даже рассказать о том, о чем раньше еще никому не рассказывали. Вам не будет страшно показаться ему смешным или неуклюжим, такие мысли просто не будут приходить вам в голову. Ведь вы наконец-то сможете расслабиться, сбросить все свои маски и просто быть собой.

Если вы встретили настоящую любовь...

Если вы встретили действительно своего человека, то вам будет нравиться не только его тело, но и душа. Вам не нужно будет постоянно заниматься сексом, чтобы почувствовать связь и близость с этим человеком.

Ведь, чтобы вы не делали - гуляли, просто держась за руки и разговаривая обо всем на свете, сидели рядом и вместе смотрели кино или каждый занимался своими делами или же придавались страстным любовным утехам - вам просто будет невероятно хорошо и комфортно вместе и это главное.

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Если вы встретили действительно своего человека, вы захотите стать лучше, чем были еще вчера... Захотите развиваться и самосовершенствоваться, ведь вы будете видеть и чувствовать поддержку и веру в вас вашего любимого человека, а это невероятно вдохновляет!

Если вы встретили действительно своего человека, вы будете хотеть прилагать усилия для этих отношений, ведь это будет взаимно и так приятно для вас обоих.

Вы станете надежным тылом друг для друга во время жизненных бурь и испытаний, которые может подкинуть вам судьба. Но вместе вам не будет страшно, ведь вы знаете, что больше не одни и теперь вам есть к кому обратиться за помощью.

Если вы встретили действительно своего человека, то вы захотите заботиться о нем. Вы перестанете думать только о себе, ведь отныне потребности вашего любимого человека, будут для вас столь же важны, как и ваши собственные.

От вашего эгоизма и самовлюбленности не останется и следа и вы будете видеть и чувствовать, что так же хотят заботиться и о вас и ваших потребностях. И это будет прекрасное и окрыляющее чувство.

Если вы встретили действительно своего человека, то, конечно, это не значит, что теперь вы никогда не будете ссориться, но несмотря на то, насколько серьезным будет ваш конфликт или разногласия, вы все равно всегда будете чувствовать уважение к себе от вашего партнера .

Никто из вас не будет переходить на личности и оскорблять или унижать друг друга, думая, как сильнее и больнее задеть другого. Нет, вы наоборот будете вместе искать компромиссы и решения всех ваших проблем, ведь это будет действительно важно для вас обоих, а не только для кого-то одного.

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И если вы встретили действительно своего человека, то будь у вас хоть миллион шансов изменить ему, зная, что он никогда об этом не узнает, вы не сделаете этого. Просто не сможете, да и не захочет, ведь вы уже нашли все то, что так долго искали именно в этом человеке и он для вас самый лучший.

Поэтому вы просто не сможете понять, как можно этим всем пожертвовать ради какой-то мимолётной, короткой интрижки на стороне ..? И самое главное, что вы будете абсолютно уверены, что ваш любимый человек думает точно так же. Ведь оно того стоит.

Поверьте, вы обязательно встретите такого человека. Ну, а если уже встретили, то берегите друг друга, как самое ценное, что только есть в вашей жизни!

Ведь настоящая любовь - это действительно самое ценное, редкостное и прекрасное чувство, которое мы только можем почувствовать за всю нашу жизнь.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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