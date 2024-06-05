Главной составляющей личных отношений можно считать искренность, открытость. Если часто приходится скрывать свои эмоции и чувства, то у такого союза не может быть будущего. Ведь каждый человек хочет понимания, заботы, доверия. А еще важно быть благодарными за все то, что у вас уже есть.

Знаете, что прежде всего нужно делать, чтобы иметь счастливые отношения, как с собой, так и с партнером? Открываться, «включаться» в процесс, показывать свои эмоции и чувства. Ведь если вы будете «холодны» и закрыты - никто не захочет строить с вами отношения. Партнер просто не будет чувствовать, что важен и нужен вам, а этого никому не хочется.

В отношениях важно открываться, показывать свои эмоции и чувства

Ведь все хотят тепла и любви, особенно от любимого человека. Вы же тоже. Так поставьте себя на место вашего партнера и тогда вы зразу все поймете. Не забывайте об этом. Вот если вы, например, хотите заботы и нежности - скажите об этом. Или проявите это первыми к себе, а потом уже к партнеру.

Если вы не вернетесь в себя и не будете этого делать у вас никогда не будет счастливых отношений

Также можете еще спросить чего хочет он сам и тогда уже действовать в соответствии с этим. А еще всегда «пополняйте» ваш «счет отношений», то есть не только «снимайте», но и «кладите» на него какие-то добрые дела, комплименты, сюрпризы и подарки друг для друга, то есть поддерживайте баланс.

И, кстати, если в отношениях вы все чаще слышите, что вам говорят что-то типа: «Тебе показалось», «Это не то, что ты думаешь», «Я такого не помню» - это сигналы и дзвоночки о газлайтинге в отношениях, а значит вам нужно сначала поговорить со своим партнером об этом, а если ничего не изменится быть готовыми завершить такие отношения и отпустить друг друга, чтобы в вашу жизнь на место старого пришло что-то новое, прекрасное и главное - именно ваше. Будьте мудрыми.

И в завершение, помните, что если вы хотите «вернуться в себя», а там пока «закрыто», то чтобы открыться самому себе - найдите то, что вас заряжает, включая и вдохновляет по настоящему! То есть то, от чего у вас горят глаза. А тогда постоянно развивайтесь и растите в этом направлении и сфере.

Но без фанатизма и «выгорания». Ведь надо и отдыхать уметь, а еще учиться радоваться и наслаждаться жизнью вот как это делают маленькие дети. Так что никогда не забывайте получать удовольствие от жизни, ибо зачем тогда все это? Но для этого нужно уметь радоваться мелочам и также ценить все то, что у вас уже есть. А не только все время бежать вперед и сравнивать себя с другими и тем, что у них есть, а у вас пока нет.

Стремитесь к большему, но и не забывайте благодарить за все то, что у вас уже есть. Ведь некоторые люди только и мечтают обо всем том, что у вас уже есть - семье, работе, здоровье, родных и друзьях, которые всегда рядом и готовы поддержать и прийти вам на помощь, когда вам действительно это нужно. Не всем так повезло. Цените это. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Кирста Виктория

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