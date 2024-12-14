Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Если вы не довольны собой, вы ничего не будете делать для себя

Если вы не довольны собой, вы ничего не будете делать для себя

Источник: b17.ru 14 декабря 2024 6814
  • Рейтинг: 1.0 из 5
  • 1.0
  • 1.0
  • 1.0
  • 1.0
  • 1.0
Сохранить публикацию

Может ли недовольство собой служить стимулом, мотивацией к новым начинаниям? Нейрофизиологией доказано, что, чем выше ваше недовольство собой, тем меньше вы делаете для себя. С другой стороны, довольство собой – это необходимое условие при формировании любого навыка или для достижения цели.

Если вы не довольны собой, вы ничего не будете делать для себя

Есть такая распространённая иллюзия: «недовольство собой позволяет работать над собой». И еще у этой иллюзии есть продолжение: «если человек доволен собой, то у него теряется мотивации что-либо менять в своей жизни».

Чем выше недовольство собой, тем меньше вы делаете для себя

Я думаю, что нет никакой необходимости разбирать психологические аспекты того, почему указанные выше иллюзии могут иметь или не иметь отношение к реальности. Просто потому, что любое недовольство собой, так или иначе сочетано с такими эмоциями как досада, вина, стыд. А эти эмоции сразу же влияют на снижение активности коры лобных долей головного мозга. Что, в свою очередь, приводит к тому, что блокируется функция сознательного вовлеченного движения к любой цели.

То есть:

Чем выше ваше недовольство собой, тем меньше вы делаете для себя. Доказано нейрофизиологией.

Но тут есть один важный дополнительный аспект. Ведь некоторые люди реально (несмотря на недовольство) таки идут к цели. Они сжимают зубы, напрягаются и волевым усилием толкают себя вперед. Это совершенно реально. Точней это совершенно реальный тройной вред.

  • 1-й горизонт – недовольство собой снижает самооценку.
  • 2-й горизонт – происходит резкая потеря энергетики при волевом усилии от недовольства собой. Потому как это не просто волевое усилие, а волевое усилие-страдание.
  • 3-й горизонт – запуск внутреннего конфликта (чаще всего одной из потребностей будет одобрение или принятие, вторая потребность – уважение к себе).

То есть:

Любой человек может на вине и воле двигаться вперед. Но это очень дорого стоит.

Если вы не довольны собой, вы ничего не будете делать для себя

С другой стороны, довольство собой – это, по сути, положительное подкрепление, которое работает на «топливе» серотонина, окситоцина и дофамина. То есть довольство собой (опять-таки с точки зрения физиологии) – это не просто не вредное действие, но еще и необходимое при формировании абсолютно любого навыка либо при движении к любой более или менее глобальной цели (где нужны систематические усилия). Недаром недовольство собой, например, при депрессии активно влияет сразу на три функции – мотивационную (не хочу ничего делать), энергетическую (нет сил что-то делать) и фон настроения (меня особо ничего не радует). То есть:

Хотите чего-то достигать – вам важно быть регулярно (а лучше – постоянно) довольным собой.

А как вы укрепляете свое довольство собой?опубликовано econet

Автор Кузьмичев Александр

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

психология Кузьмичев Александр вина стыд недовольство самооценка конфликт серотонин окситоцин дофамин

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Любой человек в нашей жизни появляется именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в уроке, который он с собой несет. Робин Шарма
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.