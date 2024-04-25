Мечтать умеют все. Гораздо сложнее воплотить свою мечту в реальность. Для этого вам следует приложить серьезные усилия. Но для начала - разрешить себе то, о чем мечтаете. Свыкнитесь с мыслью, что вы обязательно добьетесь своей цели. Это станет хорошим стартом.

Допустим, у вас есть амбиционное желание стать звездой или миллионером. А вы готовы себе это позволить? Как правило, люди считают, что слава, деньги, или власть – это удел избранных. Кто же их выбирает, этих избранных? В первую очередь – они сами, а потом уж все остальные. Если вы мечтаете о чем-то, но не готовы себе это позволить, вы это не получите.

Что вы готовы себе позволить?

Вот бездомный смотрит с улицы в окно на рождественский стол. Он готов себе позволить сесть за этот стол и поесть? Конечно, если его пригласят, он это сделает. Зайти в дом и сесть за стол – это решимость действовать, то есть внутреннее намерение. Но кто же его пригласит? И он это прекрасно понимает. Рождественский стол находится в слое чужого мира. Готов ли он иметь этот стол у себя дома, в слое своего мира? Нет, бездомный знает, что у него нет ни дома, ни денег, ни способа их заработать. Внешнее намерение не даст ему ничего, потому что, находясь в рамках привычного здравого смысла, он не готов иметь.

Предположим, вы хотите стать богатым человеком. А готовы ли вы принять такой подарок от судьбы? Конечно, если кто-то даст вам миллион, вы его возьмете, без проблем и затруднений. И богатство не испортит вам жизнь, как иногда пытаются представить в поучительных кинофильмах. Но я не об этом. Готовы ли вы взять этот миллион? Вы наверно подумали о том, что миллион требуется заработать, завоевать? Опять не то. Готовы ли вы просто выбрать? Позволить себе иметь.

Необходимо свыкнуться с мыслью, что вы добьетесь своей цели. Если вы хотите стать обеспеченным человеком, но при этом боитесь заходить в дорогие магазины, у вас ничего не получится. Если вы испытываете хоть малейшую неловкость в дорогом магазине, значит вы не готовы себе позволить иметь дорогие вещи.

Продавцы в таких магазинах умеют мгновенно определять, кто к ним пришел: потенциальный покупатель, или любопытный с пустым кошельком. Покупатель ведет себя как хозяин, держится спокойно, уверенно и с достоинством – он осознает свое право выбирать.

Любопытный, и очень жаждущий, но бедный, ведет себя как не приглашенный гость. Он держится скованно, напряженно, робко, чувствует на себе оценивающие взгляды продавцов, и чуть ли не извиняется за свое появление в таком престижном заведении. Он создает одновременно целый комплекс потенциалов важности: вожделение, зависть, чувство своей неполноценности, раздражение, недовольство. А все потому, что он не только не готов все это себе позволить материально, но даже не считает себя достойным иметь дорогие вещи. Ведь душа понимает буквально, о чем говорит ей разум, а он твердит одно: «Все это не для нас, мы люди бедные, нам надо что-нибудь поскромней».

Позвольте себе быть достойным всей этой роскоши. Вы действительно достойны всего самого лучшего. Это деструктивные маятники, которым выгодно держать вас под контролем, внушили вам, что дескать «каждый сверчок знай свой шесток». Смело идите в дорогие магазины и смотрите на вещи как хозяин, а не как прислуга в богатом доме. Конечно, бесполезно заниматься самовнушением, что вы можете себе позволить это купить. Обмануть себя не удастся, да это и не нужно. Как же поверить и позволить себе иметь?

Прежде всего, давайте разграничим области внутреннего и внешнего намерения во фразе «быть готовым себе позволить». Человек, привыкший мыслить и действовать в рамках внутреннего намерения, склонен сразу же идти напролом: «Я не могу себе этого позволить материально, и точка. О чем еще можно говорить?» Ну и не надо себе внушать, что вы можете себе позволить купить дорогую вещь, нащупывая в кармане пустой кошелек. Речь совсем не об этом.

Внутреннее намерение подразумевает решимость действовать, то есть достать деньги. Но поскольку взять их неоткуда, разум выносит прагматичный вердикт. Действуя в рамках внутреннего намерения, вы действительно ничего не достигнете. Внешнее намерение тоже просто так не свалится на вашу голову, как манна небесная. Откуда оно возьмется, если вы не готовы позволить себе иметь? Внешнее намерение подразумевает решимость иметь, другими словами, считать себя достойным и знать, что выбор за вами. Не верить, а именно знать.

В глубине души вы всегда сомневаетесь в том, что желание все-таки может исполниться. Даже если вы готовы действовать ради исполнения желания, этого мало. Не верите, значит, не позволяете считать себя достойным, или просто сомневаетесь в реальности исполнения.

Так вот те, кто стал звездой или миллионером, отличаются от вас не способностями, а только тем, что они позволили себе иметь то, что хотели. Необходимо позволить себе иметь. Это состояние похоже на то, когда вы в первый раз поехали на двухколесном велосипеде.

Сомнения, колебания и словопрения исчезли, а осталась одна бессловесная ясность – знание. Ощущение ясности без слов, знания без веры, уверенности без колебаний, и есть состояние единства души и разума. В таком состоянии вы ощущаете свое единение с безмолвной силой, которая управляет Вселенной. Эта сила подхватывает вас и переносит в сектор, где исполняется то, в чем сошлись душа и разум.

Каждый волен выбирать все, что ему угодно, но далеко не каждый верит, что это ему дозволено. Что бы я вам ни говорил, вы ведь до конца не верите, что свобода выбора реальна?

Вся жизнь подтверждает обратное, потому что все люди находятся во власти маятников. Но даже если вы освободились от маятников, свобода выбора все равно лежит вне зоны вашего комфорта. Слишком это нереально – иметь право выбирать в мире маятников. Слишком невероятно. В душе вы не верите, что ваша труднодостижимая мечта – это только вопрос вашего выбора. Так вот, позитивные слайды помогают включить невероятное в зону вашего комфорта.

Когда вы перестанете испытывать душевный дискомфорт от мысли, что вам доступна ваша мечта, сомнения отпадут, и вера превратится в знание. Душа придет в согласие с разумом, и у вас появится решимость иметь.

Душу убеждать в чем-либо бесполезно. Она ведь не рассуждает, а знает. Ее можно только приучить. Она должна привыкнуть к новой зоне комфорта. Для этого и нужны слайды. С помощью слайдов единство души и разума достигается постепенно.

Эта крепость берется длительной осадой. Создайте в голове слайд своей мечты и постоянно держите его в сознании. Возвращайтесь к нарисованной картине снова и снова. Прорабатывайте детали, рисуйте новые подробности.

Не смотрите на слайд как сторонний наблюдатель, а погрузитесь в него и живите в нем, хотя бы виртуально. Одергивайте себя всякий раз, как будете пытаться представлять слайд в виде кинокартины на экране. Это малоэффективно.

Вы должны мысленно проигрывать сцены, ощущая себя непосредственным участником, а не актером в зрительном зале, наблюдающим за своей игрой на экране. Чем бы вы ни занимались, воспроизводите в мыслях свой слайд постоянно. Вы можете думать о другом, но картина слайда должна служить фоном. Это должно войти в привычку. Слайд дает результаты только при длительном и систематическом воспроизведении.

Активно интересуйтесь всем, что относится к предмету вашей мечты. Впускайте в себя всю необходимую информацию, дайте ей возможность проникнуть в слой вашего мира. Хорошо, если есть возможность проиграть слайд в реальности, хотя бы формально. Например, в тех же дорогих магазинах, вы можете репетировать, как будете выбирать.

Не думайте о деньгах и не смотрите на цены. Ваша цель не деньги, а то что можно на них купить. Достаточно просто вращаться возле всего этого, чувствовать вкус, выбирать, просто спокойно смотреть и оценивать. Впустите в себя все эти вещи. Смотрите на них не как на что-то недосягаемое, а как на то, что собираетесь вскоре купить. Притворитесь хозяином этих вещей. Пусть продавцы думают, что вы покупатель. Поиграйте в разборчивого покупателя (только не высокомерного). Впуская эти вещи в слой своего мира, вы постепенно настраиваетесь на линии жизни, где они будут ваши.

Пусть вас не беспокоит, каким образом они станут вашими. Если у вас будет решимость иметь, внешнее намерение без вашего ведома найдет способ, о котором вы и не подозреваете. Потом не удивляйтесь и не убеждайте себя, что это случайность, совпадение, или какая-то мистика. Не помню, кто это сказал: «Случай – это псевдоним Бога, когда он не желает подписываться своим именем».

Если вас посещают хоть мимолетные чувства благоговения перед миром вашей мечты, гоните их прочь. Это ваш мир и в нем нет ничего недоступного для вас. Внешняя или внутренняя важность будет служить препятствием на пути к единству души и разума. Мир вашей мечты должен быть радостный, но в то же время обыкновенный. Если вы имеете, для вас это обыкновенно, в порядке вещей. Чтобы настроиться на соответствующие линии жизни, вы должны чувствовать себя так, будто уже имеете. Это не самообман, потому что вы играете осознанно.

Решимость иметь, как нельзя лучше иллюстрируется на примере новоиспеченных Российских миллиардеров, которых сейчас больше, чем в развитых странах Запада. В период Перестройки в России, в конце восьмидесятых двадцатого века, недалекие политики посчитали, что социалистическая экономика сразу же превратится в рыночную, если все приватизировать.

Тот, кто в это время оказался возле кормушки и уловил суть момента, сразу разбогател, без всяких трудозатрат. Все, что в эпоху социализма принадлежало государству, то есть нефть, газ, золото, алмазы и все прочие природные, промышленные и интеллектуальные ресурсы, стало принадлежать горстке аллигархов. Было общее – стало его. Для этого не потребовалось заниматься бизнесом так, как это делали настоящие, «не дутые» миллиардеры, которым приходилось зарабатывать свои миллионы.

Тем, кто был ближе всех к кормушке, требовалось всего лишь наложить лапу и прорычать: «Мое!», а потом оформить это как правовой акт.

По каким таким причинам то, что было общее, стало его? Этот период в России был, конечно, уникальный. Но ведь рядом с богатством находилось множество умных и талантливых людей, и, тем не менее, большинство осталось ни с чем. Схватить сумел тот, кто позволил себе иметь.

У новоявленных богачей не было чувства вины, угрызений совести, сомнений, чувства неполноценности. Они не считали себя недостойными, им не приходило в голову чувствовать себя виноватыми в дорогих магазинах. У них была решимость иметь, поэтому бесстрастное внешнее намерение дало им это. Вот так. А вы говорите, невероятно!опубликовано econet

Автор Вадим Зеланд