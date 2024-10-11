Если вам кажется, что у вас кризис: 3 простых шага и 1 тест

Жить по-старому - невозможно, по-новому - пока непонятно как. Это кризис. Серьезная проверка на прочность, но одновременно - большой шанс повернуть течение своей жизни к лучшему.

Кризис - это точка, в который необратимо меняется наш мир, его привычный уклад и знакомое окружение; меняемся мы сами - наши приоритеты и цели, ценности и смысл самой жизни.

Иногда перемены происходят почти мгновенно - смерть близкого, прекращение отношений, развод, потеря работы или здоровья, природные катаклизмы. Неожиданно и неотвратимо жизнь становится другой в считанные минуты или часы. Это кризис потери.

У вас кризис: что делать и что может помочь

Другие перемены накапливаются постепенно и как будто незаметно - медленно трансформируются потребности и ценности, управляющие поведением, формируются сильные эмоциональные переживания, меняется отношение к привычному окружению и привычному укладу жизни. Это - кризис развития.

В обоих случаях - ситуация не поддается контролю, происходит как будто помимо воли, и в обоих случаях - напряжение и накал чувств зашкаливает. Страх, ужас, гнев, ярость, тоска, горечь, одиночество, уязвимость, отчаяние, беспомощность и безнадежность… Они несутся лавиной или сонно и монотонно становятся жизненным фоном, каждую секунду напоминающем о том, что прежняя жизнь безвозвратно потеряна.

Жить по-старому - невозможно, по-новому - пока непонятно как. Это кризис. Серьезная проверка на прочность, но одновременно - большой шанс повернуть течение своей жизни к лучшему.

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Шаг номер 1. Определитесь с терминами

Как известно точный диагноз - это 80% успешного лечения. Как определить - действительно ли это кризисное состояние, или - только стресс, усталость накопилась, приоритеты пора поменять или обратить внимание на здоровье?

Тест

Существуют 4 основных признака психологического кризиса. Проверьте себя, и найдя 3-4 из них - смело двигайтесь дальше по шагам.

1. Изменение отношения к постоянному кругу общения - вспышки гнева (раздражительность, агрессия) или желание дистанции, одиночества.

2. Потеря чувства безопасности - физической и/или психологической. Тревожность и мнительность.

3. Отсутствие желаний. Трудности в принятии решений. Прокрастинация, откладывание на завтра.

4. Физиологический спад - повышенная утомляемость, синдром хронической усталости, отсутствие энергии, бессонница, психосоматические заболевания.

Шаг номер 2. Снизьте накал чувств, дайте им волю

Снимите внутреннюю цензуру и назовите каждое свое чувство по имени. Потеряйте контроль, не регулируйте эмоциональный накал, не владейте своими чувствами! Отпустите их на волю. Все. До одного.

Поделитесь своими чувствами с кем-то близким, с тем, кто способен вас выслушать не оценивая.

Или доверьте “дневнику чувств” - пишите в него каждый день то, что происходит в вашем сердце.

Или воспользуйтесь Седонским методом - кругом вопросов, созданным излечившимся от смертельного заболевания физиком и предпринимателем Л. Левинсоном:

1.Что я чувствую прямо сейчас?

2.Могу я принять это чувство?

3.Могу отпустить это чувство?

4.Что лучше для меня - сохранить это чувство или позволить ему уйти?

5.Когда? ("прямо сейчас", "потом", "не знаю", "никогда")

Замыкайте этот круг до тех пор, пока не исчерпаете весь спектр своих чувств.

Шаг номер 3. Ослабьте напряжение в теле

Постарайтесь найти и снять мышечные зажимы в теле.

Говорят, что для этого может подойти почти любой вид спорта. Не думаю. Иной вид способен только больше раскачать и дестабилизировать.

Говорят, что дыхательные практики тоже уместны. Не думаю. По той же причине.

Поэтому оставлю тут только один способ - безопасный, универсальный и эффективный. Прогрессивная мышечная релаксация по Джекобсону.

Будьте бережны к себе. Но настойчивы.

Повторяйте пункты 2 и 3 каждый день, так часто, как сможете. Делайте до тех пор, пока не почувствуете, что в тело возвращается энергия, а в чувствах - появляется надежда на благоприятный исход. Свободное дыхание, расправленные плечи и вернувшаяся в сердце надежда - хорошие признак того, что можно двигаться дальше. А именно - учиться правильно инвестировать эту энергию - вкладывать так, чтобы она возвращалась преумноженной.

Кризис и отчаяние, через которое он заставляет пройти, имеют огромный смысл и значение - при условии, что ваша жизнь стала лучше после него, если качество ее выросло в разы. В таком случае - кризис выполняет свое предназначение и отступает, отпускает вас.опубликовано econet

Автор Алла Пенчева

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