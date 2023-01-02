Если терпеть не можешь уборку в доме: советы психолога

Лайфхак для очень занятых женщин, у которых максимум времени уходит на любимую работу, но на клининг-услуги они еще не созрели морально или финансово.

Уборка в доме - это и есть создание структуры. Механическое раскладывание вещей по полочкам и ящичкам не только настраивает мозг на упорядочивание мыслей, но и все тело возвращает к своему природному ритму. А если сейчас обстоятельства вынуждают мчаться галопом, такая перенастройка позволяет телу восстановиться. Современная жизнь слишком насыщена, чтобы не воспользоваться возможностью одним махом закрыть несколько задач.

Лайфхак от психолога, когда уборка в тягость

- Привет, Валентина Петровна! А чего это ты не в духе?

Сама Нина Федоровна, давняя подруга, главный бухгалтер и финдиректор их нового предприятия в одном лице, не в духе бывала крайне редко. Дух, правда бывал разным, но всегда бурлил.

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- С мужем погрызлась с утра, - прошелестела Валентина Петровна.

- А расстраиваешься чего? Вы уже 10 лет вместе, пора бы привыкнуть.

- Так он прав, понимаешь? Я - никакая хозяйка. Бардачница. Антиуют в доме.

- И как это он 10 лет выживал в бардаке, дааже не знаю! - протянула Нина Федоровна, но вовремя спохватилась: Валентина Петровна совсем сникла. Видели бы сейчас подчиненные своего гендира - ни за что бы не узнали.

В голове главбуха включился калькулятор.

Дано:

- нужна уборка



- чужого человека Валя в дом не впустит, так что клининг не вариант



- Знаешь, Валь, есть у меня один специалист на примете... Нет, нет, в дом ее вести не надо, она тебе дистанционно поможет. Сейчас телефончик ее найду и сброшу.

- Валентина может жить на работе, но терпеть не может убираться

- Лизавета, я готова! Вода, губки, тряпки...

- Валентина, у нас ровно 2 часа. Выберите одну комнату, с которой Вы теоретически сможете за это время управиться.

- Выбрала самую маленькую с одним шкафом. Но у меня даже руки не поднимаются, мне тут год убираться.

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- Уборка - это вторично, сейчас подумайте о работе. Где компания сейчас? Есть ли движение? Не стоите ли на месте? Открывайте шкаф. Выгребайте первую полку. Думаем о кампании. Что тормозит движение? Что основа, на что нужно опираться? От чего стоит избавиться? Отпустите мысли и просто раскладывайте вещи. Не торопитесь. Это с нелюбимой уборкой нужно справиться побыстрее. А мы тут самонастройкой заниматься собираемся. Нужно уловить ритм движения. Знаете, что и у Вас, и у компании есть свой жизненный ритм? Ваше тело знает. Позвольте ему сейчас рулить. Как там у Вас?

- Шкаф готов. Три идеи и мешок с хламом. Нужно пару чехлов прикупить.

- Для предприятия чехлы важны?

- В определенном смысле да. 4 идеи.

- Переходим к пыли. Начинаем с самого дальнего грязного угла. До чего в бизнесе руки никак дойти не могут? За что браться не хочется, потому что страшно? Что видеть не хочется?

- За батареей тереть?

- А как же! Что от Вас прячут или прячется? Откуда информация не доходит? Как сделать, чтоб дошла?

- Есть!

- Моем пол - подводим итоги. Еще 15 минут имеем. Резкость наводить, глаза распахивать, новые возможности искать будем?

- Окна в смысле мыть? Нет, это не сегодня. У меня тут один вопрос всплыл, на кухню убираться пойду!

В любой, даже самой творческой, работе важно время от времени структурироваться. Стать и оглянуться: где ты сейчас? Не бежишь ли на месте? Куда двигаться дальше? Как именно образом двигаться?

Уборка в доме - это и есть создание структуры. Механическое раскладывание вещей по полочкам и ящичкам не только настраивает мозг на упорядочивание мыслей, но и все тело возвращает к своему природному ритму. А если сейчас обстоятельства вынуждают мчаться галопом, такая перенастройка позволяет телу восстановиться.

Стирая пыль, мы избавляемся от внешнего, наносного, начинаем видеть истинное положение вещей. И что ваза треснула (может ее выбросить,а?), и что прыщ на лбу выскочил (давно нужно было не только зеркало протереть, но и здоровьем заняться), и что поднос на кухонном столе - серебряный. Так и в бизнесе или любом другом вопросе, который вы поставите себе перед уборкой - плюсы и минусы становятся четче. Пока разберетесь, что с чем делать, куда двигаться и уборка будет завершена.опубликовано econet

Автор Наталия Андрушко

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