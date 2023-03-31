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Если ребёнка НЕ любят

Источник: facebook.com 31 марта 2023 6162
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Вот в чем ужас нелюбви. Злодей просто не любит. А хороший человек находит оправдания своей нелюбви в поведении ребёнка. И постоянно ругает, обижает, дергает, лезет, воспитывает, делает замечания…

Если ребёнка НЕ любят

Если ребёнка не любят, это плохо, конечно. Вот, скажем, мать не любит ребёнка. Или отец. Ну, вот так получилось; мать не смогла именно этого ребёнка полюбить. Бывает такое. Самое страшное, когда мать не признается себе в том, что она просто не любит ребёнка. Это же ненормально, так? Только плохая женщина не любит ребёнка, это все знают. А так важно оставаться хорошей. Достойной. Сохранить высокую самооценку. 

Ужас нелюбви

И тут на помощь приходит атрибуция. Это не я не люблю овсяную кашу. Это каша противная. Была бы она вкусная, я бы ее любил. А она невкусная! Это не я не люблю ребёнка. Это ребёнок плохой. Ведёт себя плохо, смотрит исподлобья, орет, бегает, мешает, не слушается. Он все это делает нарочно; умышленно. Это очень плохой ребёнок!

Так Цветаева искренне считала свою младшую дочь Ирину дефективной, недоразвитой. Хотя девочка медленно развивалась от голода - мать ее недокармливала умышленно, о чем сама писала. От отсутствия внимания - ее за ногу привязывали, чтобы она не ела из помойного ведра. И от побоев, как это ни печально. Дефективный ребёнок был отдан в приют, где и умер от голода и болезней. И от нелюбви. Но плохих детей невозможно любить, так ведь?

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И лорд Байрон отдал пятилетнюю Аллегру в приют. Потому что она была плохим ребёнком; упрямой, как осел, и ужасно прожорливой. Чем уж Аллегра помешала лорду в его замке и сколько она ела - неизвестно. Но ее отдали в приют не потому, что папа ее не любил. А потому, что она была плохая. Понимаете? Она была дефективная. И не давала себя любить. В приюте девочка умерла; она умоляла папу приехать, но это она хитрила. Она же плохая была. Она ждала подарков, так говорил лорд Байрон.

Вот в чем ужас нелюбви. Злодей просто не любит. А хороший человек находит оправдания своей нелюбви в поведении ребёнка. И постоянно ругает, обижает, дергает, лезет, воспитывает, делает замечания… Для того, чтобы оставаться хорошим. Правильным. Достойным. Чтобы не порушить свою драгоценную самооценку…

Если ребёнка НЕ любят

На самом деле все нормально с ребёнком. Сначала. А потом его всю жизнь сопровождает глубокое чувство вины и сознание собственного ничтожества. 

Кто-то ведь должен быть плохим в этой ситуации? Плохой - тот, кого не любят. Он сам не даёт себя любить! Хотя это гнусная ложь. Но так важно считать себя хорошим, убивая другого нелюбовью и отторжением…опубликовано econet

Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet 

Источник: https://econet.by/

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Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Adrian Zubrov

      неужели гении (те же Цветаева и Байрон) так поступали? А вы говорите, что "гений и злодейство несовместны"....

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