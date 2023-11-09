Если от человека дурно пахнет - это агрессия

Недаром плохо пахнущий человек нас отталкивает и раздражает. Хотите узнать почему - читайте далее...

От человека плохо пахнет - подчеркну, что речь не о явно больном человеке. Болезнь очень сильно меняет запах тела; опытные врачи и психологи иногда по запаху способны распознать болезнь. И человек в этом запахе не виноват, конечно. Но бывает, что от человека просто пахнет немытым телом. Невыносимо и тяжело пахнет. Хотя есть и горячая вода у него дома, и мыло душистое, и полотенце пушистое…

Недаром плохо пахнущий человек нас отталкивает и раздражает

Это одна девушка написала хороший отзыв о дезодоранте: мол, очень хороший дезодорант! Мне часто лень душ принимать. Так этого дезодоранта хватает на три-четыре дня. Он хорошо перебивает запах, особенно если духами брызгаться посильнее...

Почему человек не моется и расточает ароматы, достойные первобытных времён? Хотя и тогда к запахам осторожно относились - на запах немытого тела слетаются кровососущие насекомые. Хищники прекрасно этот запах чувствуют. И враги из другого племени могут выследить по вкусному запаху свой обед…

Но иногда в транспорте или в магазине люди бегут прочь от ароматного человека. А он уверенно идёт или преспокойно сидит в зловонном облаке своего запаха. Разве он не понимает, как это неприятно?

Понимает. Это проявление ненависти и агрессии. В первую очередь - ненависти к себе. Пренебрежение правилами гигиены и безразличие к тому, как это оценивают окружающие, - это аутоагрессия. Неуважение и нелюбовь к себе. И нелюбовь к окружающим людям, провокация агрессии с их стороны.

Научно доказано - дурной запах провоцирует вспышки агрессии. В прокуренном помещении, в комнате с плохой вентиляцией, где витали запахи пота, люди были склонны к немотивированной ярости и к раздражению. Носитель «дурного запаха» становится катализатором злобных выпадов. Причём не обязательно в свой адрес… Просто при нем происходят ссоры и конфликты, а он подпитывается этой грязной энергией.

Люди, которые плохо пахнут, часто жалуются на проблемы в личной жизни, на то, что не могут найти хорошую работу. И один мой знакомый психолог долго не мог объяснить ароматному юноше, почему у него нет девушки. Понимаете, нам очень трудно прямо сказать пахучему человеку: «от вас невыносимо воняет!». И пахучий человек подсознательно это понимает. Он продолжает «благоухать», потому что в глубине души он ненавидит себя. Ненавидит окружающих. Ненавидит саму жизнь.

Фромм писал о том, что Гитлер любил приветствие, когда руку выбрасывают вперёд, потому что любил запах своей подмышки. Упивался им нарциссически. Распространял этот запах на других - проявлял агрессию таким образом.

Так что недаром плохо пахнущий человек нас отталкивает и раздражает. У него глубокие проблемы и много злости к другим. Он как скунс. Это животное выбрасывает дурно пахнущую струю, чтобы отпугнуть и ошарашить противника. Агрессивно защититься и пометить территорию.

Интересно, что чрезвычайно сильный и резкий запах парфюма означает то же самое. Только в более приемлемой форме. Человек маскирует свой естественный запах и «нападает» на окружающих с помощью убийственного аромата. У людей режет глаза, болит голова, им трудно находиться рядом… А носитель резкого запаха словно наслаждается этим. Но, как правило, имеет те же проблемы в личной жизни и на работе как и тот, кто густо пахнет немытым телом…

Так что наше раздражение понятно и объяснимо. Делать замечания посторонним людям - неблагодарное занятие. Лучше отодвинуться подальше. Иногда такой запах свидетельствует и о психическом неблагополучии. Это маркер опасности, вот об этом следует помнить.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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