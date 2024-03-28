Если мужчина звонит и пишет только когда ему плохо

И ведь знаешь же, что не надо брать трубку (отвечать на сообщение), не стоит рисковать здоровьем. Но какой-то рефлекс спущенного курка заставляет тебя все-таки взять телефон, набрать судорожно текст ответа.

Замучил, обидел, вынес мозг... Все, вроде бы закончила этот разбор, закрыла тему раз и навсегда. Но в самый тихий, заветный момент, когда ты занята чем-то нужным, или например получаешь зарплату, и с предвкушении праздника, идешь за покупками - вдруг, как гром средь ясного неба, раздается звонок. Ну, или приходит сообщение в мессинджере.

Зачем он звонит, если отношения закончились?

И ведь знаешь же, что не надо брать трубку (отвечать на сообщение), не стоит рисковать здоровьем. Но какой-то рефлекс спущенного курка заставляет тебя все-таки взять телефон, набрать судорожно текст ответа. Как сомнамбула отвечаешь: "Да!" А на самом деле уже точно знаешь, что говоришь "нет" своему будущему.

И начинается знакомая пьеса - надуманные жалобы, многословье ни о чем. Хотя, у пространных излияний бывшего всегда есть внутренняя подоплека. А именно - его звонок или письмо - только повод, чтобы опять растормошить тебя, лишить внутреннего равновесия.

Зачем ему это нужно? Очень просто - так человек создает для себя иллюзию значимости, подчеркивает ее. А так же утверждает свою власть над тобой. Одним словом - опять беззастенчиво манипулирует.

Какие твои необходимые и желаемые действия в данной ситуации? Никаких. Самый верный рецепт: не реагировать на мужчину, и ни в коем случае ничего не давать ему. Ни своего времени, ни чувств, ни тем более иных материальных даров. И не брать: трубку, подарки. Лучше вообще не открывать его месседжи в соцсетях, чатах, где угодно.

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Вы теперь не вместе, не одно целое, как ты ошибочно думала раньше. Поэтому - имеешь полное право не делать по отношению к мужчине то, чего тебе не хочется. Не считаешь нужным отвечать в переписке - не отвечай! "А как же правила хорошего тона?" - спросишь ты. Они отменяются, касательно этого человека, раз и навсегда. Просто уже не работают.

Обычно, после завершения отношений, мужчина пишет и звонит женщине "впустую". За его посылами не стоят какие-либо конкретные предложнения. Всего лишь хочется лишний раз поиграть, потешить свое самолюбие, понаблюдать, за еще "теплой" реакцией женщины. А потом взять, и сказать какую-нибудь гадость. Подумайте, нужен ли вам этот "набор"? И все-таки не возьмите очередной раз трубку.опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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