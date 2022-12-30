Если мужчина общается с вами, только тогда, когда ему хочется

Очень неприятно осознавать, что мужчина идет на СБЛИЖЕНИЕ только тогда, когда ему что-то от вас НУЖНО. Такой человек буквально поглощает вашу энергию и не дает наслаждаться жизнью.

На самом деле, это довольно распространенный случай. Это ни тот вариант, когда партнер избегает вас, не отвечает вовремя или вообще на ваши сообщения. Это еще хуже. Мужчина инициирует общение только в то время, когда это нужно ему, по той теме, которая именно его интересует.

Поглощатели чужой энергии

Зачем вы ему нужны в этот момент – трудно сказать. Возможно, лишь для поддержания разговора. Нет, он не соскучился, просто устал быть один, захотелось, чтобы кто-то его морально погладил. А еще - покрасоваться, рассказать о каком-то значительном для него событии. Совершенно не заморачиваясь, насколько это важно для вас.

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Ответа такой корреспондент, собственно говоря, и не ждет. Ему очень функционально слить на вас микс из своих чувств, позитивных и негативных. Самое главное здесь то, что ему все равно, какую реакцию это вызовет лично у вас.

Такие поглощатели чужой энергии довольно распространены. Они как будто подкрадываются из-за угла в тот момент, когда вы забываете о них и начинаете просто наслаждаться жизнью. Ваша независимость, наполненность, жизнерадостность, притягивает его, как магнит.

Невольно вспомнилась классическая история Онегина с Татьяной. Когда неискушенная девочка признавалась мужчине в любви, ему было как-то неинтересно. А когда жена генерала «имела его в виду» - вот, тогда страсть и вспыхнула! Совершенно аналогично все происходит у современных онегиных и татьян.

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Только настоящая Татьяна была воспитана в строгих правилах, в благородной дворянской семье. И ей хватило силы духа и воли, чтобы: а) отказать Онегину; б) честно сказать ему "Я вас люблю, к чему лукавить!".

А нынешние девушки то ли слишком боятся оказаться одни (это в юном-то возрасте). То ли страдают некой психологической аморфностью и безволием. Факт остается фактом - они терпят такое отношение к себе мужчины. Позволяют так с собой обращаться, и в итоге пожинают плоды этого общения.

Конечно, пусть кинет в них камень тот, кто сам хотя бы раз ни попадал в аналогичную ситуацию. Но оправдывать себя этим - тоже не выход. Милые дамы, когда на вашем горизонте в следующий раз появится змей-искуситель в виде бывшего партнера, вспомните монолог Татьяны с Онегиным.

Только не перепутайте - не тот, что в начале романа, в письме. А именно тот, в котором Татьяна выступает как зрелая личность, и достойная уважения женщина.опубликовано econet.ru.

Автор Анжелика Богданова

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