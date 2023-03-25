Если болит душа. Боль пройдёт, а память останется

Душевное страдание - это боль. Абсолютно такая же, как при травмах и повреждениях. Потому человек пьёт иногда; чтобы не так больно было… Потом боль пройдёт. А память останется. Кто-то станет крепче, кто-то останется инвалидом навсегда. В точности как после травм.

Все это - просто боль. И ничего больше. Остаётся только терпеть, стиснув зубы. Поэтому все советы принять, понять, отпустить не приносят облегчения. И человек вежливо кивает, превозмогая боль. Или раздражается и кричит; это от боли. Попробуйте-ка утешить того, кого ранили в живот или палец дверью защемили и держат…

Душевное страдание - это боль

Так уж мозг устроен у человека. Там есть центр боли, Дом Страданий, как на острове доктора Моро. Там - скопление нейронов, отвечающих за боль.

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Измена и предательство - это вас обухом по голове стукнули. Контузия. Подкрались и ударили по голове изо всей силы. И человек растерян, оглушён, дезориентирован, словно пьян. Ему больно! И он ничего не соображает сначала.

Разлюбили, отказались продолжать отношения, выгнали с работы, лишили чего-то важного - это как удар в солнечное сплетение. Дышать тяжело, даже невозможно порой. И человек ходит, согнувшись, опустив голову; ему больно!

Оскорбили, унизили - это как ожог. Как кислотой плеснули, вот какая боль потом. Она пройдёт. Но сначала очень больно, поэтому не сразу может человек собраться с мыслями и ответить. У него болевой шок.

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А если утрата, если умер близкий или навсегда ушёл от нас, - это как руку оторвали. Такая вот боль. Самая сильная и долгая. И утешить нечем; слова могут только усугубить страдание. И обнять не всегда можно - иногда слишком больно обниматься с кем-то; как обниматься-то с оторванной рукой?…

Вот что такое душевное страдание. Это боль. Абсолютно такая же, как при травмах и повреждениях. Потому человек пьёт иногда; чтобы не так больно было…

Потом боль пройдёт. А память останется. Кто-то станет крепче, кто-то останется инвалидом навсегда. В точности как после травм.

И единственное спасение, когда больно, - быть с теми, кто понимает, что это очень больно. И не советует полегче все воспринимать и всех простить. Не об этом речь. Просто - больно. И надо ждать, пока заживёт…опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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