Я и не задумывалась как же часто я это слышу, как часто произношу... Чего ждут все эти люди? Чего жду я? Похоже мы ждем некоего Случая. Более удобного, более подходящего. Который нам все облегчит, устроит, подвезет, пронесет. Волшебного Случая, короче. Какого? Что должно произойти?

«Я еще успею заняться здоровьем. Сейчас же пока еще нормально. Да и время на это нужно. Сейчас некогда.»

«Я еще успею помириться с мамой. Ну не готова я сейчас в это окунаться! Это тяжело. Нервов сколько нужно…»

«Я еще успею заняться переподготовкой. Вот разгружусь немного, а потом и думать про это буду.»

«Я еще успею съездить к бабушке. Наверное, на следующий год.»

Или готовься или отказывайся...

Позвонить подруге…

Встретиться с…

Поговорить с…

Потом…

После…

Позже…

Не сейчас…

И другое. Примерно такое же. Я и не задумывалась как же часто я это слышу, как часто произношу...

Чего ждут все эти люди? Чего жду я? Похоже мы ждем некоего Случая. Более удобного, более подходящего. Который нам все облегчит, устроит, подвезет, пронесет. Волшебного Случая, короче. Какого? Что должно произойти?

По-моему, ожидание случая – это иллюзия. Это оправдание. Это повод отложить, отсрочить неприятное. Сидишь такой, внушаешь себе, что, немного повременив, ты будешь более готовым. Каким же, интересно, образом? Готовность с неба свалится? Во сне прирастет? Под этикеткой попадется ценным призом?

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Давай посмотрим правде в глаза. Если ты просто откладываешь, ты не готовишься, а именно откладываешь. Ты насильно и намеренно убираешь неприятные необходимости из зоны своего внимания: не видеть, не думать, не касаться…

Это не подготовка. Это пробуксовка, трусливое избегание.

Сразу скажу, что нужду в подготовке я не отрицаю и не обесцениваю. Она конечно же нужна для принятия важных жизненных решений. И сложности и боли я не отрицаю. Да, сложно. Да, иногда болезненно. И да, нужно. Не мне. Тебе. Потому что ты постоянно об этом думаешь, ходишь кругами, ожидая волшебного избавления.

Волшебное избавление – это смерть во сне. А все остальное, как правило, дается трудом и преодолением. Или иной ценой.

Готовиться – что это значит?

Во-первых, это четко определить, почему именно ты не готов сейчас и что тебе нужно, чтобы стать готовым.

Время? Ок. Сколько? На что ты его потратишь? Как используешь?

Информация? Какая? Откуда? Как ты ее будешь искать?

Поддержка? Чья? Какая конкретно? Как ты сможешь ее получить? И т.п.

А во-вторых, это шаги в выбранном направлении. Шаги есть, когда ты можешь ответить, что именно ты сделал для своей цели сегодня.

Страшно? Верю. Это нормально. А ты бойся и делай.

Стыдно? Вполне может быть, понимаю. Мы все люди. Никто не идеален.

Лень? Ну что ж поделать! Ленись. Только признайся в этом честно, чтобы другие хоть за тебя не переживали. И оставайся там, где ты есть.

Короче, или готовься или откажись. Перестань просто сливать время и заниматься подменой понятий. Есть вещи, которые нельзя просто переждать, как ливень в подземном переходе. Они все равно будут над тобой нависать. Ворвутся в сны или сговорятся с бессонницей, обернутся болезнями.

И еще. Я не стану упоминать, что можно не успеть, что «человек внезапно смертен» и т.п. Все это уже сказано и услышано много раз. И принято к сведению теми, кому надо. Но мне нравится, что этот договор все равно выполняется, даже если ты отказался его подписать. Хочешь или не хочешь, мир так устроен. Страшно ли тебе, стыдно ли, лениво времени нет – это все твои трудности. Работай с ними, разбирайся. Время ждать тебя не будет.

Оттягивая – растягиваешь, удлиняешь плохое. Не надо. Если не готов – готовься. Тогда хоть стыдно самому перед собой не будет, если не успеешь. А если успеешь – то зови, отметим! И порадуемся вместе. опубликовано econet

Автор Анастасия Звонарева

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