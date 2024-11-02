Оказывается, бывают и эмоциональные альфонсы. Такой тип станет любой ценой удерживать внимание выбранной им женщины. А тем временем он поглощает ее позитивную энергию. Для женщины же подобные отношения - иллюзия чего-то серьезного.

Работая с женщинами, которые поддерживают долгое время отношения, не имеющие развития, у меня сложилось впечатление, что существует особый тип мужчин - эмоциональный воришка. Это своеобразная разновидность альфонсов. Только альфонсов интересует материальная выгода, а в данном случае, выгода эмоциональная.

Про эмоциональных воришек

Такой эмоциональный Альфонс даже сам делает подарки. Его главная цель - удерживать внимание женщины любой ценой и максимально поглощать все светлые энергии, которыми женщина готова щедро делиться. А это очень чистые и светлые энергии, не только любовь, но и радость, лёгкость, творческий потенциал.

У женщины появляется иллюзия любви со стороны эмоционального воришки и взамен она отдаёт ему свои самые настоящие чувства.

Как же получается создать такую иллюзию в восприятии женщины?

Для этого существует стандартный джентельменский набор:

подарки

цветы

комплименты

душевные разговоры

обещания

признания в любви

И даже... Даже предложение руки и сердца!

И кто же устоит и не расценит такое поведение, как любовь?

Тот, кто смотрит на реальные поступки, а не на тот туман, который создаётся джентельменским набором.

А поступки таковы, что после признания в любви или задушевных разговоров и подарков, или даже предложения, мужчина внезапно исчезает.

А потом появляется "как снег на голову".

И не важно, свободен он или женат.

Свободный может даже успеть жениться за время отсутствия.

А женатый так никогда и не разводится.

Время идёт, а отношения ни к чему не приходят. Ни к союзу, ни к расставанию.

И продолжаться такие отношения могут годами.

Женщина пребывает в растерянности, она же помнит его стремление быть вместе, у неё есть его подарки. Только нет его самого.

Так, что же на самом деле остаётся в теле женщины от этой иллюзии мужчины?

Она ведь отдаёт при каждом его появлении чистые энергии, а что получает взамен?

Это камни, гелеобразная слизь, газ и дым всех оттенков серого.

Вот так, сделает набег эмоциональный воришка, накидает слизи, камней и дыма, и был таков с чистыми и светлыми энергиями влюблённой и всепрощающей женщины. Напитался, насосался, заткнул дыры камнями, и был таков.

И если бы он пропал навсегда, но он ведь появляется вновь и вновь за новой партией ресурса.

И полагаю, что таких поставщиков у него несколько.

Так и живёт, то там подворует, то здесь наследит.

Такова уж его сущность.

Продолжать отдавать свою любовь и ждать нового появления такого джентльмена удачи или закончить уже жить иллюзиями и надеждами на совместное будущее с ним, освободив место в душе и в сердце для настоящей любви - решать только вам, милые женщины!

А я всегда готова помочь вам сделать взаимный обмен - камней на лёгкость и радость в жизни и в любви!опубликовано econet

Автор Наталья Цыбина

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