Все женщины хотят встретить уже эмоционально зрелого мужчину, который действительно может быть уже опорой и поддержкой для нее. И далеко не каждая женщина может сразу определить кто же перед ней - уже эмоционально зрелый мужчина или еще "мальчик", который и сам нуждается в постоянной поддержке и заверении в собственных силах и своей значимости, из-за своих различных комплексов?
Так как же это можно определить? На самом деле есть одна вещь, которую, по моему мнению, может сделать только уже по-настоящему увереный в себе и эмоционально зрелый мужчина. Итак, только уже эмоционально зрелый мужчина может принять и поддержать женщину в её любом состоянии - злой, грустной, веселой, возбужденной или уставшей. Он позволяет ей быть любой, а не "накладывает запрет" на её эмоции, так как просто не может их выдерживать.
Конечно, это не означает, что он прямо наслаждается, когда его женщина впадает в истерику, но даже если такое и происходит, то он готов быть рядом с ней в этот момент. Он не оставит её наедине с этими эмоциями, а наоборот - поможет ей контролировать их и успокоиться, а это очень важно.
Мужчина, который умеет сам контролировать свои эмоции, но при этом время от времени так же позволяет себе быть уставшим, подавленным или раздраженным понимает, что так же бывает и у его женщины. А значит это нормально. И поэтому он не убегает каждый раз, когда видит, что его женщина "не в настроении", а наоборот - остается с ней и тогда они уже вместе решают все её проблемы.
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Ведь такому мужчине действительно важно, чтобы его любимая женщина чувствовала себя рядом с ним действительно защищенной и в хорошем настроении, поэтому он готов стараться для этого и прикладывать немало своих усилий. Он просто знает, что ему это окупится. Ведь счастливая женщина - это залог счастливых и гармоничных отношений и для такого мужчины это далеко не пустые слова.
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Поэтому знайте, что такие мужчины действительно существуют и у Вас есть все шансы встретить одного из них. Стоит только поверить в это, открыть свое сердце, но при этом внимательно наблюдать, как мужчина будет реагировать на какие-то ваши эмоции или состояния - спокойно и понимающе или раздраженно или вообще безразлично? Поверьте, это очень важно. Ведь благодаря этому Вы и поймете, какой перед Вами мужчина - эмоционально зрелый или нет. Удачи Вам!опубликовано econet
Автор Виктория Кирста
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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