Все женщины хотят встретить уже эмоционально зрелого мужчину, который действительно может быть уже опорой и поддержкой для нее. И далеко не каждая женщина может сразу определить кто же перед ней - уже эмоционально зрелый мужчина или еще "мальчик", который и сам нуждается в постоянной поддержке и заверении в собственных силах и своей значимости, из-за своих различных комплексов?

Так как же это можно определить? На самом деле есть одна вещь, которую, по моему мнению, может сделать только уже по-настоящему увереный в себе и эмоционально зрелый мужчина. Итак, только уже эмоционально зрелый мужчина может принять и поддержать женщину в её любом состоянии - злой, грустной, веселой, возбужденной или уставшей. Он позволяет ей быть любой, а не "накладывает запрет" на её эмоции, так как просто не может их выдерживать.

Что может сделать только эмоционально зрелый мужчина для своей женщины?

Конечно, это не означает, что он прямо наслаждается, когда его женщина впадает в истерику, но даже если такое и происходит, то он готов быть рядом с ней в этот момент. Он не оставит её наедине с этими эмоциями, а наоборот - поможет ей контролировать их и успокоиться, а это очень важно.

Мужчина, который умеет сам контролировать свои эмоции, но при этом время от времени так же позволяет себе быть уставшим, подавленным или раздраженным понимает, что так же бывает и у его женщины. А значит это нормально. И поэтому он не убегает каждый раз, когда видит, что его женщина "не в настроении", а наоборот - остается с ней и тогда они уже вместе решают все её проблемы.

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Ведь такому мужчине действительно важно, чтобы его любимая женщина чувствовала себя рядом с ним действительно защищенной и в хорошем настроении, поэтому он готов стараться для этого и прикладывать немало своих усилий. Он просто знает, что ему это окупится. Ведь счастливая женщина - это залог счастливых и гармоничных отношений и для такого мужчины это далеко не пустые слова.

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Поэтому знайте, что такие мужчины действительно существуют и у Вас есть все шансы встретить одного из них. Стоит только поверить в это, открыть свое сердце, но при этом внимательно наблюдать, как мужчина будет реагировать на какие-то ваши эмоции или состояния - спокойно и понимающе или раздраженно или вообще безразлично? Поверьте, это очень важно. Ведь благодаря этому Вы и поймете, какой перед Вами мужчина - эмоционально зрелый или нет. Удачи Вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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