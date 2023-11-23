Узнавайте себя, интересуйтесь собой, это повысит вашу самооценку, вам станет легче ориентироваться в себе. Ваши чувства не бессмысленны, они нужны и важны для понимания себя самого и понимания вас другим людьми.

Эмоционально здоровое общение требует быть и дающим, и принимающим. Взаимное выражение эмоций в паре обеспечивает богатую среду для роста близости. Дети, выросшие в эмоционально закрытой семье, сталкиваются с проблемой «репрессии чувств». Когда родитель не принимал, стыдил, наказывал ребенка за то или иное чувство: "Ты не должен злиться!.. Мужчины не плачут!.. Девочки так себя не ведут!". Подобное наследие сильно усложняет формирование здоровых, доверительных отношений.

Как научиться принимать собственные чувства

Необходимо вернуть утраченное, принять собственные чувства как часть себя, признать их наличие. Это не всегда легко, но это возможно.

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1. Изучите азбуку чувств

Ответы «я не знаю», «не понимаю, что со мной» указывают на наличие подавленных чувств. Узнавайте себя, интересуйтесь собой, это повысит вашу самооценку, вам станет легче ориентироваться в себе. Ваши чувства не бессмысленны, они нужны и важны для понимания себя самого и понимания вас другим людьми, когда вы демонстрируете их.

Начните с простой палитры: страх, злость, отвращение, печаль, стыд, вина, нежность, радость, удовлетворение, интерес, удивление, благодарность.

2. Почувствуйте себя

Чувства регистрируются в теле. Мы обычно чувствуем наши эмоции: в горле, руках, в груди, в животе. Знание ощущений тела поможет вам связать свой опыт с изученным эмоциональным языком.

3. Вербализируйте свои чувства

Это даст понимание как вам самим, так и вашему партнеру «что сейчас происходит». Речь - в первую очередь инструмент мышления, и лишь потом - коммуникации. Проговаривание «того что я чувствую», дает, прежде всего вам, понимание того, что вы чувствуете.

4. Помните, что эмоции - это форма энергии

Любая, накопленная энергия потребует выхода, в какой-то момент. У нас есть способность контейнировать — удерживать свои чувства, но не контролировать. Мы не способны безвозвратно подавлять свои эмоциональные состояния, они обязательно вернутся.опубликовано econet

Автор Слава Соловьев

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